A ChatGPT nem akarja elpusztítani a világot, csak szavakat rak egymás mellé – világított rá Yang Zijian Győző az MCC Feszt színpadán. A Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa bemutatta a magyar fejlesztésű nyelvi modellt, a PULI-t is.

Korábban az Indexnek több szakértő is aggodalmait fejezte ki a világot szélsebesen rabul ejtő nyelvi modellel, a ChatGPT-vel kapcsolatban.

Egyesek szerint munkahelyek millióit válthatja ki a mesterséges intelligencia, mások szerint az unokázós és egyéb csalások új korszakát hozhatja el. Vannak, akik szerint egyenesen az emberiség pusztulásáért lesz felelős a mesterséges intelligencia.

Valójában a ChatGPT nagyon sok szöveget látott, és ezek alapján próbálja úgy összepakolni a szavakat, hogy értelmes legyen. Tehát nincsenek szándékai, nem akarja elpusztítani a világot

– mutatott rá Yang Zijian Győző az MCC Feszt színpadán. A Makronóm tudósítása szerint a szakértő abban is kételkedik, hogy egyáltalán mesterséges intelligenciának (AI) nevezhető-e a nyelvi modell, rávilágítva, hogy valójában nem minden AI, ami annak tűnik.

Tanul és hibázik, de igába hajtja az emberiséget

A Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa leszögezte, hogy a ChatGPT leginkább csak tanul a rengeteg feldolgozott adaton keresztül – tehát csak annyit tud, amennyit megtanítanak neki.

Igyekszik mindenre válaszolni az alapján a sok szöveg alapján, amelyen keresztül tanították – és ez néha dezinformációt szülhet

– világított rá a nyelvi modellben rejlő valódi veszélyre a szakértő, hangsúlyozva, hogy a nyelvi modellnek nincsenek szándékai. Ha lennének szándékai, akkor nevezhetnénk intelligensnek a szakember szerint.

Ezért nem kell tartanunk attól, hogy leigázza az emberiséget, hiszen nincsenek szándékai, viszont a felhasználóinak már lehetnek ártó szándékai.

Nem kell félni a technológiától

Égető a digitális tudás elsajátítása, nem csak a vállalkozások, hanem az egyének szintjén is, hiszen öt–tíz éven belül a ma létező munkahelyek nagy része megszűnik vagy jelentősen átalakul – mutatott rá korábban Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára, hozzátéve, hogy van félnivalónk a mesterséges intelligenciától, de csak akkor, ha nem képezzük tovább magunkat.

Yang Zijian Győző szerint nem kell annyira megijednünk a jelenlegi „technológiai boomtól”, hiszen ehhez hasonló átalakulás már korábban is történt. A múltbeli esetekhez hasonlóan a munkahelyek átalakulnak, de nem szűnnek meg, nekünk pedig alkalmazkodnunk kell a technológiához.

Vegyük példának a Google fordító esetét. Amikor megjelent, pánikba estek a valódi fordítók, hogy az új technológia elveszi a munkájukat, azonban nem ez történt. A gépi fordító lefordítja a szöveget, az emberek pedig átnézik azokat. Tehát a munkahelyek nem szűntek meg, csak átalakultak, a folyamat pedig sokkal gyorsabb lett

– idézte a szakértőt a Makronóm. A szakértő a gazdasági blog kérdésére elárulta, hogy valóban nem túl környezetbarát egy nyelvi modell betanítása.

A Google például azzal védekezett – amikor létrehozta a LaMDA nevű nyelvi modellt –, hogy sok energiát használnak, de mégsem annyit, mint mások. Ez azonban továbbra is azt jelenti, hogy a gépeik rengeteget „esznek” egy átlagos számítógéphez viszonyítva.

Magyar földre magyar nyelvi modell: jön a PULI

A magyarországi kutatók mindig is jól szerepeltek a technológia terén – állítja a kutató. Azonban azt is hozzátette, hogy a ChatGPT-vel nem egyszerű felvenni a versenyt, márpedig most ahhoz mérik a nyelvi modelleket.

Elmagyarázta, hogy egy ChatGPT méretű nyelvi modell betanításához hatalmas erőforrás szükséges, tehát enélkül versenybe sem lehet szállni. Azonban pozitív a jövőkép:

Az a szerencsénk, hogy Magyarországon egyre több kutatóintézet rendelkezik nagy szuperszámítógépekkel. A Nyelvtudományi Kutatóközpontnak – ahol dolgozom – nemrég sikerült beszereznie egy ilyen nagy szuperszámítógépet, aminek segítségével versenybe tudtunk szállni. Ennek köszönhetően létrehoztuk a PULI nevű nyelvi modellt

– fejtette ki a kutató.

A PULI-t azonban nem úgy kell elképzelni, mint egy ChatGPT-hasonmást. Yang Zijian Győző elmondta, hogy a ChatGPT-t ezermilliárd adaton tanították, míg a PULI-t – magyar és háromnyelvű verzióját is – hatmilliárdon. Ez erősen érezhető különbség, tehát a PULI egyelőre nem párbeszédre, inkább csak mondatok kiegészítésére alkalmas.

Yang azt is elárulta, hogy hamarosan szerződést kötnek a debreceni Komondorral, így reményeik szerint a következő szintre emelhetik a magyar nyelvi modell képességeit.

A béta verzió már elérhető, ahol csevegni lehet a magyar nyelvi modellel, nyár végére pedig a tervek szerint a stabil verzió is megszülethet. A szakértő felfedte, hogy a cél nem feltétlenül az, hogy a PULI egy ChatGPT-konkurenssé váljon, sokkal inkább az, hogy a magyar kutatók megismerjék a ChatGPT-hez hasonló chatbotok működését, fejlesztési folyamatait.

Ahogyan a kutató fogalmazott: „Kell nekünk egy saját (modell - a szerk.) ahhoz, hogy ízig-vérig megismerjük, hogyan működik.”