Néhány évvel ezelőtt a Google, a Facebook és más technológiai cégek adatvédelmi botrányai olyan hangosak lettek, hogy azt már sehogy sem tudták szőnyeg alá söpörni, így a Szilícium-völgy kénytelen volt foglalkozni a problémával. Megoldásképp a Google – ami ironikusan bevételének java részét abból szerzi, hogy felhasználóinak adatait és keresési szokásait tovább értékesíti – azzal az ötlettel rukkolt elő, hogy kitiltja böngészőjéből, a Chrome-ból a harmadik feles sütiket. De mik is azok a sütik? – merülhet fel a kérdés.

A webes sütik vagy angolul cookie-k olyan információcsomagok, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban vannak tárolva. Használatuk rendkívül sokrétű lehet – segíthetik a böngészési élményt például azzal, hogy elmentenek bizonyos bejelentkezési adatokat, emellett azonban lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználók lekövethetővé váljanak.

Az internet működésének egyik legnagyobb változását hajtjuk végre egy olyan időszakban, amikor az emberek minden eddiginél jobban támaszkodnak a web által kínált ingyenes szolgáltatásokra és tartalmakra. A Privacy Sandbox-csapat küldetése az lesz, hogy az emberek tevékenységét a szabad és nyílt interneten keresztül is magánügyként kezelhessük, ami tovább támogatja vállalatunnk tágabb értelemben vett küldetését is, ami annak biztosítása, hogy az információ továbbra is mindenki számára elérhető és hasznos maradjon