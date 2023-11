Végre megkaphatja a vérnyomásmérőt az Apple Watch

A pulzusmérés és az EKG-készítés mellett a vérnyomásmérés volt az a funkció, amit a felhasználók leginkább látni szerettek volna az Apple Watchban – most pedig úgy néz ki, hogy az álom jövőre valósággá válhat; ráadásul egy új, alvással kapcsolatos egészségügyi funkció is érkezhet a jubileumi 10. generációs Apple Watchba.

Az már eddig is nyilvánvaló volt, hogy az Apple számára kifejezetten fontos, hogy az Apple Watchok a lehető legtöbb egészségügyi területen segítséget nyújtsanak. Az elmúlt években az óra képes lett a véroxigénszint-mérésre, az alváselemzésre, az esés- és autóbaleset-érzékelésre, hölgyek esetében pedig meglepően nagy pontossággal képes megjósolni még az ovuláció időpontját is. Az óra szól, ha túl magas vagy éppen túl alacsony a pulzusunk, emellett pedig képes észlelni a pitvarfibrillációt is.

Mindezek mellett a WatchOS 10-zel a mentális egészség is nagyobb figyelmet kapott a vállalattól – jövőre pedig egy teljesen új szintre emelhetik az okosóra fogalmát; legalábbis amennyiben hihetünk a legfrissebb értesüléseknek.

Érkezik a vérnyomásmérés

Mark Gurman, a Bloomberg újságírója és az egyik legmegbízhatóbb, Apple-hírekkel kapcsolatos szakember információi szerint valami nagyon nagyra készül. Hasonlót már korábban is nyilatkozott a 10. generációs Apple Watchcsal kapcsolatban, később azonban úgy értesült, hogy a korábbiakhoz hasonlóan az Apple Watch Series 10 is csak egy kisebb ráncfelvarrás lesz, különösebb újítások nélkül.

Ezekkel szemben Gurman most azt állítja, hogy a Series 10 mégis egy teljesen új korszakot fog nyitni a Watch történetében.

A lap újságírója úgy tudja, hogy az Apple egy, az egészségügyi megközelítésekről szóló belső vizsgálat során számolt be a jövő évben megjelenő Apple Watchba érkező újdonságokról. Ezek közé tartozik egy olyan érzékelő, amely képes lesz észlelni a túl magas vagy túl alacsony vérnyomást. Gurman szerint az óra a kezdetekben csak ennyire lesz képes ezen a téren, tehát a Series 10 nem fog tudni pontos értékekkel szolgálni – az Apple azonban azon fog dolgozni, hogy egy szoftverfrissítéssel a későbbiekben ezt is elérhetővé tegye.

Az új óra emellett az alvási apnoét is képes lesz felismerni – már amennyiben azt a felhasználó hajlandó lesz alváshoz is viselni. A szakértő szerint az óra a viselő légzési szokásait fogja vizsgálni, amennyiben pedig a betegségre utaló nyomokat talál, egy értesítésben tájékoztatja a felhasználót, hogy érdemes lenne felkeresnie egy szakorvost.

Máson is dolgoznak

Gurman szerint ezek mellett az Apple Watch Series 10 új megjelenést is kap majd: a készülékház vékonyabb lesz, a korábbi szíjmechanizmust pedig egy új, mágneses fejlesztés váltja majd a szíjak könnyebb és gyorsabb cseréjének érdekében.

Az Apple ezek mellett a szolgáltatásokra is ráfekszik, a legfrissebb információk szerint egy olyan új, mesterségesintelligencia-alapú fejlesztésen dolgoznak, amely a felhasználók személyre szabott egészségügyi coacha lehetne – nem meglepően havi díjért cserébe. A szolgáltatást az Egészség és a Fitness appokba építené be a vállalat, ami többek között az Apple Watchról begyűjtött adatokkal képes lenne napirendet és étrendet is összeállítani; a megjelenés azonban még évekre lehet.