Szinte hihetetlen, hogy néhány hónap leforgása alatt mennyit fejlődtek a különböző, mesterséges intelligenciát használó alkalmazások. Az Adobe Photoshopjában például már néhány másodperc alatt el tudunk végezni olyan műveleteket, amelyek korábban órákig tartottak, olyan nyelvi modelleknek köszönhetően, mint a Bing AI. A ChatGPT révén pedig minden korábbinál részletesebb keresési eredményekkel találkozhatunk az interneten.

Mindezek mellett azonban számos más területen is tarol az MI, az egyik ilyen például a képek videóvá változtatása vagy az úgynevezett beszélő portrék létrehozása. Utóbbi egy teljesen új technológia, melynek lényege, hogy egyetlen kép segítségével a mesterséges intelligencia olyan avatárt hoz létre, amely a későbbiekben bármilyen szöveget képes felolvasni úgy, mintha azt a képen látható ember tette volna, meganimálva a száj- és szemmozgásokat, illetve az arc egyéb mimikáit.

Fotó: Csorba Dávid / Facebook

Az élen ebben egy D-ID nevezetű cég jár, amelynek neve június elején merült fel először a ChatGPT magyarul nevezetű Facebook-csoportban, amellyel még áprilisban lépett együttműködésbe az Index. A csoporthoz bárki csatlakozhat, lényege, hogy a tagok egy összetartó közösséget alkotva egymást segítsék és edukálják a mesterséges intelligenciát érintő kérdésekkel kapcsolatban. Pontosan így történt ez a napokban is, amikor Csorba Dávid csatlakozott a közösséghez, segítségükkel ugyanis új kapuk nyíltak meg a 31 éves fiú előtt.

A Duchenne-szindróma árnyékában

Csorba Dávidról négyéves korában állapították meg, hogy egy igen ritka izomsorvadásos betegségben, úgynevezett Duchenne-szindrómában szenved, ami miatt mostanra teljesen ágyhoz kötötté vált, gyakorlatilag mozdulatlanul él a nap 24 órájában. Az orvosok korábban azt jósolták, hogy a fiatalember a 18 éves kort sem éri meg, erre azonban már bőven rácáfolt, bebizonyítva, hogy kellő akareterővel és pozitív világlátással még egy ilyen betegség sem keserítheti meg az életét.

A Duchenne- és a Becker-féle izomdisztrófia (DMD és BMD) egy örökletes, fokozódó izomgyengeséggel és az izomsejtek fokozatos károsodásával járó betegség. A kórképet az izomsejtek stabilitásához nélkülözhetetlen fehérje, a disztrofin módosulása okozza. A DMD és a BMD, továbbá a kettő közötti átmeneti forma és a DMD-asszociált dilatatív kardiomiopátia (a szívizom elvékonyodásával és szívműködési elégtelenséggel járó kórkép) a disztrofinopátiák csoportjába tartozik – olvasható a Magyar Izomdisztrófia Társaság hivatalos honlapján.

A betegség mind a négy formája egyaránt genetikai eredetű, a disztrofin génjének hibája okozta megbetegedés. Súlyosságukban és kiterjedésükben eltérőek, azonban mindegyiket fokozatos romlás jellemzi. A DMD és a BMD gyakoriságát a szakirodalmi források eltérően határozzák meg, becslések szerint a DMD Európában és Észak-Amerikában körülbelül százezerből 16, míg az Egyesült Királyságban ugyanennyi újszülöttből körülbelül 20 fiút érint.

Ahogy említettük, a DMD vezető tünete a fokozódó izomgyengeség, amely általában 2-3 éves kor körül kezdődik a törzsközeli izmok gyengeségével, és fokozatosan kiterjed a végtagok törzstől távolabbi részeire is. Az izomgyengeség nemcsak törzstől távolodó, hanem alulról felfelé haladó terjedést is mutat, így az érintett gyermeknek nehézséget jelent az ugrálás, a futás, a séta. A betegség tünete lehet még a vádlik megvastagodása, a kacsázó járás, valamint a gerinc ágyéki részének görbülete is, később azonban már a szív- és légzőizmok is érintetté válnak. A progresszív izomgyengeség és az ennek következtében kialakuló gerincferdülés miatt ráadásul a tüdőkapacitás csökken, így a mindennapi élet egyre nehezebbé válik.

A négy fal között is szabadon

Csorba Dávid néhány évvel ezelőtt blogolni kezdett, ezzel terelte el figyelmét a betegsége okozta nehézségekről, majd történetéből egy saját könyvet is kiadott, mely a Négy fal között szabadon címet kapta. A könyvet mindösszesen egy ujjal írta – mindeddig így, egy érintőképernyő-billentyűzet segítségével tudott csak kommunikálni a külvilággal, gégemetszése miatt ugyanis elvesztette beszédhangját. A D-ID által kínált technológia viszont most egy teljesen új utat nyitott meg Dávid előtt, ezzel ugyanis már videós tartalmakat is készíthet, amelyeket a TikTok-csatornáján keresztül oszt meg a követőivel.

Norbert barátom kötött össze Istvánnal, a ChatGPT magyarul csoport egyik alapítójával, aki azt állította, hogy tud megoldást a problémámra. István egyből a szolgálatomra állt, és mutatott néhány alkalmazást, köztük a D-ID-t is. Mindez azért érdekes, mert a mesterséges intelligencia mindig is távol állt tőlem, hallottam már ezt-azt, de soha nem használtam, azt gondoltam, túlzás

– fogalmazott Csorba Dávid, aki hobbiíróként tekint magára, emellett azonban az emberek inspirálását is életcéljának tekinti.

A srác az alkalmazás segítségével mostanra napi szinten készít TikTok-videókat, amelyekben számos dologról értekezik – van, hogy egy napját meséli el, de a betegségéről is szívesen oszt meg információkat követőivel, melyekből egyébként napról napra több van; cikkünk írásának pillanatában 4250 követővel rendelkezett a platformon, akiket kevesebb mint két hét alatt sikerült összegyűjtenie.

Így segíthet

A Duchenne-szindrómában szenvedők élete nem könnyű, mivel folyamatos ellátásra szorulnak, a családtagok, barátok élete is egy pillanat alatt megváltozhat – éppen ezért mindenki számára jól jön a segítség. A Gyógyító Jószándék Alapítvány 2002-ben azzal a céllal alakult, hogy a Duchenne-féle izomsorvadással élő gyermekek és családjuk életét, mindennapjait a legkülönbözőbb módokon segítse, a Duchenne ugyanis a tudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan betegség.

Az alapítvány nemcsak szakmai téren igyekszik segítséget nyújtani, hanem a különböző gyógyászati segédeszközök beszerzésében is részt vesz, amit a lehetőségeik függvényében anyagiakkal is támogatnak. Ezenkívül a Duchenne-beteg gyerekek számára nélkülözhetetlen rendszeres gyógymasszázst és gyógytornát is támogatják, valamint lehetőséget biztosítanak a szülők, családtagok számára mentálhigiénés foglalkozásokon való részvételre, ahol pszichológus és mentor szülők segítik az érintetteket.