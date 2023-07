Vékonyan fogott a filctoll, kiszivárogtak a Sony üzleti titkai

Bírósági adok-kapokká vált a Activision-Blizzard Microsoft általi felvásárlása. A felizzó piaci küzdelem nemcsak a Sony, de a Microsoft titkairól is fellebbentette a fátylat.

A Sony szórakoztató elektronikai nagyvállalat játékfejlesztéssel kapcsolatos bírósági iratokban kitakart üzleti titkai kerültek nyilvánosságra egy technikai malőr miatt. Az irat az Egyesült Államok legfőbb piaci szabályozója, az Federal Trade Commission (FTC) és a Microsoft közötti bírósági eljárásban keletkezett. A bírósági arról hivatott dönteni, hogy a redmondi cég játékkonzolos divíziója, az Xbox felvásárolhatja-e 68,7 milliárd dollárnyi készpénzért az Acitivision-Blizzard videojáték-fejlesztő vállalatot.

A világ legnagyobb videójáték-fejlesztő vállalatainak ranglistáján a második a Microsoft, az ötödik az Activision-Blizzard – a kettő összeolvadása tehát megrengeti a globális piaci erőviszonyokat. Hogyan kerül a Sony a történetbe? Ők az elsők az említett ranglistán. A bíróság a Sony munkatársainak vallomására is kíváncsi volt, hogy a piaci viszonyokról képet alkothasson.

A Sony PlayStation ágazatának feje, Jim Ryan rögtön a tárgyalás elején kifejtette, hogy egy összeolvadás esetén szerinte nem válna kizárólag Xboxon játszható játékká korunk legnépszerűbb lövöldözős játéka, a Call of Duty (CoD), és úgy vélte, hogy nem leselkedik ilyen fenyegetés a PlayStationre. Ryan úgy nyilatkozott, hogy az összes vezető, közöttük maga a Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella is biztosította róla, hogy nem lesz exkluzív a Call of Duty.

A mozgalmas cselekményű bírósági performansz gyeplői ezt követően estek a lovak közé. A Ryan által a bíróság rendelkezésére bocsátott írott dokumentumok felkerültek a letölthető dokumentumok közé, a üzleti titoknak minősülő adatokat filctollal kihúzták belőle. A szkennelés során azonban becsúszott egy kis hiba: a berendezés átvilágította a filctoll festékét, így láthatóvá vált a kitakart rész, nem is nagyon kell hunyorogni a kiolvasásához. A bíróság ugyan levette a dokumentumot, miután kiderült a gikszer, de értelemszerűen

ekkor már késő volt.

Az iratokból kiderült, hogy a Sony nagyon is aggódik a felvásárlás és a Call of Duty potenciális elvesztése miatt.

A szöveg szerint 2021-ben az Egyesült Államokban 14 millió felhasználó ideje 30 százalékát töltötte Call of Dutyval, 6 millióan az idejük 70 százalékát töltötték ezzel a játékkal, és egymillióan kizárólag a CoD-t játszották. Az játékkal töltött idő átlagosan 116 óra volt, a 70 százalékban CoD-t játszók évente 296 órát töltöttek lövöldözéssel.

Az áttűnő számok alapján valószínűsíthető, hogy csak ez a játék globálisan 1,5 milliárd dolláros bevételt jelent – a hozzá köthető előfizetések, extrák és egyebek ennek az összegnek a tízszeresét jelentik.

Nem világos, de valószínű, hogy ennek a bevételnek a tizedét kapta meg az Activision. A kiszivárgott dokumentumból kiderült továbbá, hogy a két cég közötti szerződés alapján az exkluzív megegyezésük a 2023 végén érkező újabb Call of Duty kiadásig érvényes.

Ipar és csontvázak

Az FTC és a Microsoft komolyan vitatkoztak arról, hogy a PlayStation és a Nintendo Switch versenytársak-e. A dokumentumból kiderül, hogy a játékosok fele mindkét eszközzel rendelkezik. A PlayStation és az Xbox közötti átfedés közben mindössze 20 százalék.

Napvilágra került továbbá jelentősebb játékok fejlesztésének részletei. A Horizon Forbidden West fejlesztésére öt évbe és 212 millió dollárba került, a játékon 300 alkalmazott dolgozott. Az idén élőszereplős tévésorozattá fejlődött Last of Us második részének fejlesztése 220 millió dollárba került, és 200 ember dolgozott rajta.

Az elmúlt napokban nem csak a Sony, de a Microsoft lapjaiba is jobban beleláthatott a közönség, mint azt a cég szerette volna. Egy kikerült belső levelezésből kiderült, hogy a Sega, a Bungie és az IO Interactive felvásárlását is fontolgatta, mert az Xbox főnöke szerint a Microsoft úgy döntött, hogy

addig költ, amíg ki nem szorítja a Sonyt a piacról.

A Microsoft tagadta, hogy lett volna valaha ilyen stratégiájuk. Satya Nadella vezérigazgató személyesen is igyekezett megnyugtatni a bíróságot, hogy nem akarják megfosztani a játékosokat a Call of Dutytól.

(Ars Technica, The New York Times, The Verge)

(Borítókép: Toru Hanai / Bloomberg / Getty Images)