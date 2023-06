Néhány hónapja már Magyarországon is elérhető az Apple Maps frissített kiadása, hamarosan azonban még jobb lesz a szolgáltatás – Budapestet ugyanis olyan gyalogos feltérképezők veszik a nyakukba, akiknek köszönhetően olyan helyeken és utcákban is körbe tudunk majd nézni, ahová autóval egyszerűen nem lehet bejutni.

Bár hosszú évekbe telt, idén tavasszal Magyarországra is megérkezett az Apple Maps frissített kiadása, amely már új és aktuálisabb útvonalakat tartalmaz, nem utolsósorban pedig sokkal jobban is néz ki – köszönhetően annak, hogy még a legkisebb, pár száz fős települések is háromdimenziós, makettszerű megjelenést kaptak. Emellett az ország olyan nagyobb nevezetességei – mint például a Parlament vagy a Gellért Gyógyfürdő – kidolgozott modelleket is kaptak; ez azonban még nem minden.

A tavaszi frissítéssel az Apple saját fejlesztésű, a Google-féle Street View-t másoló funkciója is elérhetővé vált Magyarországon, amely a cupertinói vállalat alkalmazásánál a Körbenézés nevet kapta. Az újdonság már most is használható az Apple Mapsen belül, jelenleg azonban javarészt csak olyan helyeken érhető el, amelyek autóval is megközelíthetők – de már nem sokáig. Az Apple ugyanis bejelentette, hogy hamarosan gyalogosan is elkezdik feltérképezni a magyar fővárost.

Az Apple Térképek csapata 2023 júliusában a nyakába veszi Budapestet. Külön erre a célra készült hátizsákjainkban olyan felszerelések lapulnak, amelyek segítenek nekünk elkészíteni Magyarország legjobb digitális térképét. Természetesen az adatvédelem továbbra is a szívügyünk

– olvasható az Apple által nemrégiben közzétett Twitter-bejegyzésben.

Mint írták, a gyalogos felmérések lehetővé teszik, hogy tovább fejlesszék az Apple Maps által nyújtott szolgáltatásokat, elsősorban azzal, hogy olyan helyeket is feltérképeznek, ahová járművek nem tudnak eljutni; és bár Budapest látképe nem feltétlenül hasonlítható Lisszabon szűk utcáihoz, a magyar fővárosban is bőven akadnak olyan helyek, ahol jól fog jönni az Apple új programja.

A vállalat alkalmazottai július 21-éig fogják Budapest utcáit járni, így amennyiben ez idáig a fővárosban tartózkodik, könnyen megeshet, hogy összefut velük – attól azonban nem kell tartania, hogy az arca esetleg fellelhető lesz az Apple Mapsen belül, azokat a rendszámokkal együtt kitakarja a cég. Érdekesség, hogy az amerikai vállalat azt is megosztotta, hogy az ország egyéb területein mikor készítettek járműveikkel felvételeket, ezeket alább láthatja:

Budapest: 2023. április 24. – 2023. május 16.

Dél-Alföld: 2023. április 24. – 2023. május 19.

2023. május 19. Dél-Dunántúl: 2023. április 24. – 2023. május 17.

2023. május 17. Észak-Alföld: 2023. április 26. – 2023. május 25.

2023. május 25. Észak-Magyarország: 2023. április 28. – 2023. május 29.

2023. május 29. Közép-Dunántúl: 2023. április 24. – 2023. május 8.

2023. május 8. Nyugat-Dunántúl: 2023. április 24. – 2023. május 8.

A Google-nél sem unatkoznak

Mint arról korábban az Index is beszámolt, júniusban a Google Maps is hozott újításokat Magyarországra, idehaza is elérhetővé vált ugyanis az Immersive View nevezetű funkció, így okostelefonon már többdimenziós módban is szemügyre vehető az Országház, a Vajdahunyad vára, a Halászbástya vagy éppen a Mátyás-templom, a Széchenyi lánchíd és a Szent István-bazilika.

Az Immersive View a mesterséges intelligenciának és a gépi tanulásnak köszönhetően jöhetett létre; a Google elmondása szerint többmilliárdnyi Street View- és légi felvételt elemeztek annak érdekében, hogy létrehozhassák a szolgáltatást, amelyet első körben olyan városokban tettek elérhetővé, mint Amszterdam, Berlin, Dublin, Firenze, Las Vegas, London, Los Angeles, New York, Miami, Párizs, Seattle, San Francisco, San José, Tokió és Velence – hozzájuk csatlakozott a hónap elején Budapest.

A Google Mapset ingyenesen letöltheti androidos és iOS-es készülékekre is, az Apple térkép alkalmazása azonban csak a vállalat saját készülékein, azaz iPhone-okon, iPadeken, Maceken és Apple Watchokon érhető el.