A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2024-re is meghirdeti kiválósági programját, amelynek célja, hogy támogassa a fiatal kutatók önállósodási törekvéseit, valamint hogy lehetőséget biztosítson nemzetközileg már elismert kutatóknak új, áttörő kutatási eredményeket ígérő témáik kidolgozásában vagy már jól működő, kiváló kutatási projektjeik folytatásában.

A támogatásokra két kategóriában lehet pályázni. Induló támogatást (Lendület I) kaphatnak azok a kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, tehetséges, 40 évnél fiatalabb kutatók, akik PhD-fokozatukat 2014. január 1. után és 2020. december 31. előtt szerezték meg, és korábban rangos hazai és/vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon saját kutatási témával, egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként támogatást nyertek – írta az MTA az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

Haladó támogatásra (Lendület H) azok a nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak, akiknek van kutatócsoport-vezetői tapasztalatuk, vagyis a közelmúltban saját kutatási téma kidolgozására Lendület (I, II), Élvonal- vagy egyéb, a Lendület-támogatással összemérhető nemzetközi pályázatokon támogatást nyertek.

Újdonság, hogy ebben a kategóriában olyan kutatók is pályázhatnak, akik 2021. január 1-jét követően az Európai Kutatási Tanács (ERC) felhívására „Starting”, „Consolidator”, „Advanced” vagy „Synergy” kategóriában nyújtottak be pályázatot, és pályázatuk az értékelés második fordulójában is részt vett, de nem nyert támogatást.

A Lendület Programban részt vevő kutatóknak vállalniuk kell, hogy a támogatás ideje alatt pályáznak az ERC valamelyik kiválósági felhívására. Mindkét kategória nyerteseinek vállalniuk kell továbbá, hogy a Lendület-támogatásuk futamideje alatt életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak. A pályázatot benyújtó kutatóknak kötelezően MTMT-azonosítóval kell rendelkezniük naprakész adatokkal.

A megpályázható támogatás maximális összege a Lendület I kategóriában átlagosan évi 40 millió forint, a Lendület H kategóriában átlagosan évi 50 millió forint.