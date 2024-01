Hosszú várakozás után január 17-én kora este hivatalosan is leleplezte a Samsung a Galaxy S24, Galaxy S24+ és Galaxy S24 Ultra telefonokat, melyek – ahogy azt várni lehetett – teljesen új szférát nyitnak az okostelefonok világában, köszönhetően új, a mesterséges intelligenciára építő fejlesztéseiknek. A San Joséban tatott bemutató magyarországi idő szerint 19 órakor kezdődött, az Indexnek azonban lehetősége volt még azelőtt kézbe venni az új készülékeket.

A szivárogtatásoknak megfelelően a készülékek új, szögletesebb külsőt kaptak. A változás leginkább a Galaxy S24 és Galaxy S24+ esetében a legszembetűnőbb – a mobilok fogása sokkal kényelmesebb lett, a keret pedig még a korábbinál is vékonyabb. Mindez a Galaxy S24 Ultrára is igaz, ez a mobil azonban a korábbi alumínium helyett – az iPhone 15 Próhoz hasonlóan – már titánvázat kapott. A készülék belsejében a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 3-as lapka ketyeg – annak is a Galaxy-mobilokra optimalizált, magasabb órajelű változata – így a teljesítményre semmiképp sem lehet majd panasz. Visszalépés, hogy a két alapmodell idén már nem kapta meg a Snapdragon chipet, helyette a Samsung saját fejlesztésű Exynos 2400-as lapkája található meg a Galaxy S24-ben és Galaxy S24+-ban, elkeseredésre azonban egyelőre nincs ok – az előzetes tesztek alapján minimális az elmaradás a teljesítményben.

Az igazi újdonságokat azonban nem ezek jelentik, hanem a Galaxy AI integrálása, ami tulajdonképpen a One UI 6.1-es szoftveres felület teljes egészére kihat, ezzel átszabva a felhasználói élményt. Mutatjuk, mit érdemes előzetesen tudni az új, Galaxy S24-es készülékekről.

Mindent letarol a mesterséges intelligencia

Az újonnan bevezetett Galaxy AI célja, hogy segítsen az élet szinte minden területén, különösen a kommunikációban, a telefon legalapvetőbb funkciójából kiindulva. A Galaxy S24 újszerű megközelítéssel teszi egyszerűbbé a nyelvi akadályok legyőzését – a felhasználó például könnyebben beszélgethet külföldi kollégáival vagy diáktársaival, és külföldi nyaralás esetén egyszerűbbé válhat az asztalfoglalás menete is. Mindezt a vállalat Élő fordítás alkalmazásával teheti meg, amely kétirányú, valós idejű hang- és szövegfordítást végez a telefonhívások során.

Az Élő fordítás valós időben fordítja le az élő beszélgetéseket, így a kommunikáló felek osztott képernyős nézetben olvashatják el a beszélgetőtárs által szóban elmondottak szöveges átiratát a kiválasztott nyelvre lefordítva; plusz pont, hogy a funkció mobil-adatforgalom vagy Wi-Fi-szolgáltatás nélkül is elérhető, hátrány, hogy a magyar nyelv egyelőre nem támogatott. A Chatsegéd emellett az üzenetekben és egyéb alkalmazásokban tökéletesítheti a társalgás hangnemét, hogy a mondandó a felhasználók eredeti szándékának megfelelően hangozzon, legyen szó egy munkatársnak küldött udvarias üzenetről vagy egy rövid és frappáns szófordulatról egy közösségimédia-posztban.

A Samsung BillentyűzetÉbe integrált mesterséges intelligencia 13 nyelven, valós időben fordítja az üzeneteket, az e-maileket vagy az egyéb szövegtartalmakat – a fejlesztés azonban magyar nyelven egyelőre még nem lesz elérhető.

