Elérkezett a nagy nap, bemutatkoznak az új iPhone-ok

Ahogy azt már említettük, a hamarosan kezdődő esemény középpontjában az iPhone-ok fognak állni, melyekből egyenesen négy újat is leleplez majd az Apple. Érkezik az iPHone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max is, mellettük azonban egyéb készülékek is figyelmet kapnak majd.

Szinte biztos, hogy bemutatkozik az Apple Watchok következő generációja is, ezen készülékek tekintetében a Series 9-re és a második generációs Ultrára számítunk.

Mellettük egy új AirPods Pro is debütálhat, a fülhallgató azonban semmit nem fog fejlődni, az egyetlen különség az lesz, hogy tokja már nem Lightning, hanem USB-C csatlakozóval lesz szerelve. Néhány nappal ezelőtt egyébként részletesen is beszámoltunk arról, mivel készülhet az Apple – az erről szóló cikkünket ide kattintva érheti el.

Már csak 5 perc és kezdődik a show!