Élesedik a verseny az okosórapiacon

Október negyedikén, magyarországi idő szerint kora este tartotta meg éves, Made by Google nevezetű eseményét a Google, amely jó ideje a szoftverek mellett már hardvereket is fejleszt. A Pixel telefonokban található kamerák – és a Google képalkotó algoritmusai – például mára már mércévé váltak, a vállalat nem titkolt vágya pedig, hogy néhány éven belül a tavaly debütáló Pixel Watchokra is hasonlóképp gondoljanak a felhasználók.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, a Google okosórája legfőképp azért érdekes készülék, mert jóformán az androidos szféra Apple Watcha. Az órán ugyanis a Google által fejlesztett WearOS fut, míg magát a készüléket is a vállalat tervezi, így a szoftver és a hardver közötti összhang már eleve adott – ami az egyik legfontosabb tényező manapság.

Az első óra (ahogy az lenni szokott) nem lett tökéletes, külföldi beszámolók alapján bőven érezni lehetett, hogy ez a Google első igazi próbálkozása. Ráadásul néhány héttel ezelőtt még egy botrány is kitört: a keresőóriás elismerte, hogy nem tudja megjavítani a meghibásodott vagy betört kijelzőjű órákat. Egyedüli opciójuk az, hogy cserekészüléket kínálnak fel – amivel garanciális ügyintézés alatt nincs is gond, ha azonban valaki már kicsúszott ebből a sávból, sokkal borsosabb árat kell fizetnie egy új készülékért, mint ha csak egy alkatrészt cseréltek volna.

Ugyanaz, mégis jobb

A korábban felsoroltak mellett van még egy hasonlóság a Google és az Apple között: egyik cég sem szereti a változásokat. Ahogy az Apple Watchok kinézete sem frissült jóformán három éve, úgy a Pixel Watch 2 is szinte ugyanúgy néz ki, mint az előd – szerencsére azonban vannak változások, mutatjuk, melyek ezek.

A korábbi nemesacél keretet fényesre polírozott alumíniumra cserélte a Google, aminek köszönhetően érezhetően könnyebb lett az óra. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni azt sem, hogy ezzel a lépéssel a strapabíróságából is vesztett valamennyit. Mindenesetre, ha valami megsérül az órán, az továbbra sem a tokozás lesz, hanem a kijelzőt védő üveg, ami továbbra is lehajlik a készülék oldalaira. A Google átdolgozta az óra oldalán található koronát is, ami ezúttal már sokkal könnyebben görgethető. Nem mellesleg pedig érzékenyebbé is vált, ezzel segítve a szoftveres menüpontok közötti navigálást.

Természetesen frissült az óra lelke is, ami ezúttal már egy Snapdragon W5-ös chip – ez teljesítményben és energiahatékonyságban is lekörözi az elődöt. Mindezek mellett pedig a töltés módja is megváltozott: vezeték nélküli töltés helyett a Google egy négypines csatlakozót mellékel a Pixel Watch 2-höz.

Okosabb, fittebb, de még mindig nem tökéletes

A Pixel Watch 2 második nagy előnye az első generációhoz képest, hogy azt már nemcsak átlagos okosóraként lehet használni, hanem akár edzőtársként is. A fejlesztett szenzoroknak köszönhetően az óra mostantól automatikusan felismeri, hogy milyen edzést végzünk, ahogy azt is, hogy mikor fejeztük be a gyakorlatok végzését. Az új funkciók közé tartozik még a stressz-szint-mérés, illetve az óra fejlesztett pulzusmérője, ami most már öt érintkezési ponttal rendelkezik a nagyobb pontosság érdekében.

Mindezek mellett még egy EDA-érzékelőt is belegyömöszöltek az órába, az azonban továbbra sem fog mindenkinek megfelelni. Ugyan a Google rendkívül jó úton halad az óra fejlesztésével kapcsolatban, akinek az első generáció nem nyerte el a tetszését, valószínűleg a második sem fogja. Hátrány, hogy továbbra is csak egy méretben kapható a készülék, ahogy a dizájnon is van mit finomítani. A kijelző körüli keret például továbbra is ormótlan, ahogy a szerelhetőséggel kapcsolatban sem fejlődött semmi.

Idehaza az sem fényesíti a helyzetet, hogy a Pixel telefonokhoz hasonlóan a Pixel Watchokat sem fogja Magyarországon forgalmazni a Google, ennek ellenére nem lesz hozzáférhetetlen az óra – több európai országban a boltok polcaira fog kerülni 400 eurós, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 155 ezer forintos áron.