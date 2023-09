Minden eddiginél olcsóbb MacBookkal rukkolhat elő az Apple?

Egy új, meglehetősen gyanús pletyka szerint az Apple már 2024 első felében előállhat egy minden eddiginél olcsóbb, elsősorban az oktatási intézmények számára tervezett MacBook modellel – meglátásunk szerint azonban ezt a híresztelést most kivételesen érdemes egy jó nagy csipet egészséges kétkedéssel kezelni.

Nem mindennapi információkkal állt elő a Digitimes nevezetű online techlap, szerintük ugyanis az Apple egy minden eddiginél olcsóbb, ultra megfizethető laptopcsaládot készül bemutatni. A jelentés szerint az új MacBookokkal az Apple a Google-féle Chromebookokkal szeretné felvenni a versenyt, melyeket elsősorban az oktatási intézmények használnak tömegesen.

A lap információi azonban kifejezetten hiteltelennek tűnnek, többek között azért, mivel maguk is leírják, hogy bár úgy vélik, az almás cég már 2024 első felében piacra dobhatja a MacBook Lite-okat, a készülékeknek egyelőre nyoma sincs a gyártási és ellátási láncokban – a megjelenés előtti hónapokban viszont ez már szinte elkerülhetetlen volna.

Minderre két magyarázat lehet: az Apple minden korábbinál nagyobb titokban tudta tartani az új MacBookokat, vagy egyáltalán nem is készülnek ilyen laptopok. Meglátásunk szerint egyértelműen az utóbbiról van szó.

Nem engedhetik meg maguknak

Bár elsőre egy MacBook Lite vagy MacBook SE gondolata igen kecsegtetőnek tűnhet, jobban belegondolva egy ilyen készülék piacra dobása többet ártana, mint sem segítene az Apple-nek. A cég jelenleg kétféle „számítógépes” élményt kínál: a Maceket és az iPadeket – utóbbiak ugyanis a vállalat elmondása szerint igenis számítógépek, már amennyiben megvásároljuk hozzá a kisebb vagyonba kerülő extra billentyűzetet; de most nem is ez a lényeg.

A hangsúly az Apple esetében mindig a termékek kategorizálásán és árazásán van. A belépőszintet az SE jelző képviseli, míg az átlagfelhasználóknak ott vannak az utótag nélküli, illetve „mini” vagy „Air” jelzőkkel ellátott termékek, amelyek prémiumélményt kínálnak elfogadható áron. Ezek mellett még találunk „Pro” illetve „Ultra” Apple termékeket is, ezek azok a készülékek, amelyek a vállalat aktuálisan elérhető legjobb eszközeit jelölik – azoknak készítik őket, akik csak a legjobbal érik be.

Macek tekintetében a MacBook Air arat évek óta töretlen sikert – 999 dolláros indulóára alacsonynak semmiképp sem nevezhető, ár-érték arányban azonban egyértelműen az egyik legjobb laptop a piacon, amelynek köszönhetően az Apple milliószámra értékesít belőlük évről évre. Nem utolsó sorban pedig ez jelenleg a legolcsóbb MacBook – így ha valaki mindenképp Apple laptopot szeretne, ezt az árat kénytelen kifizetni. Gondoljunk csak bele: mi történne, ha a vállalat hirtelen piacra dobna egy mindösszesen 2-300 dolláros Macet? Teljes katasztrófa.

Ezt hívják úgy, hogy kannibalizmus

Hirtelen mindenki MacBookot szeretne vásárolni, és nem a korábbi slágert, az Airt, hanem a lehető legolcsóbb, MacBook SE-t – a felhasználók java részét ugyanis egyáltalán nem érdekelné, hogy a pénztárcabarát laptopnak sokkal gyengébb a teljesítménye, ahogy az sem, hogy vélhetően az anyaghasználat sem lenne prémium. Az egyetlen, ami számítana, az a kijelzőt fedő burkolaton fellelhető Apple-logó lenne.

Mindennek köszönhetően teljesen visszaesnének a MacBook Air- és iPad-eladások, az olcsó MacBook a vállalat teljes portfólióját felfalná.

Ráadásul az Apple (mint vállalat) értéke is csökkenne, egy ennyire olcsó terméket ugyanis egyértelműen csak a minőség mellőzésével tudnának piacra dobni, ami jelenleg a cég egyik alappillére – az elmúlt években remekül a felhasználók fejébe ültették, hogy ha Apple-t vesznek, akkor azzal együtt minőséget is vásárolnak.

Részben megoldás lehet a problémára, ha csak az oktatási intézmények számára tenné az Apple elérhetővé a készüléket – így az átlagfelhasználó nem vásárolhatná meg, ez azonban olyan frusztrációt keltene az emberekben, ami ugyancsak rombolná a vállalat hírnevét és értékét. Az Apple ennek ellenére továbbra is jelen szeretne lenni az oktatási piacon, csak éppen nem a Macekkel, hanem az iPadekkel, amelyeket már most is több amerikai iskolában használnak.

Összegezve tehát a Digitimes jelentése meglátásunk szerint teljesen valótlan, elképzelhetetlennek tartjuk, hogy az Apple bármikor is egy ennyire alacsony árú laptopot dobjon piacra – így a legjobb, ha nem is hitegeti magát.