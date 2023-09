Megcsinálta az Apple a tökéletes telefont?

Hónapokon át tartó pletykák után idén szeptemberben végre bemutatta a legújabb iPhone-okat az Apple, amelyeket a szeptember 22-i magyarországi rajtnapon nekünk is lehetőségünk volt személyesen megnézni. Azóta eltelt egy hét, az iPhone 15 Prót pedig napi szinten használtuk, hogy kiderítsük, sikerült-e a cupertinói vállalatnak megalkotni a tökéletes telefont. Spoiler: nem.

A techvilágban mindig hatalmas szenzáció övezi az aktuális iPhone-ok bemutatását, a megjelenés előtti hetekben szinte nem is lehet másról, csak az Apple-ről olvasni. Nem történt ez másképp idén sem, az iPhone 15-ös szériát hatalmas hírverés övezte, szinte naponta szivárogtak ki új információk a készülékekről, amelyeknek java része valósággá is vált – a négy új telefon közül kettő valóban titánborítást és megújult külsőt kapott, de ne szaladjunk ennyire előre!

Az iPhone 15 Pro csomagolása maradt változatlan az elődeihez képest, a készülék egy hófehér dobozban érkezik, amelyen az Apple-logó és az iPhone-felirat a készülék színében tetszeleg, míg a fedlapon magát a készüléket láthatjuk – pontosabban annak kijelzőjét. A dobozban a telefon és a használati utasítás mellett csupán egy USB-C-s adatkábel vár minket, merthogy az Apple kukázta a Lightningot, pluszpont, hogy a kábel szövetborítást kapott. Ezek mellett az Apple-matricát sem érdemes keresni, mivel már azt sem mellékeli a vállalat, vélhetően a környezettudatosság jegyében.

Nálunk a natúr titán fantázianevű variáns járt, ezen felül azonban kék titán, fehér titán és fekete titán színekben is beszerezheti a készüléket. Kicsomagolás után két újítás válik azonnal észrevehetővé az elődökkel szemben: az iPhone 15 Pro meglepően könnyű, és végtelenül jó fogású, akár még azt is mondhatnánk, hogy az eddigi legkényelmesebb iPhone-t dobta piacra az Apple.

Papíron ugyan csak 19 gramm a különbség az iPhone 14 Próhoz hasonlítva, érzetre azonban ég és föld a két készülék.

Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a nemesacél keretet egy alumíniumból és titánból álló ötvözet váltotta, amely nemcsak könnyebb, hanem sokkal strapabíróbb is – legalábbis az Apple szerint. A különböző fórumokra felkerülő törés- és strapatesztek alapján ugyanis az iPhone 15 Pro sokkal sebezhetőbb készülék lett, mint az elődök. Nemcsak a titánkeret karcolódik könnyen, és pattog le egy emberesebb esés után, hanem a hátlapi üvegborítás is hamarabb feladja a küzdelmet. Érdekesség, hogy az Apple éppen ezen széria hátlapjának cseréjét tette sokkal olcsóbbá – lehet, hogy éppen ezért? Valószínűleg soha nem derül ki.

Öröm ránézni

Mindezt leszámítva az iPhone 15 Pro gyönyörű készülék lett, amelyre bármilyen szögből öröm ránézni – főleg az előlapjára. A kijelzőméret ezúttal is maradt 6,1 hüvelyk, a 1179 x 2556 képpontos, 120 hertzes, 2000 nites mindig ébren lévő Super Retina XDR-panelt azonban sokkal vékonyabb keretek fogják közre. Ennek köszönhetően maga a mobil is kisebb lett, 146,6 × 70,6 × 8,3 milliméteres dimenziókkal rendelkezik – a vastagságon viszont jól láthatóan nem tudott csiszolni az Apple, sőt csak romlott a helyzet.

