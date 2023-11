Meglepő felfedezés: a patkányok is rendelkeznek képzelőerővel

A Lee és a Harris laboratórium csapata egy új rendszert fejlesztett ki, amely a virtuális valóságot ötvözi egy agyi letapogató interfésszel – számolt be róla a Science Daily. Ezzel vizsgálták a patkányok agyműködését, hogy választ kapjanak a kérdésre: vajon az állatok rendelkeznek-e az emberekhez hasonló képzelőerővel?

A kutatási eredményeket publikáló tudós, Chongxi Lai úgy fogalmazott:

A patkányok csakugyan képesek visszaidézni környezetük különféle helyszíneit anélkül, hogy odamennének. Még ha fizikai testük mozdulatlan is, térbeli gondolataik távoli helyekre vándorolhatnak.

A képesség, hogy az egyén aktuális pozíciójától eltérő helyen képzelje el magát, alapvető fontosságú a múltbeli események felidézéséhez és a lehetséges jövőbeli események átgondolásához. Az új tanulmány szerint az állatok, akárcsak az emberek, rendelkeznek az ehhez szükséges képzelőerővel.

Albert Lee, a Howard Hughes Medical Institute Janelia kutatási kampuszának egykori csapatvezetője úgy fogalmaz:

A képzelőerő az emberi faj egy kivételes képessége. Most, hogy rájöttünk, az állatok is rendelkeznek vele, módot találtunk arra is, hogy tanulmányozzuk ezt.