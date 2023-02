Tökéletes telefonok? Megnéztük, mit tud a Samsung Galaxy S23 és S23+

Kicsit több mint két két héttel ezelőtt, február 1-jén világszerte bemutatta a Samsung a legújabb, S23-as készülékcsaládját, amely a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is három készüléket fedett le. Lerántották a leplet a Galaxy S23-ról, a Galaxy S23+-ról és a minden hájjal megkent Galaxy S23 Ultráról is, mely ezúttal is a 2020 után magára hagyott Note-család szellemiségét viszi tovább.

Az új készülékekről egyaránt elmondható, hogy az S22-es széria briliánsra csiszolt gyémántjai. A Samsung – nagyon helyesen – úgy döntött, felhagy azzal a korábbi szokásával, hogy minden évben új dizájnt dob piacra, ehelyett inkább arra fókuszálnak, hogy a már meglévőket tökéletesítsék; ez pedig meg is látszik. A változások aprók, ám annál szívesebben látottak, nekik köszönhetően pedig vagy a dizájn lett szebb és letisztultabb, vagy a készülék fogása még kényelmesebb.

Az elmúlt egy hétben lehetőségünk volt tüzetesebben is megnézni, mit tudnak az új készülékek – az alábbi cikkben a két alapmodellé, azaz a Galaxy S23-é és a Galaxy S23+-é lesz a főszerep.

A készülékek egyaránt egy újratervezett, mattfekete dobozban érkeznek, melyeknek előlapján az adott telefonról láthatunk egy egyszerűsített grafikát, ami a telefon színében pompázik – ezenfelül csak egy Samsung és egy Galaxy S23/GalaxyS23+ felirattal találkozhatunk. Mivel a doboz rendkívül vékony és kompakt, adapterre nem kell számítani, a telefonon és a kötelező papírmunkán felül csak egy SIM-tű és egy USB-C–USB-C adatkábelt találunk a dobozban.

Mint azt korábban említettük, a készülékek külseje nem sokat változott, egyedül a hátlapi kamerasziget kapott egy kisebb ráncfelvarrást, aminek köszönhetően az alapmodellek is megörökölték az S22 Ultra és S23 Ultra hátlapi dizájnját. 146,3 × 70,9 × 7,6 milliméteres dimenzióinak és mindösszesen 169 grammos súlyának köszönhetően a Galaxy S23 egyébként belátásunk szerint az egyik legtökéletesebb méretű mobil, gond nélkül illeszkedik bele még a kisebb méretű kezekbe is, 6,1 hüvelykes kijelzője pedig pont elég nagy ahhoz, hogy egyszerre akár két alkalmazást is kényelmesen futtassunk rajta.

Ezzel szemben a Galaxy S23+ egy fokkal testesebb mobil, 157,8 × 76,2 × 7,6 milliméteres nagyságával és 196 grammos súlyával egyértelműen a nagyobb mobilok közé sorolható, cserébe itt már egy 6,6 hüvelykes kijelzőt kapunk. A készülékeket egy fényesre polírozott alumíniumkeret fogja közre, mely a tesztidőszak alatt szépen gyűjtötte az ujjlenyomatokat, kárpótol azonban a matt hátlapi üveg, amelyen viszont semmi ilyen nem fedezhető fel.

Öröm ránézni

A Samsung mondhatni otthon van a kijelzőgyártás terén, sokan nem tudják, de még a legújabb iPhone-okban is a Samsung Display által gyártott panelek kapnak helyet. Ebből kiindulva alapelvárás, hogy a lehető legjobb kijelzővel szerelje fel mobiljait a dél-koreai gyártó, aminek évről évre rendszerint eleget is tesznek, és ez most sincs másként – az S23-as mobilokban találhatjuk az egyik legszebb kijelzőket.

