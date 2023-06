Újraírja a valóságot az Apple új VR-szemüvege

Többévnyi várakozás után június 5-én este, a 2023-as Worldwide Developer Conference berkein belül hivatalosan is bemutatkozott az Apple legnagyobb dobása az iPhone óta, mely a Vision Pro nevet kapta. Az új kiterjesztett és virtuális valóságon alapuló szemüveg jóformán minden, amit egy ilyen eszköztől várni lehet – nézzük, mit tud az új kütyü, amely mellett egy Meta Quest óvodai játékszernek tűnik.

Túl sok meglepetést nem okozott az idei WWDC – legalábbis abból a szempontból, hogy mivel készülhet az Apple. Tudtuk, hogy érkezni fog az iOS, az iPadOS, a macOS, a watchOS és a tvOS új verziója; tudtuk, hogy érkezni fognak új Macek; illetve tudtuk, hogy az est sztárja az almás cég teljesen új szemüvege lesz – arra azonban senki sem számított, hogy a Vision Pro ekkora dobás lesz.

A jövő most van

Ahogy arról már egy korábbi cikkünkben is írtunk, a Vision Pro egy teljesen új szférát nyit a vállalat történelmében, melyet az Apple nagyon ötletesen Spatial Computingnak, vagyis Térbeli Számítástechnikának nevezett el – a Vision Pro lényege ugyanis az, hogy elmossa a határt a valódi és a digitális világ között, egyaránt a készüléket viselő és az őt körülvevők számára is.

A készülék váza alumíniumból készült, az előlapot pedig egy hajlított üvegpanel fedi. Mindezt egy „Audio strap” nevezetű rész köti össze a hátsó fejpánttal, mely a térhangzásért felel, emellett pedig az Apple szerint a lehető legkényelmesebb megoldást eredményezi. Mint az a bemutatóból kiderült, több ezer ember fejének karakterisztikáját tanulmányozták, hogy a legmegfelelőbb formatervvel láthassák el a Vision Prót, melyet emellett szinte a végtelenségig testre lehet szabni – a fejpánt feszességétől kezdve a dioptriás lencsék használatán át a Zeiss jóvoltából – a legtökéletesebb illeszkedés érdekében.

Maga a Vision Pro megjelenése rendkívül futurisztikus, melyhez rengeteget hozzátesz az is, hogy a készülék azt a hatást kelti, mintha átlátszó lenne, ez azonban nem igaz. A Vision Prót viselővel egy térben lévőknek ugyan úgy tűnhet, mintha azok az alany igazi arcát, szemét és kifejezéseit láthatnák, a valóságban azonban csak egy külső kijelzővel szemezhetnek, mely félelmetes pontossággal jeleníti meg a viselő karakterisztikáit a beépített szenzoroknak köszönhetően – melyekből még csak véletlenül sincs hiány.

A legnagyobb dolog az iPhone óta

A készülék lelke az Apple tavaly bemutatott M2-es chipje, melyet kiegészít egy teljesen új, R1 nevezetű lapka is, melynek mindösszesen annyi feladata van, hogy a Vision Prón található kamerák képét a lehető legnagyobb pontossággal és a lehető legkisebb késleltetéssel jelenítse meg a kijelzőkön keresztül. Ennek köszönhetően a felhasználó a készülék viselése közben pontosan azt látja, mintha nem is viselné a Vision Prót – a varázslat akkor kezdődik el, amikor életre kel a visionOS, de erről később.

A Vision Pro az előlapon két főkamerával, két infravörös szenzorral és két oldalra néző kamerával operál; ezek mellett azonban még találunk két kamerát, melyek lefelé, a felhasználó teste felé figyelnek. Ha ez nem lenne elég, a készülékben helyet kapott még egy TrueDepth szenzorcsoport is, illetve egy, az iPhone-okban és iPadekben is megtalálható LiDAR szkenner. Az arcra simuló részre négy infravörös kamerát helyezett az Apple, illetve számos LED-egységet, melyek „láthatatlan fénnyel” világítják meg a felhasználó szemeit, mely két tényező miatt elengedhetetlen:

az Apple a korábbról már ismert Touch ID és Face ID helyett egy teljesen új, Optic ID nevezetű biometrikus azonosítási módszerrel oldotta meg a készülék feloldását, mely a felhasználó retináját szkenneli be.

a visionOS-t nem kontrollerekkel kell majd vezérelni, hanem egyszerű kézmozdulatokkal, hanggal, valamint legfőképp azzal, hogy hová nézünk.

