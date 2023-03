Megvan a dátum, mikor mutatja be következő nagy dobását az Apple

Hosszas várakozás után szerda délután kiküldte meghívóit a 2023-as Wordwide Developer Conferenc-re, röviden csak WWDC23-ra az Apple, amelynek középpontjában ezúttal is az operációs rendszereik állnak majd, a pletykák szerint azonban hardveres bejelentésekből sem lesz hiány. Nézzük, mivel készülhet a kaliforniai vállalat!

2022-ben egy meglehetősen nagy show-t rakott a rajongók elé az Apple, közel két órán keresztül tolták ugyanis az arcunkba a jobbnál jobb fejlesztéseket és termékeket, köztük az újradolgozott M2-es chippel szerelt MacBook Airt is. Ahogy arról korábban már az Index is beszámolt, az akkor bemutatott iOS 16 egy rendkívül szignifikáns frissítés lett, mely többek között teljesen újraírta azt, hogy hogyan kezelhetjük iPhone-unk zárképernyőjét – idén azonban talán még ennél is nagyobb bejelentésekre számíthatunk, viszont nem feltétlenül a szoftveres divízióban.

Hoping the week of June 5 comes around Swiftly! #WWDC23 pic.twitter.com/dXzVD9fCnJ — Greg Joswiak (@gregjoz) March 29, 2023

A kiküldött meghívón a WWDC23 feliratot láthatjuk, fölötte pedig egy szivárványra emlékeztető motívumot, mely jobban megnézve olyan lencsék emlékzetet, amelyeket a különböző gyártók előszeretettel használnak a különböző AR és VR-szemüvegeikben. Az, hogy az Apple egy ilyen termék piacra dobásán gondolkodik egyáltalán nem újkeletű, évek óta hallani a tervről, az elmúlt hónapokban pedig szinte heti szinten érkeztek új infók a View vagy éppen Reality Pro néven emlegetett titokzatos termékről.

Arról, hogy a készülék mire lehet képes, az alábbi cikkünkben írtunk részletesebben, a helyzet azonban az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján még a legszéleskörűbb kapcsolati hálóval rendelkező szivárogtatók sem tudják, hogy pontosan mi is lehet a Apple célja a szemüveggel. A gaming egyből kizárható, miután a készülék önálló chippel üzemel majd, mely a szűkös férőhely és az aktív hűtés hiánya miatt valószínűleg nem egy M2 Ultra lesz.

Ennek függvényében feltehetőleg a kreatív munkavégzés, a 3D-s tervezés, valamint az online kapcsolattartás forradalmasítása lesznek a készülék főbb képességei, melyekkel kapcsolatban rendkívül nagy ambíciói lehetnek az Apple-nek – különben nem fektették volna vélhetően dollárok százmillióit a készülék fejlesztésébe. Ugyancsak bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt években amennyiben az Apple piacra dobott egy új termékcsaládot, az általában mindig elképesztő sikert aratott, elég, ha az Apple Watchra vagy éppen az AirPodsra gondolunk.

Ez még nem minden

Ha az eseményen csak az új virtuális- és kiterjesztett valóságot használó szemüvegről lenne szó, már akkor sem npanaszkodhatnánk, a pletykák szerint azonban ez még csak a kezdet: a 2023-as WWDC-n leplezheti le ugyanis az Apple az M2 Ultra/Extreme chippel szerelt Mac Prót, mellyel egy közel három éven át tartó átállás után 100 százalékosan függetlenednének az Inteltől; illetve itt futhat még be a szintén új, 15 hüvelykes kijelzővel ellátott MacBook Air is, amelyhez hasonlót korábban még nem láttunk az almás cég portfóliájában.

Szoftveres fejlesztésekből sem lesz hiány

Mint azt korábban említettük, a június 5-i eseményen szinte biztosan bemutatkozik az iOS 17, amelynek részleteiről már ugyancsak írtunk, illetve itt láthatjuk majd azt is, hogy mire készül az Apple a watchOS tizedik születésnapja alkalmából, amit idén “ünnepel” az Apple Watchokon futó operációs rendszer. Arról, hogy milyen szoftveres fejlesztéseket hozhat az idei watchOS, egyelőre szinte semmit nem tudni, a jubileumi évforduló miatt viszont többen is valami nagyobb dobásra számítanak az Apple részéről, ami nem feltétlenül okos döntés, a 2016-os iOS 10 sem hozott ugyanis eget rengető újdonságokat.

Az eseményen debütál még az iPadOS 17 is, melyről ugyancsak keveset tudni azokon a funkciókon kívül, amelyek érkeznek az iOS 17-be is. Kaphatunk információkat a macOS 14-ről is,

az est igazi sztárja szoftveres szempontból azonban egyértelműen a realityOS lesz, az Apple új AR/VR-szemüvegére fejlesztett, teljesen új operációs rendszer.

Az iPades és Maces divízióban nem tapasztalhatunk a korábbi években megszokott előrelépést, a vállalat ugyanis elsősorban arra koncentrált, hogy új készülékük a lehető legzökkenőmentesebben rajtolhasson el, még a fennálló vállalati problémák ellenére is.

Így nézheti majd

Abból kiindulva, hogy mennyi hardveres és szoftveres bejelentésre lehet számítani, a bemutató hossza minden bizonnyal most is súrolni fogja a két órát. A 2023-as Wordwide Developer Conference-t ugye június 5–9 között tartják, magára a bemutatóra azonban 5-én, magyarországi idő szerint este 7 órakor lehet számítani. A keynote-ot az Apple általában élőben közvetíti az Apple TV alkalmazáson belül, illetve a hivatalos YouTube-csatornájukon keresztül, de az Indexen is tájékoztatni fogjuk önöket a legfrissebb bejelentésekről.

(Borítókép: Tim Cook a 2022-es Worldwide Developer Conference nyitánya után. Fotó: Justin Sullivan / Getty Images)