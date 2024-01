Befutottak a különböző elemzőcégek jelentései a mobilpiac 2023-as helyzetéről – az adatok azonban még a vártnál is több meglepetést okoztak. Nemcsak az számít sokkoló hírnek, hogy tizenhárom év után nem a Samsung adta el egy év leforgása alatt a legtöbb telefont, hanem az is, hogy a helyét nem más, mint az Apple vette át – akik a konkurenciával szemben egy év alatt maximum 4-5 új modellt jelentenek be.

Az IDC és a Canalys jelentése szerint is az Apple szállította 2023-ban a legtöbb telefont, ezzel több mint egy évtized után kiütve az eddig stabilan a trónon ülő Samsungot az első helyről. Ugyan az IDC felhívta a figyelmet arra, hogy adatai még előzetesek és változhatnak, a Canalys szerint is az Apple foglalta el tavaly az első helyet, így mostanra szinte biztosan állíthatjuk, hogy a Samsungot lekörözték.

Az elemzők szerint az almás vállalat 2023-ban 234,6 millió készüléket értékesített, míg a dél-koreai Samsung „csak” 226,6 milliót. A harmadik helyre a Xiaomi került – a kínai vállalat 145,9 millió telefont adott el – míg a negyedik és ötödik helyet az Oppo és a Transsion foglalhatta el – előbbi 103,1, míg utóbbi 94,9 millió darab eladással. Érdekesség, hogy a Transsion márkájú telefont nem fog találni, a vállalat a Tecno, Itel és Infinix márkák nevei alatt értékesíti készülékeit – legyen szó telefonokról vagy épp laptopokról.

Több mint egy évtizedes hagyomány tört most meg

Az IDC jelentése szerint utoljára tizenhárom évvel ezelőtt, tehát 2010-ben fordult elő olyan, hogy nem a Samsung állt az éves eladási lista tetején. Akkor az Apple még csak az első ötben sem szerepelt – pedig az iPhone 4 hatalmas siker volt. Az első helyet akkoriban a Nokia birtokolta, a másodikat a Samsung, a harmadikat az LG Electronics, a negyediket a ZTE, míg az ötödiket a Research in Motion, azaz a Blackberry mobilok gyártója. Rendkívül érdekes látni, hogy ezen vállalatok közül egyedül csak a Samsung tudta megtartani piacvezető – vagy legalábbis ahhoz közeli – pozícióját.

Egészen elképesztő, amit az Apple véghez vitt az elmúlt időszakban. Nemcsak ők az egyetlenek, akiknek a tavalyi évhez képes sikerült növelniük eladásaikat, még az első helyet is bezsebelték – idén először. Az Apple egyre nagyobb sikere és ellenállóképessége javarészt annak köszönhető, hogy a felhasználók felől egyre nagyobb az igény a prémiumkategóriás készülékekre, ezek ma már a teljes piac több mint húsz százalékát teszik ki. Ugyancsak nekik kedvez, hogy a legtöbb viszonteladó – és egyébként ők maguk is – agresszív készülékbeszámítási és kamatmentes áruhitel-ajánlatokkal bombázza a felhasználókat

– fogalmazott Nabila Popal, az IDC Worldwide Tracker csapatának kutatási igazgatója.

Egyre erősödik a verseny

Bár az IDC és a Canalys is megjegyzi: az Apple kulcsszerepet játszott abban, hogy a Samsung visszaesett a második helyre, a valóság az, hogy a vállalatnak más androidos gyártókkal is szembe kellett néznie, a verseny pedig talán minden korábbinál nagyobb és szorosabb volt. Többek között a Xiaomi, a Google, a Honor és Kínában a Huawei is intenzív kampányokat folytatott, tavaly bemutatott készülékeik pedig mind a csúcsok csúcsát képviselték. Mindez ráadásul nem csak a Samsungra lehet hatással, a Canalys szerint ugyanis a Huawei kínai erősödését idén már az Apple is meg fogja érezni az ázsiai piacon.

Az összesített eladások egyébként 3,2 százalékkal csökkentek a 2022-es adatokhoz viszonyítva, így tavaly még az egy évvel korábbihoz képest is kevesebb telefon talált gazdára – már ami az új készülékeket érinti, a használt telefonok piaca ugyanis jobban dübörög, mint valaha. Kíváncsian várjuk, hogy idén melyik gyártó, mivel rukkol elő, és hogy a mesterséges intelligenciával csordulásig pakolt Galaxy S24-es széria elég lesz-e ahhoz, hogy az visszarántsa a Samsungot az első helyre.