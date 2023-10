Váratlanul hazatért a Nobel-díjas Krausz Ferenc

A nemrég Nobel-díjat szerző Krausz Ferenc ott járt, ahol minden elkezdődött. Ezzel egy időben újabb interjúkat is adott.

A Bécsi Műszaki Egyetem hallgatói elámultak: hirtelen a frissen megkoronázott Nobel-díjas Krausz Ferenc robogott át az épületen. A fizikaprofesszor péntek délelőtt meglepetésszerű látogatást tett „az ő” fotonikai intézetében − közölte a Kronen Zeitung.

Leírhatatlan érzés visszatérni oda, ahol minden kezdődött

− magyarázta Krausz.

Mint kiderült, péntek reggel érkezett repülővel Münchenből, majd később Budapestre utazott, ahol egy nagyszabású tudományos vizsgálatot vezet, amelynek célja a betegségek, például a rák korai stádiumban történő felismerése.

A Bécsi Műszaki Egyetem vörös szőnyeget terített a magyar származású tudós elé. Különösen nagy volt az öröm Karl Unterrainer professzor úr körében, akinek az intézetében Krausz egykor azokat a kísérleteket végezte, amelyekért a kettős állampolgár − a magyar mellett osztrák útlevele is van − kedden Nobel-díjat kapott. A friss Nobel-díjas a televíziós kamerák és egykori kollégák kíséretében a rektori beszélgetés után meglátogatta egykori laboratóriumát, és beszámolt jelenlegi kutatásairól.

Krausz 2004 óta dolgozik a müncheni Max Planck Kvantumfizikai Intézetben, és a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem kísérleti fizika tanszékének professzori posztját is betölti. A legfontosabb munkái közül néhányat a Bécsi Műszaki Egyetemen végzett, többek között az elektronok mozgását tette láthatóvá lézervillanásokkal történő fényképezéssel. Ez hozta meg számára a „világ leggyorsabb fotósa” címet.

Azokról a tudósokról, akikkel megosztva kapta a díjat, Krausz úgy nyilatkozott, hogy a díjazottak kutatási tevékenysége egymásra épült, anélkül, hogy bármelyikükkel konkrét együttműködés alakult volna ki.

Ez a szép a tudományban, anélkül is profitálhatunk egymás munkájából, hogy ehhez közvetlen együttműködésre lenne szükség. Anne L'Huillier kutatásai már az 1980-as években elvezettek a magasrendű felharmonikusok keltéséhez. A mi munkánk is jelentős részben erre a felfedezésre épült, hiszen ezt a magasrendű felharmonikusgenerálási folyamatot használtuk ki végső soron attoszekundumos fényimpulzusok előállítására

− fogalmazott az MTA honlapjának adott interjújában.

Két attoszekundumos kutatóhely is van Magyarországon

Arról, hogy Magyarországon két attoszekundumos lézeres kutatóhely is működik, a friss Nobel-díjas azt mondta, hogy a szegedi ELI-ALPS tulajdonképpen egy olyan lézercentrum, amelyben az attoszekundumos fizika áll az abszolút középpontban, erre utal az Attosecond Light Pulse Source (attoszekundumos fényimpulzusforrás) névben szereplő rövidítése is. A három „extreme light infrastructure” (ELI) – Bukarest, Prága és Szeged – közül a szegedi épült kifejezetten azzal a céllal, hogy az attoszekundumos fizika témakörében kínáljon infrastruktúrát érdeklődő kutatóknak egész Európából, ideális esetben az egész világról, akik jöhetnek – és remélhetőleg jönni is fognak –, hogy ezekkel a berendezésekkel attoszekundumos fizikai kísérleteket végezzenek.

Képzelje el, hogy egy puskalövedéket akar lefotózni, amint az a falba fúródik. Ha a lövedék a saját hosszával megegyező távolságot 2 mikroszekundum alatt tesz meg, akkor maximum egy mikroszekundumnak kell lenni a záridőnek, hogy a képen a lövedéket ne kétszer akkorának lássuk, mint valójában. Az elektron viszont a mikroszekundum milliárdod része alatt eljut a molekula egyik végéből a másikba. Ezt mozgást csak rövid fényvillanásokkal tudjuk olyan pillanatfelvételeken megörökíteni, amelyből a folyamat rekonstruálható

– magyarázta el az általa alapított attoszekundumos fizika lényegét a hvg.hu-nak adott interjújában. Ez az, amivel a Nobel-díjat kiérdemelte.