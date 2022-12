Kétméteres zakózást is kibírnak majd a jövő csúcsmobiljai

Mondanunk sem kell, hogy az okostelefonok az évek során egyre nagyobbak és nagyobbak lettek, mely a felhasználók számára bizonyos esetekben pozitívum lehetett, az olyan vállalatok számára azonban, mint például a Corning, egy kifejezetten nagy, megoldásra váró problémát jelentett. Minél nagyobb ugyanis a képernyő átlója, annál nagyobb terhelés éri az üveget, amikor véletlenül elejti mobilját és az teljes súlyával becsapódik a földre.

Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy a mobilokat borító üvegeket folyamatosan fejleszteni kell, hogy az lépést tudjon tartani az okostelefonok tervezésében bekövetkező változásokkal is. A Corning néhány évvel ezelőtt mutatta be a Gorilla Glass Victust, melynek utódja, a Victus Plus 2021-ben mutatkozott be, most pedig elérkezett az idő az új generáció felfedésére is.

Az előző formulák már remekül megállták a helyüket, ha például szőnyegre, aszfaltra vagy éppen csempére ejtettük a készülékünket, egy mumusa azonban továbbra is volt – méghozzá a beton. Ez a kavicsokból, homokból, cementből és vízből álló egyveleg ugyanis szilárd, és egyébként folyékony formájában is a mai okostelefonok egyik legnagyobb ellensége, a belőle kiálló apró kis részecskék sok esetben ugyanis egyetlen pontban koncentrálják az ütközés teljes erejét, minek az eredménye a legtöbb esetben egy teljes katasztrófa lesz.

Nos, a Gorilla Glass Victus 2 ezt a félelmet szeretné a múlttal egyenlővé tenni, új formulájuk ugyanis (többek között) erre a hibafaktorra fókuszál. Mint az az általuk közzétett sajtóközleményből is kiderült, az új üveget laboratóriumi körülmények között tesztelték, ahol a beton imitálására 80-as szemcseméretű, míg az aszfalt helyettesítésére 180-as szemcseméretű csiszolópapírt használtak.

A tesztek alapján a Victus 2 körülbelül egy egyméteres esést bír ki, ha betonra érkezik, illetve ennek a dupláját, ha aszfaltra.

Az egyméteres magasság egyébként nagyjából a csípő magasságával egyezik, így (elviekben) az új üveggel szerelt mobilok esetében már nem kell aggódnunk attól, ha esetleg kicsúszik a zsebünkből a mobil – ha azonban például telefonálás közben ejtjük betonra, az továbbra is végzetes lehet. Mint írtuk, a nagyobb telefonok nagyobb problémát is jelentenek – nemcsak a megnövekedett képernyőátló miatt, hanem a telefonok súlya miatt is, mely a Corning szerint nem kevesebb mint 15 százalékkal nőtt a négy évvel ezelőtti átlaghoz képest. A nagyobb súly pedig nem meglepő módon nagyobb esés közbeni erővel is jár.

De mi a helyzet a karcolásokkal?

Az ejtéseket persze nem elég törés nélkül túlélni, az üvegnek ellen kell állnia a karcolásoknak is. Ez két különálló probléma, bár néha ugyanaz az okuk – a telefon durva felületre történő becsapódása, azonban a zsebben (legfőképp annak tartalma miatt) és az asztalon is megkarcolódhat a mobil, ha kijelzővel lefelé tartjuk azt. A Victus 2 esetében a Corning úgy véli, hogy megtalálták a megfelelő egyensúlyt az ejtési teljesítmény és a karcállóság között.

A Gorilla Glass Victus 2 üveggel szerelt okostelefonok várhatóan a következő hónapokban kerülnek piacra. Az, hogy melyek, egyelőre rejtély fedi, nem lennénk azonban meglepődve, ha a jövő év első felében debütáló Samsung Galaxy S23-as széria készülékeinek elő- és hátlapját már ez az üveg védené. A Corning egyébként egyelőre még nem nevez meg neveket, oldalukon azonban továbbra is azok a gyártók lelhetők fel, akiknek készülékei korábban a Victus és Victus Plus üvegeket használták.