Mint írtuk, korábban úgy tűnt, hogy az utolsó utáni pillanatban még sikerül az Apple-nek kiadnia egy olyan watchOS-es szoftverfrissítést, ami megváltoztatja azokat az algoritmusokat, amelyek alapján az órában lévő véroxigénmérő megállapítja a felhasználó véroxigénszintjét. Ezt azonban nem tudták kiadni, így az egyesült államokbeli webshopból tényleg kénytelenek voltak levenni a Series 9-es és Ultra 2-es készülékeket.

Jelenleg ha fellép az Apple weboldalára, az Apple Watch fülön továbbra is böngészheti az órák tulajdonságait, azokat megvásárolni azonban már nem fogja tudni – egy jókora Currently Unavailable, azaz jelenleg nem elérhető felirattal fog találkozni.

Mivel az Egyesült Államok elnöke, azaz Joe Biden december 25-ig nem vétózta meg a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (ITC) októberben meghozott döntését, az Apple mindaddig, míg nem köt megállapodást a Masimóval, nem értékesítheti a készülékeit sem online, sem személyesen – így karácsony előtt már nem csak a webshopból, hanem az Államokban lévő összes hivatalos Apple üzletből is lepakolták az említett okosórákat.

A döntés azonban a viszonteladókra nem vonatkozik. Ahogy arra a 9to5mac is felhívja a figyelmet, olyan üzletláncok, mint például a Best Buy, továbbra is forgalmazhatják az Apple Watch Series 9-t és az Apple Watch Ultra 2-t is. Az Apple azonban megtiltotta alkalmazottainak és értékesítőinek, hogy a potenciális vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ezekben az üzletekben keressék inkább az okosórát.

Ugyancsak fontos információ, hogy a vállalat csak az Egyesült Államokon belül kénytelen felfüggeszteni az órák forgalmazását,

Európában és a világ többi részén továbbra is zavartalanul hozzá lehet jutni a Watchokhoz.

Az Apple kínálatában továbbá az Államokban is elérhető marad egy modell, a 2022-ben debütáló 2. generációs Apple Watch SE, ami nem rendelkezik véroxigénszint-mérővel, így a korlátozások sem vonatkoznak rá.