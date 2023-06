Mindent megváltoztat a következő watchOS

Bemutatkozott a watchOS tizedik, jubileumi változata, mely a korábbi elvárásoknak megfelelően az Apple okosóráira érkező eddigi legnagyobb frissítés lesz. A watchOS 10 alapjaiban írja újra, hogyan is lehet majd egy Apple Watchot használni, emellett pedig egy friss, a widgetekre és a produktivitásra összpontosító kinézetet is kölcsönöz majd az okosóráknak.

Nagy nap volt a június 5-i az Apple számára, a kaliforniai cég ugyanis kétségkívül az elmúlt tíz év eddigi legnagyobb eseményén van túl. Itt mutatták be a Vision Prót, a vállalat első kiterjesztett és virtuális valóságon alapuló szemüvegét, illetve az iOS, iPadOS, macOS, watchOS és tvOS legújabb változatait, amelyekről már mind beszámoltunk, egy kivételével. A watchOS 10 ugyanis annyi újdonságot tartogat, hogy egyszerűen nem lehet egy kalap alá venni a többi szoftver új verziójával.

Az Apple három jelentős területen eszközölt változtatásokat:

újraprogramozták a már meglévő fizikai gombokat,

minden számlapot kibővítettek egy widgetes nézettel,

illetve újratervezték a legtöbb alkalmazást, hogy azok a teljes kijelzőt kihasználják.

Kell majd egy kis idő, hogy megszokja

Az Apple Watchokon két fizikai gomb található, a Digital Crown és az oldalsó gomb – előbbi benyomásával a főmenübe ugorhattunk, lefelé, illetve felfelé való görgetésével pedig a megjelenített tartalomban pásztázhattunk. Ha a számlapi nézetben kezdtük el görgetni a Digital Crownt, az időutazás funkció indult el – a watchOS 10-től azonban már nem ez fog történni.

Minden számlap ugyanis kapott egy teljesen új, widgetes nézetet, amelyet legegyszerűbben a Digital Crownt felfelé görgetve tudunk előhívni, de akár az ujjunkkal is legyinthetünk egyet felfelé. Az új nézetben az iOS-ből, iPadOS-ből és macOS-ből már megismert widgetek köszönnek vissza, segítségükkel pedig nem feltétlenül kell komplikációkkal telepakolni a számlapokat, hogy viszonylag rövid idő alatt információt szerezzünk az aktuális időjárási viszontagságokról, a soron következő eseményeinkről vagy éppen bizonyos részvények helyzetéről.

Mint írtuk, az új nézetet akár egy felfelé legyintéssel is elő lehet hívni, mely ütközik azzal a mozdulattal, amellyel korábban a Vezérlőközpontot lehetett megjeleníteni. Nos, ez természetesen az Apple-nek is feltűnt, így száműzték a Dock nevezetű funkciót – watchOS 10 alatt ugyanis a vezérlőközpontot már a Digital Crown alatti oldalsó gomb benyomásával tudjuk előhívni. A gombot hosszan nyomva tartva azonban továbbra is a kikapcsoló menü ugrik fel, míg dupla kattintásra az Apple Pay-t üzemelhetjük be, mely egyébként új animációkat is kapott.

Rá sem lehet majd ismerni

Az Apple ezeken felül szinte az összes beépített alkalmazást újratervezte, kezdve a főmenüvel, amelyben mostantól csak lefelé és felfelé lehet haladni, a korábbiakkal ellentétben ugyanis csak maximum négy alkalmazás helyezhető egymás mellé. Új külsőt kapott az Időjárás, a Pulzusszám, az Otthon, az Edzés, az Iránytű és még számos más alkalmazás is, amelyek sokkal több információt jelenítenek meg, és nem utolsó sorban sokkal jobban is néznek ki, tökéletesen kihasználva az Apple Watchok nagyobb kijelzőjét.

Új számlapokból sem lesz hiány, és bár a harmadik féltől származók támogatását ezúttal sem jelentette be az Apple, Mickey és Minnie Egér, valamint a Toy Story hősei után a legendás Snoopy is az Apple Watchokra költözött, mellé pedig még érkezett egy új, Paletta nevezetű számlap is.

Még jobban figyel ránk

A watchOS 10 két új területen is szeretné hasznos információkkal ellátni a felhasználókat – az egyik ilyen a mentális egészség, míg a másik a szabadban, napfényen töltött idő. Előbbi a már jól ismert Tudatosság alkalmazásban kapott helyet, segítségével pedig lehetőségünk van manuálisan rögzíteni, hogy hogyan érezzük magunkat a nap folyamán. Ha valami miatt rosszul, az óra rákérdez, hogy mi válthatja ki ezt, majd lehetőség ad arra, hogy megadjuk a vélt tényezőket. Az információk alapján a Tudatosság alkalmazás képes észlelni a különböző trendeket, így segít felfedezni azokat a szituációkat és élethelyzeteket, amelyek károsak lehetnek a mentális egészségünkre – így sokkal egyszerűbben javíthatunk azon.

Az Apple Watch Series 6-tal vagy ennél újabb modellel rendelkezők emellett arról is információt kaphatnak a watchOS 10 telepítése után, hogy mennyi időt töltenek a szabadban, pontosabban a napfényen. Mindezt az okosórákba épített fényérzékelőn keresztül méri az Egészség alkalmazás. Nem is véletlenül, az Apple elmondása szerint ugyanis a rövidlátás kialakulása elsősorban azzal előzhető meg, ha minél több időt töltünk a szabadban – az Apple Watch pedig mostantól erre is képes lesz felhívni a figyelmet.

Mindezek mellett a biciklizők számára is kedvez az új frissítés, az Edzés appban ugyanis ezentúl már az erőzónákat is képes megjeleníteni az óra – a leghasznosabb újítás azonban egyértelműen az lesz, hogy Live Activity formájában egy teljesen új felületen az iPhone-on is követhető lesz minden edzéssel kapcsolatos információ. Így bringázás közben többet nem kell a csuklóra pillantani, elég a kormányra rögzített telefon kijelzőjéről informálódni, ami valljuk be, sokkal biztonságosabb.

A watchOS 10 idén ősszel fog megjelenni, telepítéséhez iOS 17-et futtató iPhone XS vagy újabb készülék szükséges. Az új szoftver a következő Apple Watchokat támogatja: Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra.

(Borítókép: Így mutat a watchOS 10 új, widgeteket megjelenítő nézete az Apple Watch Series 8-on. / Fotó: Apple)