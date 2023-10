Ismét csökkentette árait az Apple

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple kedd délután teljesen váratlanul bemutatott egy új Apple Pencilt, ami olcsóbb lett mint az elődök, ám kevesebb funkcióval is rendelkezik. Az új toll mellett azonban más változások is történtek az Apple Store-ban, amit már csak a szemfülesebbek vehettek észre: csökkent az iPadek ára, nem is kicsit.

Mindez elsőre hihetetlennek hangozhat, a helyzet azonban az, hogy nem ez az első ilyen eset. Az Apple a szeptemberi eseménye után a legújabb iPhone-ok árát csökkentette az előző generációhoz képest. Ez annak köszönhető, hogy a tavalyiakhoz képest jelenleg sokkal kedvezőbb a forint–dollár árfolyam, így a cég nem kényszerül arra, hogy csillagászati árakkal dolgozzon.

Az 5. generációs iPad Air például 45 ezer forinttal lett olcsóbb, míg a 10. generációs iPad árából 60 ezret nyesett le az Apple – nem ezek azonban a legnagyobb csökkentések.

Az általunk is tesztelt 12,9 hüvelykes, M2-es chippel szerelt iPad Pro például a korábbi 650 ezer forintos ajánlott fogyasztói árral szemben már százezer forinttal kevesebbért, tehát 550 ezer forintért is beszerezhető.

A 11 hüvelykes iPad Pro 70 ezer forinttal lett olcsóbb, míg a 9. generációs, még a 2010-es iPadek dizájnját élvező iPad 25 ezerrel lett kevesebb.

Ezzel minden bizonnyal véget is értek az árcsökkentések. A Macek árát júniusban korrigálta az Apple, ahogy írtuk, szeptembereben az iPhone-okon, Apple Watchokon és AirPodsokon volt a sor, most pedig az iPadek kapták meg azt, ami már rég kijárt nekik.