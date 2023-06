Egy alacsonyabb díjú, de reklámokat is tartalmazó előfizetői fiók bevezetését tervezi az Amazon Prime Video is, felbuzdulva a Netflix és az HBO Max hasonló koncepcióján. A streamingszolgáltató célja az új előfizetéssel az, hogy tovább növelje a hirdetésekből származó, egyébként is magas bevételeit.