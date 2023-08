Továbbra is rendíthetetlenül a virtuális és kiterjesztett valóságban látja a jövőt a Google, annak ellenére, hogy az elmúlt években az összes ezzel foglalkozó projektjük hatalmas csőd lett. Az óriásvállalat most abban reménykedik, hogy a dél-koreai Samsunggal és a Qualcommal közösen sikerül valami olyat alkotniuk, ami az Apple által júniusban bemutatott Apple Vision Pro kihívója lehet – kilátásaik azonban még így sem túl fényesek.

A 2010-es évek elején az egész internetet lázban tartották a keresőóriás olyan korszakalkotó készülékei, mint például a Google Glass, a Google Cardboard vagy éppen a Daydream és a Tango, azonban ahogy telt az idő, úgy merültek ezek a projektek is teljes feledésbe. A probléma elsősorban az volt, hogy a vállalat nem tudott olyan áttörést elérni, aminek köszönhetően az átlagember számára is érdekessé vált volna a termék, így érdeklődés hiányában az összes projektet beszüntették.

A megváltást aztán a Project Iristól várták – sokak meglepetésére (nem) azonban ez a terv is a kukában végezte. A Project Irisszal kapcsolatos hírek elsőként 2022-ben láttak napvilágot, amikor a The Verge névtelen forrásokra hivatkozva információkat szivárogtatott ki a Google készülékéről. Cikkükből kiderült, hogy egy, a Google Glasstól némileg eltérő, felhasználóbarátabb és mainstreamebb megjelenéssel rendelkező kütyüről lett volna szó, amely szinte a megszólalásig hasonlít a hagyományos szemüvegekhez.

A készülék teljesen vezeték nélküli volt, a nagyobb teljesítményt igénylő grafikus feladatokat pedig nem maga a szemüveg, hanem egy külső grafikus egység végezte volna el, amihez az a Google felhőszerverein keresztül csatlakozott. A jelentés a fejlesztés alatt álló prototípusokra is kitért, amelyek között volt egy leginkább síszemüvegre emlékeztető készülék is, ez azonban, mint kiderült, nem a Google Glass utódja, hanem a vállalat Samsunggal és a Qualcommal kötött AR-partnerségéhez készült volna – írja az ArsTechnica.

A Samsungtól várják a megváltást

Utóbbi projektről mindeddig nem sokat lehetett tudni, most azonban új információk láttak napvilágot. Mint ismert, a Samsung is évek óta próbálkozik a kiterjesztett és a virtuális valóság meghódításával, mindeddig azonban ők sem voltak sikeresek. A korábban említett, síszemüvegre emlékeztető headsetet már idén be szerette volna mutatni a két vállalat,

az Apple júniusi bemutatója után azonban minden felső vezető úgy döntött, hogy ezt el kell halasztani, a készülék ugyanis egyáltalán nem versenyképes a Vision Próval.

Az új bevezetési cél így 2024 nyara körülre került, de az Ars Technica cikke szerint egyes alkalmazottak továbbra is szkeptikusak, hogy egy év elég idő lesz-e egy olyan termék bevezetésére, amely lenyűgözi a közönséget. A Business Insider jelentése szerint a Samsung a szokásos stratégiáját akarja követni, és „az Apple Vision Pro-hoz hasonló headsetet akar építeni”. A projekt a jelek szerint a „Moohan” kódnevet viseli, és ha eddig még nem találta volna ki, akkor most eláruljuk, hogy Androidot fog futtatni.

Ez már tényleg megvalósulhat

A Samsunggal való együttműködés miatt a Moohan egyelőre a Google legambiciózusabb projektje, mely a kooperációnak köszönhetően valóban piacra is kerülhet.

A helyzetet nehezíti, hogy a Moohannek csak házon belül két konkurense is van – az egyik a Paul Greco, a Motion Leap korábbi technológiai igazgatója által vezetett Raxium, míg a másik az a „Betty” kódnevű szoftverprojekt, amelyet a Google más gyártóknak szeretne majd eladni. Érdekesség, hogy a Betty csapata egyáltalán nem új keletű, maga a projekt és az azon dolgozó személyek is nagyban megegyeznek azokkal, akik korábban az Iris-projektet vitték, így nem nehéz kitalálni, hogy csak egy átcsoportosításról van szó.

A Samsung továbbá nem akarja, hogy a Google vagy más hardveres versenytársak bármelyik másik részlege beavatást nyerjen a Vision Pro klónjába, a Moohanbe, így a három csapat mindegyike tűzfallal van elzárva egymástól, és versenyezniük kell az erőforrásokért. Minden bizonnyal ennek köszönhető az is, hogy egy jelenlegi alkalmazott „furcsa bürokratikus zűrzavarnak” írta le a jelenleg fennálló helyzetet.