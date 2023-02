Igazi szörnyeteg lett a Samsung új zászlóshajója

Több hónapnyi folyamatos szivárogtatás után február első napján a Samsung végre bemutatta új készülékcsaládját, a Galaxy S23-at, a Galaxy S23+-t, és a Galaxy S23 Ultrát. Egy korábbi cikkünkben már kiveséztük, hogy pontosan mire is képes a két alapmodell, így most az igazi zászlóshajóé, a minden hájjal megkent Galaxy S23 Ultráé a főszerep.

Mint azt korábbi cikkünkben említettük, az S23-as széria egyértelműen az S22-es család finomhangolása, világot megváltó, új dizájnötletekkel nem állt elő a Samsung, ezzel azonban semmi probléma nincs – érzetre ugyanis az Apple-höz hasonlóan a dél-koreai gyártó is megtalálta azt a dizájnvonalat, melyet az évek során apránként változtatva a végtelenségig is tovább vihet.

Ennek köszönhető többek között az is, hogy a Galaxy S23 Ultra a Samsung eddigi legjobban összerakott, legminőségibb terméke, mely az előző generációt használók számára nem biztos, hogy megéri az azonnali váltást – a 2-3 éves modellekkel szemben azonban már szembeötlő lehet a változás.

Nagy, és még annál is nagyobb

Akárcsak a Galaxy S23 és a Galaxy S23+, az Ultra is egy matt fekete dobozban érkezik, melyben a telefonon és a kötelező papírmunkán kívül csak egy USB-C–USB-C adatkábelt találunk, ami mára már megszokott lett. A készülék hátlapját védő fekete lap levétele után egyből elénk tárul a gigantikus kameraszerkezet, illetve a matt, hátlapi üveg, melyet akárcsak az alapmodelleket, szintén egy fényesre polírozott alumíniumkeret fog közre.

Az S22 Ultrához képest a megjelenés szinte azonos, a készülék oldalai azonban szögletesebbek lettek – ez azonban szinte csak akkor észrevehető, ha az előző generáció mellé állítjuk az új Galaxyt. 163,4 × 78,1 × 8,9 milliméteres méretével és 234 grammos súlyával továbbra is a Samsung legnagyobb telefonja maradt az Ultra – a Fold modelleket leszámítva –, minek köszönhetően nem csak telefonként, hanem egy hordozható mini-tabletként és jegyzetfüzetként is remekül funkcionál a készülék.

Az előlapot egy 6,8 hüvelykes, 1440 x 3088 pixel felbontású, 120 hertzes képfrissítésre és maximum 1750 nites fehérfényerő kibocsátására képes, HDR10+ minősítésű Dynamic AMOLED 2X panel borítja, melyet Gorilla Glass Victus 2 véd,

tehát a jelenleg elérhető legstrapabíróbb mobilokra szánt üveg. A kijelző egyszerűen gyönyörű, a tesztidőszak alatt sem a fényerőre, sem a betekintési szögekre, sem a színhűségre nem volt panasz, a Samsung új készülékei egyértelműen az androidos szféra legszebb kijelzőivel rendelkeznek.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Mint arról már egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az S23-as széria tagjaiban egyaránt a Qualcomm-féle Snapragon 8 Gen 2-es chipek ketyegnek, az átlagosnál azonban egy nagyobb órajelen. Ennek függvényében az új Galaxy mobilokban egy 3,36 gigahertzes Cortex-X3, két 2,8 gigahertzes Cortex-A715, két 2,8 gigahertzes Cortex-A710 és három 2 gigahertzes Cortex-A510-es processzormag dolgozik, melyeket egy 719 megahertzes Adreno 740-es grafikus egység egészít ki, a 256 gigabyte-os Ultra esetében 8, míg az 512 gigabyte vagy nagyobb tárhellyel szerelt modellek esetében már 12 gigabyte memória társaságában.

Akárcsak az alapmodellek tekintetében, a teljesítményre itt sem lehet panasz, a 8 Gen 2 teszi, amit tennie kell: tehát maximumot nyújtja. Mivel egy prémiumkategóriás telefonról beszélünk, alapelvárás, hogy az minden területen a lehető legmagasabb minőséget képviselje, ez pedig egyértelműen igaz az S23 Ultrára – ráadásul nem csak a teljesítmény, hanem a szoftveres optimalizáció terén is, az Android 13-as alapokra épülő OneUI 5.1-nek köszönhetően ugyanis minden animáció úgy hasít, mint forró kés a vajban.

200 lett, maradhat?

Az Ultra modell legnagyobb újítása persze egyértelműen az új, 200 megapixeles főszenzor, mely a korábbi 108 megapixeles egységet váltotta. Ennek függvényében a következőképp néz ki a Galaxy S23 Ultra kameraarzenálja: 200 megapixeles (f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS) nagy látószögű kamera, 10 megapixeles (f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS) tízszeres optikai zoomra képes periszkópos telefotó kamera, 10 megapixeles (f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS) háromszoros optikai zoomra képes telefotó kamera, 12 megapixeles (f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video) ultra nagy látószögű kamera.

Mint az a specifikációkból látható, a nagy látszószögű szenzor kivételével egyik kamera sem változott, azok pontosan ugyanazok, melyek a Galaxy S22 Ultrában is helyt kaptak, így ezen a téren nincs fejlődés, a 200 megapixel azonban magáért beszél. Az alábbi képen egy 200 megapixeles fotót láthat, majd továbblapozva annak egyre tovább nagyított változatait.

