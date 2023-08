Szeptember 12-én mutatja be az iPhone 15-ös mobilokat, valamint az Apple Watch Series 9-et és a második generációs Apple Watch Ultrát az Apple – derült ki kedden este közzétett meghívójukból. A képen fekete háttér mögött láthatjuk az Apple logóját, amely ezúttal sötétkék és ezüst csillámló porszemcsékből rajzolódik ki – az Apple minden bizonnyal ezzel utal az iPhone 15 Pro mobilok új sötétkék és titánezüst színére. Íme:

Nagy nap lesz szeptember 12.

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, az idei az egyik legszignifikánsabb frissítés lesz az elmúlt évekből, az almás cég ugyanis mind a négy új készülékbe nagyszabású újításokat készül implementálni. Az alapmodellek – tehát az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus – megkapják az USB-C-csatlakozót, amelyet az EU tavaly megszavazott törvénye miatt kénytelen a készülékekbe helyezni az Apple, emellett azonban több funkciót is megörökölnek az iPhone 14 Próból.

Az egyik ilyen a Dynamic Island, az az interaktív felület, amely ügyesen elrejti az egész TrueDepth kamerarendszert, míg a másik a 48 megapixeles kamera. A csúcsmodellek – az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max – emellett teljesen új, lekerekített élekkel dolgozó dizájnt, titánházat és egy minden korábbinál erősebb chipet kapnak, sőt a Pro Max ezeken felül egy olyan periszkópos telefotó-kamerával is rendelkezik, amely a korábbi három helyett már hatszoros optikai zoomolást tesz lehetővé.

Az esemény sztárja tehát előreláthatólag egyértelműen az iPhone 15-ös termékcsalád lesz, de szinte biztosra vehető, hogy befut az Apple Watchok következő generációja is, a Series 9, de a második generációs Apple Watch Ultrával is lehet számolni.

Azt, hogy ezeken felül milyen termékeket leplez le az almás cég, egyelőre nem tudni, az elmúlt hetekben lehetett még második generációs AirTagről, új iPad Airről és iPad Próról, valamint M3-as chippel szerelt Mac miniről is olvasni – ezek debütálását azonban nem tartjuk valószínűnek a szeptemberi eseményen. Egy biztos: szeptember 12-én este hét órától minden kiderül.