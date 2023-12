A múlt hét elején indult útjára a Beeper mini, a Beeper nevezetű vállalat teljesen új alkalmazása, ami lehetővé tette, hogy az Apple készülékekkel nem rendelkezők is használják az Apple saját fejlesztésű üzenetküldőjét, az iMessage-et. Ahogy arról az Index is beszámolt, a Beeper először 2021-ben indult, azzal a céllal, hogy az összes csevegőalkalmazást egy helyen összesítse, az app fejlesztői ugyanis észrevették, hogy bizonyos felhasználók minden emberrel más alkalmazást használnak a kapcsolattartásra, ami valljuk be, nem kis fejfájást okozhat.

Ahelyett tehát, hogy külön a Messengert, a WhatsAppot, a Telegramot vagy az iMessage-et nyitná meg, elég csak a Beepert, ami egy helyen összesíti az ön által használt chatalkalmazásokat. Mindezek közül persze az iMessage integrálása vált a legnépszerűbbé, ennek hála jelent meg múlt héten a Beeper mini, ami már csak kifejezetten ennek a használatára összpontosított. Az appot mi magunk is kipróbáltuk, csodával határos módon pedig remekül is működött – most már azonban hiába tölti le, problémákba fog ütközni.

Betelt a pohár az Apple-nél

Korábban még úgy fogalmaztunk, hogy az Apple nagy valószínűséggel blokkolni fogja a Beeper minit, ez azonban a régebbi iOS-t futtató iPhone-oknak is keresztbe tenne, így megeshet, hogy inkább hagyják üzemelni az androidos alkalmazást – nos, nem tették. A vállalat a hétvége folyamán világossá tette, nem fogják hagyni, hogy harmadik feles alkalmazások kijátsszák a rendszerüket, és bár nem mondták ki, ezzel a döntéssel azt is egyértelművé tették, hogy aki iMessage-et akar használni, az vegyen iPhone-t.

A vállalat a 9to5machez juttatta el közleményüket, amiben úgy fogalmaznak, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat az iparág vezető adatvédelmi és biztonsági technológiáival építik fel, aminek célja, hogy a felhasználók adatai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, és igény esetén ők maguk rendelkezhessenek felettük.

Lépéseket tettünk a felhasználóink védelme érdekében azáltal, hogy blokkoltuk azokat a technikákat, amelyek hamis hitelesítő adatokat használnak fel az iMessage-hez való hozzáférés megszerzéséhez. Ezek a technikák jelentős kockázatot jelentettek a felhasználók biztonságára és adatvédelmére, többek között a metaadatok nyilvánosságra kerülésének lehetőségét, valamint a nem kívánt üzenetek, spamek és adathalász-támadások lehetővé tételét. A jövőben is folytatni fogjuk a frissítéseket, hogy megvédjük felhasználóinkat

– fogalmazott az Apple. A nyilatkozatból tehát kiderül, hogy a vállalat akár egy macska-egér harcra is készen áll a Beeperrel szemben – csináljanak bármit is, az Apple lépni fog. Érdekesség egyébként, hogy bár korábban a szakértők úgy vélték, hogy a Beepert csak úgy tudja blokkolni az Apple, ha a több évvel ezelőtti iOS-t futtató eszközöktől is megvonja a hozzáférést, az iMessage mégis köszöni szépen, tökéletesen fut még iOS 9 alatt is.

A fejlesztők nem hátrálnak

Mint írtuk, az Apple kijelentette, hogy felhasználóik biztonsága érdekében soha nem fogják engedélyezni a harmadik feles iMessage-klienseket, ez azonban nem hatotta meg a Beeper fejlesztőit, a vállalat társalapítója, Eric Migicovsky azt nyilatkozta, kiállnak amellett, amit építenek.

A Beeper Mini az üzeneteket bizalmasan kezeli, és növeli a biztonságot a titkosítatlan SMS-ekhez képest. Bárki számára, aki mást állít, szívesen odaadjuk a teljes forráskódunkat egy kölcsönösen elfogadott harmadik félnek, hogy értékelje az alkalmazásunk biztonságát

– fogalmazott Migicovsky.