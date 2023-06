Lehet jó tabletet találni 150 ezer alatt is

Kompakt, kedvező árú és a hétköznapi feladatok elvégzéséhez elegendő nyers erővel rendelkezik a Lenovo Tab P11 Plus, a kínai gyártó egyik leginkább felhasználóbarát táblagépe. De kinek éri meg a beszerzése? Ennek jártunk utána.

Ha tabletvásárlás előtt áll az ember, nem biztos, hogy a Lenovo készülékei lesznek az elsők, melyek az eszünkbe jutnának. Pedig a kínai gyártó kifejezetten széles kínálattal rendelkezik, ami tökéletesen megállja a helyét a konkurencia készülékeivel szemben. Ezúttal a Tab P11 Plus járt nálunk, a Lenovo alsó középkategóriás készüléke, mely prémiumkategóriás külsejével és elérhető árával azonnal felhívja magára a figyelmet.

A készülék egy rendkívül kecses dobozban érkezik, a mobiloknál már megszokott új sztenderdekkel ellentétben pedig minden tartozékot megtalálunk benne. Tehát a tablet mellett lesz USB-C-s adatkábelünk és egy 20 wattos adapterünk is, mely ugyan kifejezetten lassan fogja feltölteni a P11 Plust, de legalább ingyen jár hozzá. A tablet kéttónusú dizájnt kapott, a hátlap jelentős részét alumínium fedi, a kamera és a Lenovo logó azonban már egy puhább tapintású műanyagsávban helyezkedik el, mely, meg kell hagyni, kifejezetten jól néz ki.

Az oldalakon négy, rendkívül jól szóló hangszórót, egy bekapcsológombot, a hangerőszabályozókat, valamint egy Smart-csatlakozót találunk két mikrofon társaságában. A kávák nem a legkeskenyebbek, az 1200 × 2000 képpontos felbontás azonban kárpótol, és ugyan kénytelenek vagyunk 60 hertzes képfrissítéssel beérni, ebben az árkategóriában ez teljesen elfogadható. A képarány egyébként 5:3-as, maximálisan pedig 400 nites fehérfényerő kibocsátására képes az IPS panel, mellyel a nyári tűző napsütésben már lehetnek problémáink, cserébe azonban a betekintési szögekre nem lehet panasz.

Családoknak tökéletes

A készülék belsejében egy 12 nanométeres, nyolc magos (2 × 2,05 GHz Cortex-A76 és 6 × 2,0 GHz Cortex-A55) Mediatek MT6785-ös Helio G90T lapka ketyeg egy Mali-G76 MC4-es grafikus gyorsító társaságában, melyek enyhén szólva sincsenek eleresztve erő tekintetében. Mindezt 6 gigabyte memória egészíti ki, melyet ugyancsak nem lehet bőségesnek nevezni, így a Tab P11 Plus elsősorban hétköznapi feladatok elvégzésére ajánlott – azokat azonban hibátlanul elvégezhetjük rajta.

Tökéletes filmek, sorozatok és YouTube-videók nézésére, a közösségi oldalak böngészésére, internetezésre, de 490 grammos súlyának köszönhetően akár olvasáshoz is megfelelhet.

Nem alkalmas viszont olyan kreatív munkavégzésre, mellyel általában a magasabb kategóriájú készülékeket hirdetik. Ezért ha rajzolásra, grafikai munkák elvégzésére, profi képszerkesztésre vagy videóvágásra keres készüléket, nem ez lesz a tuti választás – a Lenovo kínálatánál maradva azonban a Tab P12 Pro már pont megfelelő lehet erre.

Az előlapi, fekvő tájolású 5 megapixeles kamera egyébként tökéletes videóhívások lebonyolítására, míg a hátlapi 13 megapixeles szenzor éppen elég arra, hogy beszkenneljen néhány dokumentumot. Fotózni nem lesz vele érdemes, zsebében lapuló telefonja ugyanis valószínűleg sokkal szebb képeket lő majd, ebben a kategóriában azonban nem nagyon lehet többet várni egy tabletes kamerától.

Bírja szuflával

A P11 Plus egy 7700 milliamperórás akkumulátort kapott, amely remekül szuperál, napi több órás használat mellett is elég kétnaponta tölteni a készüléket. Csodákra azonban nem kell számítani, ha egész nap használni fogja a tabletet, az bizony még a nap vége előtt le fog merülni. Tölteni maximum 20 wattal tudjuk, ami nem sok, de mint említettük, cserébe legalább ingyenesen jár hozzá az adapter, így erre már nem feltétlenül kell költenünk.

Tárhelyből 128 gigabyte-ot kapunk, ami kellemes meglepetés ebben az árkategóriában. Az Apple-féle iPad Air például 345 ezer forintról indul, ezért az árért cserébe pedig csak 64 gigabyte-tal gazdálkodhatunk, így a P11 Plus esetében nem kell attól tartanunk, hogy egyhamar kifogyunk a tárhelyből. És hogy mennyi az annyi? A Lenovo készülékét már 135 ezer forintért is beszerezheti, így egy kifejezetten erős versenyzőnek számít az alsó középkategóriában.

Összegezve

Amit ígér, azt be is tartja a Lenovo készüléke, éppen ezért lehet a P11 Plus az egyik legjobb választás első táblagépnek – legyen szó a családban bárkiről. Az összeszerelési minőség és az anyaghasználat a csúcskategóriás tableteket idézi, így erre semmiképp sem lehet panasz. És bár a rendszerchip miatt a teljesítmény nem robbantja fel a háztetőt, az mégsem feltétlenül probléma, ha arra használja majd a tabletet, amire az ki lett találva.

A készüléken alapesetben Android 11 fut, ezt azonban azonnal frissítheti Android 12-re, így már a Google aktuális, Material You nevezetű szoftveres felülete fog visszaköszönni a kijelzőn. Mindezt összevetve a 135 ezer forintos árral és azzal, hogy a készülék a külső billentyűzeteket és a Lenovo Precision Pen 2-t is támogatja, a kategóriájában nem igazán támad ellenfele. A P11 Plus palaszürke színben érhető el, többek között a Media Markt üzleteiben.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Lenovo támogatásával jött létre.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)