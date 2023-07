Fontos funkciókkal bővül a Meta új alkalmazása

A Meta múlt hét csütörtökön indította el új alkalmazását, a Threadset, amelyet a Twitter riválisaként tartanak számon. Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója aznap közölte: „Néhány órán belül több mint tízmillió felhasználó regisztrált a Meta Instagramhoz kapcsolódó új mikroblog-szolgáltatására”. Szabályozási problémák miatt egyelőre még csak az Egyesült Államokban érhető el.

A Threadsre az Instagram-felhasználók saját felhasználónevükkel regisztrálhatnak, ugyanakkor az Instagram-felhasználók regisztráció nélkül is nyomon követhetik Threadsen mások megosztásait. A hvg.hu azt írja, az alkalmazásra öt nap után 100 millió, kedd délben pedig

már 104 millió felhasználó regisztrált.

Mivel az applikáció kezdetleges állapotban jelent meg, folyamatosan dolgoznak a fejlesztésén. A legfrissebb információk szerint olyan új funkciókkal bővül a Threads, mint a kattintható hashtagek, egy szerkesztés gomb a bejegyzésekhez, egy „Trending” oldal a felkapott tartalmaknak, valamint az automatikus archiválás is elérhetővé válik.

A BBC beszámolója szerint tervben van még egy olyan oldal létrehozása is, amely időrendben mutatja a követett profilok bejegyzéseit, emellett a több fiók közötti váltás funkciót is be akarják vezetni. Az asztali böngészős felületet is szeretnék majd fejleszteni, hogy lehetőség legyen onnan is posztolni (jelenleg csak mobilappról lehet).

Mint megírtuk, a Twitter azt állította, hogy volt dolgozói még mindig hozzáférhettek bizalmas információihoz, amelyeket kihasználva „klón” alkalmazást készítettek „az állami és szövetségi törvények megsértésével”. Andy Stone, a Meta szóvivője a Threads egyik bejegyzésében ugyanakkor azt állította, hogy a platform mérnöki csapatában senki sincs, aki korábban a Twitternél dolgozott.