Specifikációk tekintetében a kijelző egyébként egy az egyben megegyezik azzal, amit az iPhone 14 Próban találhatunk, így újat nem lehet róla mondani. Továbbra is a csúcsok csúcsát képviseli, ennél jobb kijelzőt nehezen lehet manapság mobilban találni, egyedül a Samsung-féle Galaxy S23 Ultra tudná felvenni a versenyt a készülékkel.

Van egy kis pro-bléma

Amivel azonban egyik okostelefon sem tudja felvenni a versenyt, az az iPhone 15 Pro lelke, az A17 Pro chip, amely továbbra is két teljesítménycentrikus és négy energiatakarékos maggal dolgozik – a grafikusegység viszont a korábbi ötről hatmagosra nőtt. Szintén előrelépés, hogy az Apple váltott a TSMC 3 nanonméteres node-jára, aminek köszönhetően minden korábbinál nagyobb teljesítményre tettek szert a mobilok. Itt már nem arról van szó, hogy 0,1 másodperccel hamarabb nyílik meg a Facebook, hanem arról, hogy az iPhone 15 Prón például olyan játékokat futtathatunk (egyszer), mint a Resident Evil 4 Remake, a Resident Evil Village, vagy a hamarosan PC-re és konzolokra megjelenő Ubisoft-klasszikus, az Assassin's Creed Mirage.

A játékokat nem streameli az iPhone, és nem is lebutított változatok kerülnek fel az AppStore-ba. A már megismert AAA-s címek A17 Próra optimalizált változata fut a mobilon, így elméletben a készülék olyan konzolokkal veheti fel reálisan is a versenyt, mint a Steam Deck vagy az Asus-féle ROG Ally, amelyet egyébként mi magunk is teszteltünk. Van azonban egy kis pro-bléma: az iPhone 15 Pro brutálisan melegszik.

A tesztidőszak alatt az X-hez és a Reddithez hasonló fórumokon számos olyan bejegyzés látott napvilágot, amelyekben a felhasználók arról számoltak be, hogy az újonnan vásárolt iPhone 15 Prójuk bizonyos esetekben annyira felforrósodik, hogy annak már a fogása is kellemetlenné válik. Mindezt mi magunk is alá tudjuk támasztani,

gyorstöltés közben a nálunk járó iPhone 15 Pro szinte minden egyes alkalommal a szokásosnál sokkal jobban felmelegedett, de volt, hogy egy egyszerű telefonhívás is megizzasztotta – a ProRes videók készítéséről nem is beszélve.

Ilyenkor persze egyből adódik a kérdés, hogy mi állhat a háttérben, erre viszont egyelőre nincs konkrét válasz – az Apple hallgat, így csak találgatni lehet. Ming-Chi Kuo elemző szerint például nem az A17 Pro chip a ludas, az ugyanis papíron még hűsebb is, mint elődje, az A16 Bionic, így a problémát az iPhone 15 Pro felépítésében kell keresni, amelyen idén meglehetősen sokat változtatott az Apple. Mint írtuk, a készülék nemesacélról titánra váltott, amelynek a hőelvezető képessége sokkal gyengébb az előbbihez képest, így az A17 Pro brutális teljesítménye miatt keletkező hő nem tud kellően eloszlani.

Mindez azzal jár, hogy néhány percnyi aktív használat után az iPhone kénytelen visszafogni a chip órajelét, ezzel csökkentve a maximális teljesítményt – innentől kezdve pedig semmi értelme annak, hogy az A17 Pro bizonyos esetekben még a Macekbe kerülő M1-es chipet is lekörözi. Érdekesség, hogy az internetes beszámolók alapján a melegedés nem jellemző mindegyik modellre, többen jelezték, hogy semmi ehhez hasonlót nem tapasztaltak, így kíváncsian várjuk, hogy az Apple mit lép az üggyel kapcsolatban. Megoldást egyedül csak egy olyan szoftverfrissítés nyújthat, amely optimalizálja az A17 Pro működését, ez azonban ugyancsak a teljesítmény visszafokozásávál járna, így a helyzet az, hogy az Apple ebben a generációban már nem tudja maga mögé utasítani a melegedés problémáját – kénytelenek lesznek jövő ilyenkor az iPhone 16 Próval villantani.

