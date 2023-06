Hónapok óta számítani lehetett az érkezésére, a 2023-as Worldwide Developer Conference-en pedig valósággá is vált a 15 hüvelykes MacBook Air, amely az Apple ezen laptopcsaládjának első ekkora képernyőmérettel szerelt kiadása. De mivel tud többet 100 ezer forintos felár ellenében a kistesóhoz képest a nagytesó? Ennek jártunk utána!

A laptopok piacát elterjedésük óta a 15 hüvelykes kijelzővel szerelt modellek uralták, ez volt ugyanis az a méret, amellyel még egyensúlyban maradt a funkcionalitás és a hordozhatóság is. A technológia fejlődésével persze a mobilokhoz hasonlóan a hordozható számítógépek is egyre könnyebbek és erősebbek lettek, a 15,6 hüvelykes kijelzőméret azonban ennek ellenére is sztenderd marad.

Éppen ezért került 2019-ben nehéz helyzetbe az Apple, amikor a 16 hüvelykes MacBook Pro bemutatásával egy az egyben kivezették a 15 hüvelykes kijelzővel szerelt MacBookokat a portfóliójukból. Arra, hogy visszatérjen egy hasonló méretű panellel ellátott Mac, majdnem négy évet kellett várnunk, az új MacBook Air azonban szinte minden területen remekel – igazi Apple-termékhez hűen egyedül az ára az, amely kiverheti a biztosítékot néhány vásárlónál.

Nagy, és még annál is nagyobb

Az Apple még 2022-ben mutatta be a teljesen újratervezett, már M2-es chippel szerelt, 13,6 hüvelykes MacBook Airt, amely minden eddiginél vékonyabb dizájnt és Liquid Retina kijelzőt kapott. Az idei, 15,3 hüvelykes kijelzővel szerelt modell pedig pontosan ugyanazokkal a specifikációkkal rendelkezik, mint a kistesó – nagyjából az a helyzet áll fenn, mintha az iPhone 14-ek esetében a Plus és Pro Max modelleket egy évvel később mutatta volna be az Apple. De akkor mi változott? – merülhet fel a kérdés.

Az első és legszembetűnőbb változás természetesen az új laptop mérete, nincs itt szó semmiféle feketemágiáról, a 15 hüvelykes MacBook Air nagy. Nagyon.

34,4 centiméteres szélességének, valamint 23,76 centiméteres mélységének köszönhetően kevesebb mint egy centiméter különbség van az új Air és a 16 hüvelykes MacBook Pro dimenziói között, így méretek tekintetében inkább erre, mintsem a 14 hüvelykes Próra hasonlít a készülék. A billentyűzet maradt a régi, hiába a temérdek hely oldalt – amit a Pro modellek esetében a hangszórók foglalnak el – az Apple nem nyúlt a jól bevált kiosztáshoz, így nem kapunk számbillentyűzetet.

És ha már a hangszóróknál tartunk: azok a kijelző alatt helyezkednek el, a 13 hüvelykes modell négydarabos megoldása helyett itt már egy hat hangszórós kivitelezéssel találkozhatunk a plusz helynek köszönhetően. Hangzás tekintetében a 15-ös Air hozza az Apple-minőséget, laptopok tekintetében abszolút a csúcskategóriát képviselik a hangszórók, ráadásul olyan extrákat is kapunk, mint például a Dolby Atmos-támogatás.

Akkumulátorbajnok

Ugyan az Apple elmondása szerint az új Air üzemideje nagyjából megegyezik a 13 hüvelykes modellével, a tesztidőszak alatt mi azt tapasztaltuk, hogy az a valóságban nemhogy megegyezik, de túl is szárnyalja azt. A vállalat akár 18 órányi filmlejátszást ígér az Apple TV appban, vagy akár 15 órányi vezeték nélküli internethasználatot a Safarin keresztül – utóbbi azonban a mi belátásunk szerint inkább 20, mintsem 15, az új MacBook Air ugyanis 2,5 munkanapon keresztül szuperált mindössze egyetlen töltéssel.

