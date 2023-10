Átlátszó alagútban, a tenger mélyén fut majd a világ leggyorsabb vonata

Hatalmas léptékű beruházásra készül az Egyesült Arab Emírségek turizmusra, luxusra és innovációkra épülő legnépszerűbb városa, Dubaj. A városban egy tenger alatti, nagyjából 2000 kilométeres vasútvonal megépítését tervezik – írja a PC World.

A tervek alapján Dubajt és az indiai Mumbai városát kapcsolnák össze egy tenger alatt futó vasútvonallal, melynek szerelvényei óránkénti 1000 kilométeres sebességgel haladnának, ezzel egyórányira csökkentve az eredetileg háromórás repülőutat.

A terveket a lap információi szerint már 2018-ban kidolgozták, azonban csak most kezdtek el foglalkozni a vonattal, amely a személyszállítás mellett a teherszállításban is fontos szerepet tölt majd be. Míg Dubajból olajat, addig Mumbaiból vizet fuvaroznának rajta.

A mélytengeri építkezés egy csaknem 2000 kilométeres szakaszon zajlik majd, és rengeteg nehézséggel fog járni: a tervek szerint átlátszó alagút készülne.