A Samsung Notes Jegyzetsegédje lendületet ad a szervezésnek, mesterséges intelligencia által generált összefoglalókkal, sablonokkal és előre elkészített formátumokkal könnyíti meg az átlátható jegyzetek elkészítését. Borítót készít, így a felhasználók előnézetben is könnyedén megtalálhatják a keresett dokumentumot. Az Átírósegéd az AI és a Speech-to-Text (beszéd szöveggé alakítása) technológia alkalmazásával a hangfelvételekből átiratot készít, összesíti vagy lefordítja annak tartalmát, több megszólaló esetén is.

Új szintre emelik a fotózást

A Galaxy S24 készülékek ProVisual motorja egy olyan átfogó AI-alapú eszközkészlet, amely átalakítja a képrögzítési lehetőségeket, még nagyobb kreatív szabadságot kínál a felhasználóknak a tartalomgyártás bármely fázisában – legyen szó a felvételek beállításáról vagy azok közösségi médiában történő megosztásáról. A messziről készített homályos vagy pixeles képek ideje lejárt, a Galaxy S24 Ultra Quad Tele rendszerének új, ötszörös optikai zoomja az 50 megapixeles kameraszenzorral párosulva az Adaptív Képérzékelőnek köszönhetően

kétszeres, háromszoros, ötszörös és tízszeres nagyítás esetén is optikai minőségű teljesítményt kínál – legalábbis a Samsung elmondása szerint.

A vállalat továbbfejlesztette a Nightography, azaz az éjszakai felvételek funkciót is, így a Galaxy S24 esetében a Space Zoom ultranagyítással készített fényképek és videók a körülményektől függetlenül, még ráközelítés esetén is kiváló minőségűek maradhatnak. A Galaxy S24 Ultra immáron 1,4 µm-os pixelmérete 60 százalékkal nagyobb az előző modellhez képest, így a felhasználók több fényt rögzíthetnek félhomályos környezetben is. Az optikai képstabilizátor (OIS) szélesebb korrekciós szögtartományának és a továbbfejlesztett kézremegés-kompenzációnak köszönhetően csökkenhet az elmosódás a Galaxy S24 Ultrával készített fotókon és videókon. Az előlapi és hátlapi kamerák egyaránt zajcsökkentő, dedikált ISP blokkal rendelkeznek, a Galaxy S24 pedig kielemzi a felvétel rögzítési szögére vonatkozó információkat, hogy megkülönböztesse az adott videó készítőjének és tárgyának mozgását. Ezáltal sötétben, még messzebbről is tiszta és zajmentes videók készíthetők.

Már éles az előrendelés

Az persze, hogy mindez hogyan szuperál a gyakorlatban, csak egy huzamosabb tesztidőszak után fog kiderülni – ezzel kapcsolatban sem kell azonban aggódni, hamarosan egy ilyen cikkel is jelentkezni fogunk. A Galaxy S24 és S24+ modellek ónixfekete, márványszürke, kobaltlila és borostyánsárga, míg a Galaxy S24 Ultra titánszürke, titánfekete, titánlila és titánsárga színekben érhető el, a bejelentéssel egy időben továbbá publikussá váltak a készülékek magyarországi árai is.

A nyolc gigabyte memóriával rendelkező Galaxy S24 modellek 128 GB és 256 GB verziója 369 990 és 399 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik, míg a 12 gigabyte memóriával rendelkező Galaxy S24+ 256 GB, illetve 512 GB méretű változata 479 990 és 529 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető. A Galaxy S24 Ultra készülékek 256 GB méretű változata 599 990 forintért, 512 GB méretű változata 649 990 forintért, 1TB méretű változata pedig 749 990 forintért lesz kapható.

A készülékek 2024. január 17-én 19:00-tól, 2024. január 30-án 23:59-ig vagy a készlet erejéig már előrendelhetők. A Galaxy S24, S24+ és a Galaxy S24 Ultra előrendelése esetén a vállalat kétszer akkora tárhelyet biztosít a kiválasztott készülékhez, mint amekkorát a felhasználó eredetileg választ – ráadásul a Samsung a Galaxy S24 széria megrendelésekor a Galaxy S24 esetében akár 20 000, míg a Galaxy S24+ és a Galaxy S24 Ultra esetében akár 40 000 forintos készülékbeszámítási kedvezményt is biztosít.