Hasonló történt egyébként az iPhone 6 esetében is 2014-ben, a megjelenés után ugyanis elárasztották a meghajlott, kettétört készülékekről készült fotók és videók az internetet. Az Apple nem tudott mit tenni, az alumínium, amelyet a készülékekhez használtak, egyszerűen nem volt elég strapabíró, az iPhone 6s-sel azonban már orvosolták ezt a problémát. Belátásunk szerint hasonló forgatókönyv zajlik le ezúttal is.

A varázsgomb

Az új chipen felül az iPhone 15 Pro másik nagy újdonsága az új Művelet gomb lett, amely az elmúlt években az iPhone-ok védjegyévé vált Némítógombot váltotta. A felületet kedvünk szerint programozhatjuk, konkrétan bármilyen műveletet rá lehet programozni. Alapjáraton továbbra is azért felel, hogy a néma és hangos módok között váltogassa a készüléket, ezt azonban most már megtehetjük a Vezérlőközpontban is, így érdemes más funkciót adni a Művelet gombnak.

A beállításokban nagyon extravagáns felületen keresztül választhatjuk ki, milyen műveletet végezzen el a készülék, ha lenyomjuk a gombot: aktiválhatunk egy Fókuszt, bekapcsolhatjuk a zseblámpát, elindíthatjuk a kamerát, elindíthatunk egy hangfelvételt, vagy hozzárendelhetünk egy kisegítő lehetőséget – viszont nem ezek a legjobb módjai a gomb kihasználásának.

Szerencsére az Apple azt is lehetővé tette, hogy Shortcutokat aktiváljunk a Művelet gombbal, így a lehetőségek tárháza végtelenre nőtt. Bármilyen appot meg lehet vele nyitni, a napokban a leghasznosabbnak például a BudapestGO bizonyult. A már megállóba éppen beálló buszhoz rohanás közben ugyanis nem kell a telefonon babrálni, hogy megtaláljuk a jegyérvényesítéshez szükséges alkalmazást, elég csak hosszan lenyomni a gombot, és mire az ajtóhoz érünk, már meg is nyitja azt a telefon. Emellett akadt, aki egy gyors emlékeztető megírására állította be a gombot, vagy olyan, aki egy X-poszt azonnali megírására – ez is tökéletesen mutatja, hogy mindenkinek másra lesz jó a Művelet gomb, amelynek bemutatkozása abszolút pozitív újítás.

Van, amiben elmaradt a fejlődés

Az iPhone 14 Próhoz hasonlóan az iPhone 15 Pro is három hátlapi egységgel operál. Kapunk egy 48 megapixeles (f/1.8, 24 mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS) főkamerát, valamint egy 12 megapixeles (f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF) ultra nagy és egy ugyancsak 12 megapixeles (f/2.8, 77mm, 1.0µm, PDAF, OIS), háromszoros optikai zoomra képes telefotókamerát. Az igazi újítást az iPhone 15 Pro Maxban lehet felfedezni, a telefotókamerát ugyanis a több rendelkezésre álló hely miatt teljesen áttervezte az Apple – az már ötszörös optikai zoomra képes – ezt nem volt lehetőségünk kipróbálni.

iPhone 15 Pro fotók és zoomképesség

Képek tekintetében a készülék ugyanazt a szintet hozza, mint az előd, amely már eleve lélegzetelállító képek készítésére volt képes – egyedül csak a zoomolásban maradt alul az androidos vetélytársakkal szemben, ez idén sem fejlődött. Pluszpont, hogy egy új képformátumnak, a HEIF Maxnak köszönhetően már 24, 32 és 48 megapixeles képeket is menthetünk, nem kötelező ProRAW-ban fotóznunk ahhoz, hogy kiélvezzük a csúcsfelbontást.

Mindemellett rengeteget javult a portré képek minősége, az új chipnek és a mesterséges intelligenciának köszönhetően teljesen új szintre emelte azokat az Apple.