A visionOS, azaz a Vision Prón futó operációs rendszer egyébként az iOS, az iPadOS és a macOS alapjaira épült, így már a megjelenéskor több száz alkalmazás lesz elérhető a készülékre, a fejlesztők ugyanis végtelenül egyszerűen átalakíthatják és kompatibilissé tehetik már meglévő alkalmazásaikat. Ezek mellett az Apple számos óriásvállalattal, köztük a Unityvel és a Disney-vel is együttműködésbe lépett, hogy közösen fejlesszenek eddig még nem látott élményeket a szemüvegre. Ennek eredménye lett a teljesen új Disney+ app, melyre nem igazán találunk szavakat – a legjobb, ha maga nézi meg, mit alkotott a két cég:

De mégis mire lesz jó?

Ahogy az a Disney+ app előzeteséből már kiderülhetett, a Vision Pro egyik legnagyobb előnye az, hogy játszi könnyedséggel olvasztja egybe a valódi és digitális világot – ennek köszönhetően pedig számos területen lehet hasznos. Amellett, hogy reformálhatja az otthoni filmnézést és videójátékozást azzal, hogy a virtuális valóságon belül akár egy harmincméteres átmérővel rendelkező élethű mozivászon elé is képes beültetni a felhasználót, a Vision Pro látszólag a kreatív munkát végzőknek, így grafikusoknak, videóvágoknak is remek beruházás lehet – a szemüveg ugyanis konkrétan bárhová képes levegőkijelzőket varázsolni, melyek a szemenként több mint 4K-felbontású paneleken szemkápráztatóan mutathatnak.

Ezek mellett a FaceTime is minden eddiginél személyesebb lesz, a felénk közvetített képet ugyanis a térben helyezi el a Vision Pro. Felmerül persze a kérdés, hogy aki a készüléket viselővel beszélget, az milyen képet fog látni – a Vision Pro ugyanis nincs, hogy a felhasználó arcát rögzítse. Az Apple természetesen erre is talált megoldást,

mely sokkal inkább hasonlít egy Black Mirror epizódra, mintsem a valóságra,

a Vision Pro ugyanis képes egy virtuális modellt készíteni a felhasználók arcáról, melyet aztán viselés közben a beépített szenzoroknak köszönhetően a valódi mimikáknak megfelelően animál meg a másik fél számára – valahogy így:

Mennyi lesz az annyi?

Ugyan a Vision Próról körülbelül 40 percen keresztül beszélt az Apple, pontos megjelenési dátumot nem kaptunk, mely valószínűsíthetőleg annak köszönhető, hogy nincs minden rendben a gyártósorokon. Az almás cég mindösszesen annyit közölt, hogy a készülék valamikor 2024 első felében lesz elérhető az Egyesült Államokban, majd az azt követő hónapokban más országokban is – Magyarország vélhetően azonban majd csak a harmadik vagy negyedik körös megjelenési hullámba fog beleférni.

A készülék nettó 3499 dolláros indulóárral kerül majd a boltok polcaira, mely azt jelenti, hogy idehaza valószínűsíthetőleg 1,5 millió forinthoz közeli árcédula fog a készülékre kerülni. Azt persze, hogy a Vision Pro mit tud majd a valóságban nyújtani a csillagászati árral szemben, csak a megjelenést követő időszakban fog kiderülni, az azonban belátásunk szerint mindenképp aggodalomra ad okot, hogy akkumulátorról üzemelve mindösszesen két óráig használható a szemüveg.

Mint említettük, a WWDC-n a Vision Pro mellett az Apple egy új MacBookot, egy új Mac Studiót és egy új Mac Prót is bemutatott, illetve természetesen szoftvereiknek új verzióját is leleplezték – hamarosan ezekről is részletesen beszámolunk.

(Borítókép: Apple)