4 Galéria: Samsung Galaxy S23 Ultra: 200 megapixel Fotó: Gábor Zoltán / Index

A képeken jól látható, hogy két-háromszoros nagyításig szinte minőségvesztés nélkül újraméretezhetjük a 200 megapixelen készülő képeket, mely rendkívül hasznos lehet utómunkák során – azonban tovább nagyítva sem lesz katasztrofális a végeredmény, persze csodát ettől a mobilos kamerától sem kell várni. A 200 megapixeles fotók mérete egyébként értelemszerűen vaskosabb, mint az 50 vagy 12 megapixelen készülőké, az iPhone 14 Pro 48 megapixeles ProRaw fotóinak darabonkénti 60-80 megabyte-os méretét azonban nem érik el – tapasztalataink alapján az S23 Ultrával lőtt 200 megapixeles fotók 15-30 megabyte tárhelyet foglalnak.

A funkció egyébként nincs magától aktiválva, a készülék alapjáraton nem használja ki az új szenzor minden adottságát, aktiválásához néhány koppintásra van szükség a beépített kameraalkalmazásban.

Az előlapon sokak meglepetésére a Samsung visszavett a megapixelek számából, de mind tudjuk, hogy nem azok száma határozza meg egy kép minőségét. A korábbi 40 helyett ezúttal csak egy 12 megapixeles (f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF) egység figyel minket, az S23 Ultrával készülő szelfik minősége mégis jobb, mint korábban, a tesztidőszak alatt úgy ítéltük meg, hogy javult a portrék minősége, és a képek dinamikája is.

Videózás szempontjából, akárcsak az alapmodellek esetében, itt is adott a 8K@30fps, illetve a 4K@60fps is, melyek minőségére ugyancsak nem lehet panasz – a felvételek kristálytiszták, a hardveres és szoftveres stabilizálásnak köszönhetően pedig a rázkódások is alig észrevehetők. Az előlapi kamerával persze nem tudunk majd 8K-s felvételeket készíteni, így kénytelenek vagyunk beérni 4K-val, de ez talán egy olyan kompromisszum, melyet bárki szívesen megköt.

Minek ide jegyzetfüzet?

Mivel a 2020-ban teljesen magára hagyott Note-család utódjáról beszélünk, természetesen mindenképp érdemes néhány sort ejteni az S23 Ultrában megbúvó S-Penről is. A toll egy gombnyomással kiugrik a készülékből, melyet ezek után könnyedén kiemelhetünk, akárcsak az elődök esetében.

Az S-Pen jelenléte abszolút plusz, legalábbis azok számára, akik tényleg kihasználják annak adottságait – a folyamatos mobilos jegyzetelés megszokásához ugyanis nem kevés idő kell, a felhasználók beszámolói alapján ezek után azonban egy olyan elengedhetetlen eszközzé válik az S-Pen, mely nélkül nem is vennének telefont. Többek között ebben rejlett a Note-széria sikere is.

Amellett persze nehéz elmenni, hogy a toll fizikailag mekkora helyet foglal a készülékházban (hatalmasat) és bár az akkumulátor mérete továbbra is 5000 milliamperórás, a toll elhagyásával ezt még tovább lehetett volna növelni. Az üzemidő a Samsung beszámolója szerint egyébként egy az egyben megegyezik az S22 Ultráéval, mellyel mi is egyetértünk. Átlagos használat mellett akár két teljes napot is kihúzhatunk egyetlen töltéssel – a második nap végére azonban már mindenképp 0-5 százalék közötti töltöttséggel fogjuk végezni, így ha egy fontos napnak nézünk elébe, nem árt, ha magunknál tartunk egy töltőt vagy egy hordozható külső akkumulátort.

Az S23 Ultra egyébként 45 wattos gyorstöltésre, 15 wattos vezeték nélküli töltésre, és 4,5 wattos fordított töltésre képes, mely ugyan elmarad az androidos konkurensektől, fél óra alatt még így is 60 százalék körüli töltöttséget zsúfolhatunk mobilunkba.

Összegezve

A cikk végére egyetlen olyan meghatározó dolog maradt, melyre nem tértünk ki részletesen, méghozzá a készülék árára, az ugyanis hatalmasat emelkedett az elődhöz képest. Tavaly ilyenkor a Galaxy S22 Ultráért 489 990 forintot kellett fizetnünk, idén azonban az új generáció ára már 609 990 forintról indul. Igaz, ezzel a Samsung még mindig 20 ezer forinttal olcsóbban kínálja prémiumkategóriás készülékét, mint az Apple-féle iPhone 14 Pro Max, mely 629 990 forintról indul – a drágulás mellett mégis nehéz elmenni.

Ennek hátterében természetesen a dollár–euró–forint árfolyam hármasa áll, minek köszönhetően szinte minden drágább lett itthon, a jelek alapján pedig az árak normalizálódására jó ideig még nem is számíthatunk. Jól látható, hogy a sztenderd innentől kezdve az lesz, hogy a csúcskategóriás mobilokért szinte biztosan 600 ezer forint körüli összeget kell majd kipengetnünk a jövőben, mely egész egyszerűen már-már csillagászati összeg.

Jó hír, hogy az árért cserébe a Samsung négy évnyi szoftveres és öt évnyi biztonsági frissítést garantál, így a pénzért cserébe hosszú ideig megbízható társunk maradhat az S23 Ultra, mely ahogy már korábban is említettük, az abszolút csúcsot képviseli. A készülék február 17-én került fel a hazai boltok polcaira fantomfekete, krém, zöld és levendula színekben – nálunk az utóbbi modell járt.