A készülék sokkal jobban elkülöníti az éleket, a hibák száma nullához közelire csökkent, ahogy az is nagy örömmel látott funkció, hogy a fókuszt most már utólagosan is lehetőségünk van szerkeszteni – ezt egyébként az iOS 17-tel az iPhone 14 Pro is megkapta.

Azt, hogy videózás tekintetében mire képes az új iPhone, semmi sem szemlélteti jobban, mint Olivia Rodrigo legújabb slágerének, a get him back!-nek a videóklipje, amelyet egy az egyben az iPhone 15 Pro Max-szal forgattak – ebből viszont semmit sem lehet észrevenni.

Újdonság, hogy az USB-C csatlakozónak köszönhetően ezentúl már lehetőségünk van egyenesen külső tárolóra menteni ProRes-felvételeket, amelyek percek alatt képesek voltak a teljes tárhelyet megtölteni. A csatlakozó emellett azt is lehetővé teszi, hogy iPhone-unkkal töltsünk egy másik eszközt – például AirPodsot vagy Apple Watchot –, de egy másik iPhone-nal is összeköthetjük. Ilyenkor két dolog történhet: ha egy iPhone 14-hez, vagy régebbi készülékhez csatlakoztatjuk a telefont, az azonnal elkezdi tölteni a másikat; azonban ha egy USB-C-vel rendelkező iPhone 15-tel kötjük össze, a két készülék „megbeszéli egymással”, melyiknek van nagyobb szüksége töltésre, és az alapján kezdik el átadni az energiát.

Üzemidő tekintetében egyébként az iPhone 15 Pro az előd szintjét hozza, tehát mindenképp egynapos telefonról beszélünk, a munkanap végén biztosan tölteni kell a készüléket, főleg akkor, ha a mindig ébren kijelző is be van kapcsolva. A telep mérete 3200-ról 3274 milliamperórásra növekedett, ez azonban teljesen észrevehetetlen, a gyorstöltés pedig továbbra is csak 30 wattig támogatott, ezzel fél óra alatt 50 százalékig tölthetjük fel a mobilt. A vezeték nélküli töltés MagSafe csatlakozással maximum 15 wattig tud felkúszni, míg Qi-töltőkön keresztül ennek felére, 7,5 wattra. Az akkumulátorok védelme érdekében egy új menüpontot is beiktatott az Apple – az új telefonokon már lehetőségünk van beállítani, hogy a készülék soha ne töltse magát 80 százalék fölé.

Összegezve

Az iPhone 15 Pro tehát nagyon bonyolult készülék lett, amely rengeteg jó tulajdonsága mellett bizony megkérdőjelezhetőkkel is rendelkezik. Nem kérdés, hogy az Apple ezúttal is olyan telefont tervezett, amely a csúcsok csúcsát hivatott nyújtani, a melegedés és a törékenység azonban olyan témakörök, amelyekre mindenképp reagálnia kellene a vállalatnak. Pozitívum, hogy a kedvezőbb forint-dollár árfolyamának köszönhetően sokkal olcsóbb lett a készülék, a korábbi 570 ezer forintos árcédula helyett idén már csak 499 ezres került az aktuális Pro modellre, ami 12,5 százalékos csökkenésnek könyvelhető el.

Amennyiben iPhone 14 Próval rendelkezik, egyáltalán nem ajánljuk a váltást, de még az egy évvel korábbi, iPhone 13 Prót használóknak sem feltétlenül ajánlott a legújabb modellre váltani – az ennél régebbi készülékekről, illetve az alapmodellek bármelyikéről viszont már jelentős lesz az előrelépés. Érdekesség, hogy a 15-ös szériára sokkal nagyobb volt a kereslet, mint az előző generációra, ami legfőképp abban mutatkozik meg, hogy jelenleg lehetetlen Pro modelleket vásárolni, a legjobb esetben is heteket kell várni arra, hogy újabb készülékek érkezzenek az országba.