Lencse nélkül készít képeket ez a fényképezőgép

Napról napra újabb és újabb MI-t használó találmányok látnak napvilágot, melyek a rendkívül hasznostól a teljesen haszontalanig széles skálán helyezkednek el. Előbbire remek példa a Microsoft újítása, a Windows 11-be épített Copilot, amely alapjaiban írja majd újra, hogy hogyan használjuk az operációs rendszert; de az Adobe fejlesztéséről sem érdemes megfeledkezni, Firefly nevezetű képalkotó mesterséges intelligenciájuk ugyanis olyan feladatokat végez el a Photoshopban másodpercek alatt, amely korábban órák vagy napok munkája volt.

Ilyet még nem látott

A Fireflyhoz és más képalkotó algoritmusokhoz hasonló alapokon nyugszik a Paragraphica is, egy új, lencse nélküli fényképezőgép, amely a mesterséges intelligencia erejével készít lélegzetelállító képeket. A készülék bizarr megjelenését a csillagorrú vakondok ihlették, amelyek a föld alatt élve kénytelenek fény nélkül tájékozódni. Ennek köszönhetően az állat orrán olyan csillagszerű „antennák” fejlődtek ki, melyekkel vaksötétben is képes tökéletesen tájékozódni.

Karmann szerint ez az állat lett a tökéletes metafora és inspiráció arra, hogy hogyan is nézzen ki egy olyan fényképezőgép, amely lencse nélkül szintén csak a sötétben tapogatózik, és az érzékeire, ez esetben a mesterséges intelligenciára hallgat.

Elmondása szerint a Paragraphica a körülöttünk lévő világ megtapasztalásának egy teljesen új módját kínálja, mely nem korlátozódik csupán a vizuális érzékelésre.

Így működik

Bár elsőre felfoghatatlannak tűnhet, a fényképezőgép működése nagyon is egyszerű. Az „exponáló gomb” lenyomása után a Paragraphica elkezd olyan adatok gyűjteni a helyszínről, mint például a pontos cím, az aktuális időjárás – beleértve a felhők mértékét és a hőmérsékletet is –, a napszak, illetve hogy milyen egyéb helyek találhatók a környéken. Ezek után a gép megír egy promptot, amelyet továbbít egy képalkotó MI-nek, ami az adatok alapján létre is hozza a képet, mely sok esetben félelmetesen hasonlít arra, mint amit egy valódi fényképezőgéppel tudtunk volna fotózni. Az alább látható kép például a következő leírásnak köszönhetően készülhetett el, amelyet a Pragraphica automatikusan rakott össze:

Egy esti kép az amszterdami Westerstraatról. Az idő tiszta, nincsenek felhők az égen, a hőmérséklet 14 Celsius-fok. Ma ünnepeljük a King's Dayt. A közelben éttermek, bárok és élelmiszerboltok találhatók.

A prompt beérkezése után a gép egy olyan képet készít, mely minden adatot figyelembe vesz, ennek köszönhető az, hogy nem csak egy véletlenszerű fotót kapunk, hanem olyat, amely akár a valóságnak is megfelelhet – ez azonban még nem minden. A kamerán ugyanis három tárcsa is található, melyekkel szabályozhatjuk, hogy pontosan milyen kép is készüljön. Az első tárcsa a kamera által figyelembe vett terület sugarát szabályozza, a hagyományos lencsék gyújtótávolságához hasonlóan; a második a képen megjelenő zaj mértékét; míg a harmadik azt, hogy a mesterséges intelligencia mennyire vegye figyelembe a megadott információkat, a Paragraphicával ugyanis a valóságtól teljesen elrugaszkodó képek is készíthetők.

Azt, hogy Karmann a jövőben milyen képességekkel látja el találmányát, egyelőre még nem tudni, az azonban szinte biztosra vehető, hogy a lencse nélküli fényképezőgépről még hallani fogunk. A „kamera” képalkotó mesterséges intelligenciáját ide kattintva egyébként ön is kipróbálhatja, sajnos azonban nem ingyenes – 36 különálló kép elkészítéséért két dollárt, azaz körülbelül 700 forintot kér el Karmann.

