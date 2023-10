Kedvező ár csúcsteljesítmény mellett? Létezik!

Idén márciusban jelentette be új, LOQ nevezetű laptopcsaládját a Lenovo, ami olyan játékosoknak tervezett gépeket foglal magába, amelyek a vállalat szerint csúcskategóriás teljesítményt kínálnak anélkül, hogy a vásárló lenullázná a bankszámláját. Nézzük, mit tud a nálunk járó 15 hüvelykes változat, a Lenovo LOQ 15IRH8!

Manapság rendkívül nehéz helyzetben van az, aki gamer laptopot szeretne vásárolni – számos márka számtalan modellje közül választhat ugyanis, amelyek közül egy-egy példánnyal bizony nagyon mellé lehet lőni. Ilyenkor jöhet képbe a Lenovo új termékcsaládja, a LOQ, amelynek lényege végtelenül egyszerű: a gyártó egy olyan termékcsaládot szeretett volna piacra dobni, amely ár-érték arányban a legjobb tud lenni. És hogy mit jelent a LOQ? A Lenovo weboldala szerint köteléket és kapcsolatot.

Csomagolás tekintetében semmi extrára ne számítson, a készülék a lehető legegyszerűbb kartondobozban érkezik, bármiféle cicomázás nélkül. Ennek ellenére maga a laptop meglepően jó felépítésű és összeszerelésű, így erre egyáltalán nem lehet panasz. A gépet kívülről teljes egészében szürke, matt műanyag borítja, abból azonban szerencsére a jobbféle. A gamer laptopokra jellemző extrák közül nem sokkal találkozunk, a Lenovo azonban figyelt arra, hogy valami kis pluszt mégis kapjanak a felhasználók, így a monitor mögött megbúvó szellőzőnyílások a szürke helyett már kékben tetszelegnek.

Ezeken felül csak a kijelző borításán találunk egy Lenovo- és egy LOQ-feliratot, így a dizájn kifejezetten letisztultnak mondható. A billentyűk enyhén lekerekítettek, a gépelés kellemes hangú, egyáltalán nem zavaró – ezek mellett pedig háttérvilágítást is kapunk, ami mindenképp piros pont. A trackpad tekintetében ezúttal sem alkotott forradalmit a Lenovo, a felület teszi, amit tennie kell; érezhető, hogy a vállalat is pontosan tisztában van azzal a ténnyel, hogy a felhasználók jó része lehet, hogy soha nem is fogja használni a tapipadot.

Ezzel ellentétben portok tekintetében már egyáltalán nincs miért szégyenkeznie az 15IRH8-nak. A készülék bal oldalán egy USB-C (Gen 2,10 Gbps, DisplayPort 1.4, 140 W áramellátás), valamint egy kombinált fejhallgató-/mikrofoncsatlakozót találunk, míg a jobb oldalon egy USB-A (Gen 1, 5 Gbps) csatlakozó és egy elektronikus webkamerafedél vár minket. Az igazi portdömping azonban a készülék hátulján található, többek között itt tudjuk csatlakoztatni a töltőt, valamint itt találjuk a két darab USB-A (Gen 2, 10 Gbps), a HDMI 2.1, valamint az Ethernet portokat is.

Hozza a kötelezőt

A gamer laptopok java részének kijelzőjének maximális fényereje nem tudja meghaladni a 300 nitet, a Lenovónak azonban sikerült erre rálicitálnia. A LOQ 15IRH8 egy 15 hüvelykes, 16:9-es képarányú, 2560 x 1440 képpontos IPS panelt kapott, mely 350 nites maximális fehérfényerő kibocsátására képes – legnagyobb előnye azonban nem ez, hanem a 100 százalékos sRGB lefedettség, a 165 hertzes képfrissítés, valamint a 3 milliszekundumos válaszidő.

Persze nem minden ennyire fekete és fehér, a kijelzőnek bőven vannak problémái, amelyek leginkább akkor jelentkeznek, ha teljes sötétségben játszunk; ilyen például az, hogy a jobb és bal alsó sarok környékén a feketék sokkal világosabbak, mint a kijelző más területein. A színeket sem tökéletes egyenletességgel jeleníti meg a panel, játék közben azonban ez teljességgel észrevehetetlen. És ha már játékról szól, vessük is bele magunkat, mit rejt magában a Lenovo laptopja. Ahogy azt már megszokhattuk, természetesen ez a gép is számos konfigurációval kérhető, a nálunk járó modell azonban az alábbi specifikációkkal rendelkezett:

13. generációs Intel Core i7-13620H processzor,

NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU,

16 GB memória,

512 GB-os SSD-tárhely.

Ennek függvényében Full HD felbontás mellett a legtöbb AAA-s játékot vígan elfuttatja a gép, még magas grafikai beállítások mellett is – ezzel azonban a végtelenségig el lehet játszadozni. Az általunk tesztelt alábbi öt játék a következőképpen futott a fentebb említett specifikáción:

Rainbow Six Siege – Full HD, magas – átlagosan 220 fps

Elden Ring – Full HD, magas – átlagosan 70 fps

Hogwarts Legacy – Full HD, magas – átlagosan 65 fps

Starfield – Full HD, magas – átlagosan 55 fps

Rocket League – Full HD, magas – átlagosan 450 fps

A laptop huzamosabb játék alatt sem forrósodott fel túlságosan, a processzor hőmérséklete a legtöbb esetben 80-90 fok között ingadozott – a ventilátorok azonban a legtöbb esetben teljes gőzzel üzemeltek. Ezek hangja természetesen hallható volt, fejhallgató használata mellett azonban az egyáltalán nem volt zavaró. Mivel laptopról van szó, ezért természetesen az üzemidőről is érdemes néhány szót ejteni: átlagos használat mellett – ami videó- és filmnézésben, illetve internetes böngészésben merül ki – körülbelül 4-5 órát üzemel egy töltéssel, intenzívebb igénybevétel esetén azonban már egy óra alatt is lemeríthetjük a gépet.

Összegezve

Félmillió forint alatti árának köszönhetően a Lenovo LOQ meglepően jó választás lehet, amennyiben gamer laptopot keres, a tesztidőszak alatt ugyanis bebizonyosodni látszott az, amit a vállalat ígér: tényleg remek teljesítményt kaptunk, a kategóriában kifejezetten kedvezőnek mondható ár mellett. Azt persze ezúttal sem lehet elfelejteni, hogy ugyanezt a teljesítményt egy asztali számítógép összerakásával több tíz-, vagy akár százezer forinttal olcsóbban is összehozhatjuk, ez esetben azonban bukjuk a kényelmi faktort, és nem utolsósorban a hordozhatóságot.

Végül, de nem utolsósorban az sem elhanyagolható tényező, hogy a készülék már a Lenovo Premium Care szolgáltatással érkezik, annak minden előnyét magába foglalva. Arról, hogy a szolgáltatás pontosan mit is fed le, hamarosan részletesebben is beszámolunk – addig is azonban ide kattintva tájékozódhat.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)