És hogy ez mit is jelent? Az első munkanap során 8 órát és 16 percet volt bekapcsolva a kijelző, 35-50 százalék körüli fényerővel. Ez idő alatt különböző weboldalak böngészésével, YouTube-videók nézésével, illetve szöveg- és képszerkesztéssel terheltük a gépet, minek köszönhetően a nap végére 68 százalékon állt meg a töltöttségi szint – tehát 32 százalékot sikerült meríteni belőle.

A második nap 64 százalékkal indult, az éjszaka folyamán a készenléti módnak köszönhetően négy százalék töltöttség a semmibe veszett – ennek ellenére azonban nem kellett aggódni, az előző nap tapasztalatai alapján biztosak voltunk benne, hogy az Air egy újabb napon keresztül fog hősiesen kitartani – és ki is tartott. Az elsőhöz hasonló munkavégzés mellett 19 százalékig merítettük az aksit, tehát a második nap valamilyen okból kifolyólag már jobban megterhelte a gépet, 8 óra és 58 perc képernyőidővel 49 százaléknyi töltöttséget vesztett.

A harmadik napot 16 százalékos töltöttséggel kezdte az Air, amely még további 3 óra és 22 perc netes böngészésre volt elegendő, így egyetlen töltéssel 19-20 óra aktív képernyőidőt sikerült kisajtolni a 15 hüvelykes MacBookból, mely jóval több annál, mint amit az Apple ígért – ennek függvényében pedig bátran lehet akkumulátorkirálynak nevezni a készüléket, az ugyanis bőven bírja szuflával.

Tényleg ez a legjobb 15 hüvelykes laptop?

Az Apple meglehetősen magabiztosan fogalmazott a 2023-as WWDC-n, a bemutatón ugyanis a világ legjobb 15 hüvelykes laptopjának nevezték az új Airt. Kétségtelen, hogy az M2-es chipnek köszönhetően kialakításához mérten meglepő teljesítménnyel rendelkezik az Air, 15 hüvelykes, 2880 x 1864 képpontos, P3-as tanúsítvánnyal, és maximálisan 500 nites fehérfényerővel rendelkező IPS-kijelzője pedig gyönyörűen mutat. Sőt, 1,5 kilós súlyának köszönhetően hordozhatósága sem feltétlenül problémás,

630 ezer forintos indulóára azonban már annál inkább az.

Persze mint mindent, úgy ezt is több oldalról lehet megközelíteni: aki eddig 13 hüvelyknél nagyobb kijelzővel szerelt MacBookot szeretett volna vásárolni, az kénytelen volt a 999 ezer forinttól induló Pro modellek között nézelődni, így számukra valódi megváltás lehet a 300 ezerrel olcsóbban kínált 15 hüvelykes Air, összességében nézve azonban a 630 ezer forintos indulóárat egyszerűen indokolatlannak tartjuk.

Mindehhez hozzátesz az is, hogy a 13 hüvelykes változat árát 530 ezer forintra csökkentette az Apple, így jelenleg 100 ezer forintos felárat kell fizetni egy kicsit nagyobb kijelzőért, plusz két hangszóróért és a néhány órával jobb üzemidőért. Csendben megjegyezzük, hogy ezt a pénzt például egy harmadik generációs AirPodsra is költheti, így egyszerre két termékkel távozhat – de egy második generációs Apple Watch SE-hez vagy egy Apple TV 4K-hoz sem kell sokat hozzátoldani.

Összességében tehát nem tudjuk kijelenteni, hogy az új MacBook Air a világ legjobb 15 hüvelykes laptopja lenne – azt azonban bátran állíthatjuk, hogy amennyiben a beszerzése mellett dönt, biztosan nem fog benne csalódni, és évekig hű társa marad.

A készülék éjfekete, asztroszürke, ezüst és csillagfény színekben érhető el – nálunk az utóbbi modell járt. Az alapfelszereltségbe 8 gigabyte egyesített memória és 256 gigabyte SSD tartozik, mely átlagfelhasználásra tökéletesen elegendő, ha azonban hosszú távra, azaz akár 5-6 évre tervez a készülékkel, mindenképp kifizetődőbb lesz a 16 gigabyte memóriával szerelt, egyedi modellt berendelnie.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)