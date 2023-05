Alapjaiban változik meg, hogyan kezeljük a legújabb Windowst

Miután a Microsoft saját internetes keresőjében, a Bingben már hetek óta elérhető a Bing AI nevezetű chatbot, csak idő kérdése volt, hogy a redmondi cég mindezt mikor fogja a saját operációs rendszerébe, a Windowsba is beépíteni. Ugyan a legtöbb szivárogtató szerint idén erre nem sok esély volt, a Microsoft most mégis úgy döntött, hogy hivatalosan is bemutatja a Windows 11 legújabb funkcióját, a Copilotot, amely túlzás nélkül alapjaiban írja újra, hogyan lehet majd a rendszert kezelni.

A mesterséges intelligencia korunk meghatározó technológiája. A megfelelő eszközökkel képessé tehetjük a fejlesztőket és közös ügyfeleinket arra, hogy tovább formálják a jövőt. Még csak most kezdjük látni, hogy az MI milyen hihetetlen hatást gyakorol az iparágakra és a saját mindennapi életünkre, éppen ezért ma izgatottan osztjuk meg, hogy számos lépést tettünk annak érdekében, hogy a Windows 11 megfeleljen a mesterséges intelligencia új korának

– olvasható a Microsoft által kiadott közleményben.

A cég ennek keretein belül mutatta be a Copilotot, ezenfelül azonban még számos más újdonsággal is kecsegtetik a felhasználókat – például kiterjesztették a Bing Chat-bővítményeket a Windowsra, lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy alkalmazásaikat a Windows Copilotba integrálják, hogy a korábbinál sokkal jobban kiszolgálhassák ügyfeleiket és növeljék az elkötelezettséget a natív Windows-alkalmazások felé.

A Microsoft továbbá elkötelezte magát amellett, hogy az elkövetkezendő időszakban a Windows a lehető legmegfelelőbb platform legyen az MI-alapú fejlesztések számára, támogatni kezdték ugyanis a legújabb AMD, Intel, Nvidia és Qualcomm szilíciumokat is. Bevezették a Dev Home-ot, amelynek célja, hogy minden fejlesztőnek segítsen a Windowson való produktívabb munkavégzésben; de a Microsoft Store-t is több MI-alapú funkcióval fogják felvértezni.

Ez mind még csak a kezdet

A Copilot egyelőre csak a Windows 11 fejlesztői változatában lesz elérhető, tehát az átlagfelhasználók számára még nem élesedett a funkció. Az új asszisztens nagyon hasonlít a Bingből már megismert chatbothoz, így szinte bármivel kapcsolatban lehet a segítségét kérni, erőssége azonban az, hogy rendszerszinten integrálva van a Windows 11-be,

így képes összefoglalni az alkalmazásokban megtekintett tartalmakat, átírni vagy akár megmagyarázni azokat.

A Copilotot továbbá arra is megkérhetjük, hogy különböző feladatokat végezzen el a számítógépen – például kezelhetjük vele a fókuszmódokat, készítsen képernyőképet, állítson a hang- és fényerőn, vagy akár olyan bonyolultabb feladatokat is adhatunk neki, mint egy fájl vagy egy jól eldugott beállítási opció megkeresése… ez azonban még mindig nem minden.

Mivel a Copilot ugyanarra az alapra épül, mint a Bing Chat, a Microsoft még azt is lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a Binghez vagy az OpenAI-féle ChatGPT-hez írt bővítményeket is kiterjesszék a mesterséges intelligenciával működő asszisztensre. Ennek köszönhetően a jövőbeli fejlesztések automatikusan átkerülhetnek a Windows Copilotba annak ellenére, hogy azok elsődlegesen nem is arra lettek lefejlesztve, így rendkívül gyorsan fejlődhet.

Ez lesz az új sztenderd

Jól látható, hogy a különböző mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések napról napra nagyobb népszerűségnek örvendenek, így egyáltalán nem meglepő a Microsoft döntése. Ugyan a Windowst érintő fejlesztések egy része van, hogy több gondot, mintsem megoldást szül, a Copilot kivételesen egy ambiciózus vállalkozásnak néz ki, amely valószínűleg felhasználók millióinak teszi majd könnyebbé és élvezetesebbé a Windows használatát.

Elnézve, hogy jelenleg merre tart az ipar, azt is valószínűnek tartjuk, hogy a különböző személyi asszisztensek még nagyobb szerepet kapnak majd. Jelenlétük ugyan nem újdonság – a windowsos gépeken Cortanával, míg Macen Sirivel beszélgethetünk –, a mesterséges intelligenciával való felturbózásuk azonban egy teljesen új szintre emeli ezek használhatóságát.

Mint arról már beszámoltunk, az Apple kevesebb mint két hét múlva, június 5-én tartja meg idei első nagy eseményét, amelyen az olyan szoftverek, mint az iOS, a macOS vagy éppen a watchOS lesznek a főszereplők – kíváncsian várjuk, hogy a kaliforniai cég mer-e az MI felé nyitni. A Microsoft júniusban kezdi meg a Windows Copilot nyilvános tesztelését, a fejlesztői verziókkal kapcsolatban ide kattintva kaphat részletesebb tájékoztatást.

(Borítókép: Ashish Vaishnav / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)