Végleg bedobta a törölközőt a Google, nem jött össze a terve

Hiába fejlesztették éveken keresztül, most úgy néz ki, néhány hónappal ezelőtt végleg kukázta a Google a kiterjesztett valóságon alapuló szemüvege terveit. A Project Iris néven ismert készülék körül az információk szerint rendkívül nagy volt a zűrzavar, a projektvezetők ugyanis folyamatosan megváltoztatták a szemüveg koncepcióját, az utolsó szöget azonban a vállalaton belüli átrendeződések verték bele a szemüveg koporsójába.

Nagyon úgy néz ki, hogy végleg elvetette a kiterjesztett valóságon alapuló szemüvegével kapcsolatos terveit a Google – a Project Iris kódnevű készülék törlése az információk szerint ráadásul már a harmadik olyan alkalom, amikor a keresőóriás bedobta a törölközőt, korábban ugyanis már kétszer is elkaszálták a terveket azok sikertelensége miatt; mindeddig azonban nem adták fel teljesen.

A Project Irisszal kapcsolatos információk elsőként 2022-ben láttak napvilágot, amikor a The Verge névtelen forrásokra hivatkozva információkat szivárogtatott ki a Google készülékéről. Cikkükből kiderült, hogy egy, a Google Glasstől némileg eltérő, felhasználóbarátabb és mainstreamebb megjelenéssel rendelkező kütyüről lehet szó, amely szinte a megszólalásig hasonlít a hagyományos szemüvegekhez.

A készülék teljesen vezeték nélküli volt, a nagyobb teljesítményt igénylő grafikus feladatokat pedig nem maga a szemüveg, hanem egy külső grafikus egység végezte el, amihez az a Google felhőszerverein keresztül csatlakozott. A jelentés a fejlesztés alatt álló prototípusokra is kitért, amelyek között volt egy leginkább síszemüvegre emlékeztető készülék is, ez azonban, mint kiderült, nem a Google Glass utódja, hanem a vállalat Samsunggal és a Qualcommal kötött AR-partnerségéhez készült volna – írja az ArsTechnica.

Minden tervet kukáztak

Az információ, miszerint a Google most minden, a projektet érintő munkálatot felfüggesztett, az Insidertől származik, akik három, „az ügyet rendkívül jól ismerő” személyre hivatkoznak. Elmondásuk szerint a szemüveget éveken át fejlesztette az amerikai vállalat, a 2023-as év elején azonban bedobták a törölközőt, és minden tervet elkaszáltak. Mindez állítólag egy sor elbocsátás és vállalati átrendeződés után történt a vállalatnál, beleértve annak a Clay Bavornak a távozását is, aki azért hagyta ott a keresőóriást, hogy egy mesterséges intelligenciával foglalkozó, a Google-től független céget alapítson.

A Google vezetői folyamatosan variáltak azon, hogy pontosan mire is legyen alkalmas az Iris, ezért a rajta dolgozó csapatnak folyamatosan új stratégiákkal kellett előállnia, ami rendkívül frusztrálta az alkalmazottakat

– fogalmazott a lapnak az egyik bennfentes, aki szerint a Google ezek után teljesen fel is hagy a kiterjesztett és virtuális valóságon alapuló hardverek fejlesztésével, helyettük inkább a szoftveres felületek csiszolásába fektetnek időt és energiát.

Az persze, hogy mi állhat a projekt törlése mögött, biztosan talán soha nem fog kiderülni, logikus azonban arra következtetni, hogy a Google úgy érezte, egyszerűen már nem tudják felvenni a versenyt a Metával és az Apple-lel. Utóbbiról az év elején már javában pletykálták, hogy idén bemutatja a virtuális és kiterjesztett valóságon alapuló szemüvegét, amely június elején, a 2023-as WWDC-n meg is történt. Az Apple Vision Pro az almás vállalat eddigi legambiciózusabb projektjének tűnik, amiről az alábbi cikkünkben írtunk részletesebben.

Jöhet az Android for AR?

Az információk szerint a Google most egy AR szoftverplatform létrehozására összpontosít – a vállalat reményei szerint ez lehet az „Android for AR”, melyet a telefonokra és tabletekre szánt alap Android és az okosórákra szánt wearOS mellett ugyancsak licencelhetnének a headsetgyártók. A belső prototípust a pletykák szerint Project Bettynek nevezik, a potenciális partnerek között pedig olyan vállalatok szerepelnek, mint például a Samsung. Amennyiben a Project Betty valósággá válik, vélhetően még több gyártó kezd majd különböző headsetek gyártásába, ezzel is tovább népszerűsítve a VR-t és az AR-t – egyelőre ugyanis meglehetősen alacsony a tényleges érdeklődés az ilyen készülékek iránt.