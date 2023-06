Magyarországra is megérkezett a Google Maps újdonsága

Idehaza is elérhetővé vált az Immersive View nevezetű funkció, így okostelefonon már többdimenziós módban is szemügyre vehető az Országház, a Vajdahunyad vára, a Halászbástya vagy éppen a Mátyás-templom, a Széchenyi lánchíd és a Szent István-bazilika – szúrta ki a 24.hu.

Ahogy arról az Index is beszámolt, az Immersive View a mesterséges intelligenciának és a gépi tanulásnak köszönhetően jöhetett létre; a Google elmondása szerint többmilliárdnyi Street View- és légi felvételt elemeztek annak érdekében, hogy létrehozhassák a szolgáltatást, melyet első körben olyan városokban tettek elérhetővé, mint Amszterdam, Berlin, Dublin, Firenze, Las Vegas, London, Los Angeles, New York, Miami, Párizs, Seattle, San Francisco, San José, Tokió és Velence.

Így próbálhatja ki

Ahhoz, hogy kipróbálhassa az újdonságot, elég csak megnyitni a Google Maps alkalmazást a telefonján – fontos megjegyezni, hogy az Immersive View csak az appon belül érhető el, így böngészőből felesleges próbálkozni. Keressen rá egy szimpatikus városra vagy az aktualitás érdekében egy budapesti nevezetességre.

Mindezek után az információs kártyán lejjebb görgetve már meg is kell jelennie az Immersive View nevezetű felületnek, melyre rábökve szinte azonnal megnyílik a kiválasztott nevezetesség háromdimenziós mása. Érdekesség, hogy a Google arra is gondolt, hogy egy kis élettel is megtöltse a funkciót, így például az aktuális napszaknak megfelelő fényviszonyokkal találkozhatunk – de az időjárási viszonytagságokat is figyelembe veszi az alkalmazás.

A Google az androidos és iOS-es felhasználók számára is elérhetővé tette az újítást, így ha még nem találja, nyissa meg előbbi esetén a Play Áruházat, míg utóbbi esetén az App Store-t, és frissítse az alkalmazást.