Mindkét készüléknél egyébként egy 1080 × 2340 pixel felbontású, 19,5:9 képarányú, 120 hertzes képfrissítésű, maximálisan 1750 nites fehérfényerőt kibocsátó, HDR10+ támogatott Dynamic AMOLED 2X panelről beszélünk, melyet a legújabb, Corning által gyártott Gorilla Glass Victus 2 véd. A színek, a betekintési szögek egyaránt hibátlanok, bár szoftveresen a Samsung még mindig túlszaturálja a megjelenített tartalmakat, ezen azonban a beállításokban könnyedén változtathatunk.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

A készülékek legnagyobb újítása egyértelműen az új rendszerchip, hosszú évek után pedig végre Európába is a snapdragonos és nem a Samsung saját fejlesztésű, Exynos chipes modelljei kerülnek a boltok polcaira. A Snapdragon 8 Gen 2 egy igazi erőház, nem nagyon lehet olyan feladatot találni, amely megizzasztaná, az azonban általános jelenség mindhárom S23 szériás mobilnál, hogy hardverigényesebb alkalmazások vagy játékok futtatása közben érezhetően melegebbek lesznek a mobilok, egy idő után pedig a teljesítményt is visszaveszi a készülék, ez azonban nincs hatással a felhasználói élményre.

A 4 nanométeres eljárással készülő lapka ráadásul egy igazi különlegesség, az ugyanis egy kifejezetten Galaxy mobilokra optimalizált változat, ennek köszönhetően magasabb órajeleket kapunk egy átlagos Snapdragon 8 Gen 2-es chiphez viszonyítva. A lapka egy 3,36 gigahertzes Cortex-X3, két 2,8 gigahertzes Cortex-A715, két 2,8 gigahertzes Cortex-A710 és három 2 gigahertzes Cortex-A510-es processzormaggal büszkélkedhet, melyet egy 719 megahertzes Adreno 740-es grafikusegység egészít ki, 8 gigabyte memória társaságában.

Az Exynos 2200-es chippel szerelt S22-es mobilokhoz képest elképesztő a teljesítménybeli előrelépés, a legtöbb mérés alapján a számítási sebesség 35-40 százalékkal gyorsabb, míg a grafikus teljesítmény akár 80-85 százalékkal is nagyobb lehet – egyértelműen ez a legjobb dolog, ami a dél-koreai gyártó mobiljaival idén történhetett.

Soha nem volt még ilyen gördülékeny

A Galaxy S23-on és a Galaxy S23+-on is Android 13, illetve a Samsung saját fejlesztésű szoftveres felületének legfrissebb változata, a OneUI 5.1 fut, melynek újdonságairól ebben a cikkünkben írtunk részletesebben. Az optimalizációnak, a megnövelt teljesítménynek és a 120 hertzes kijelzőnek köszönhetően az animációk rendkívül simák és gördülékenyek, a tesztidőszak alatt egyszer sem tapasztaltunk döcögést vagy akadozást.

Remekül működik a gesztusvezérlés is, mely már-már az iOS és az iPhone-ok szintjére ért, a Samsung pedig egy másik területen is kezdi beérni az almás céget: méghozzá a szoftveres támogatás mezején. A Samsung mindhárom S23 szériás mobil tekintetében négy évig garantálja a szoftveres és öt évig a biztonsági frissítéseket, így ha hardveres szempontból meg vagyunk elégedve a telefonunkkal, éveken át remek társunk lehet. Kis számolással hamar rájöhetünk, hogy a dél-koreai gyártó körülbelül az S27-es széria megjelenéséig fogja támogatni a készülékeket, mely abszolút dicsérendő.

Üröm az örömben, avagy minden jóban van valami rossz

Mint azt korábban is említettük, a Galaxy S23 és Galaxy S23+ egy új kameraszigetet kapott, e mellé új kamerák azonban már nem jártak – a készülékekben pontosan ugyanazok pihennek, mint a Galaxy S22-es széria tagjaiban. Ez egy 50 megapixeles (f/1.8, 24 mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS) nagy, egy 12 megapixeles (f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video) ultranagy és egy 10 megapixeles (f/2.4, 70 mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS) háromszoros optikai zoomra képes telefotó kamerát foglal magába.

Nincs tehát sem 108 vagy 200 megapixeles egység, az előlapi szelfikamera azonban 10-ről 12 megapixelre (f/2.2, 26 mm, Dual Pixel PDAF) nőtt, ami némileg kárpótol a hiányosságokért – ebben az árkategóriában azonban már kicsit kellemetlenek a Samsung készülékeinek specifikációi, a konkurencia ugyanis papíron sokkal jobb kamerákat kínál.

A beépített alkalmazás egyébként könnyen kezelhető, és temérdek opciót kínál a felhasználó számára, a nappali képek pedig meglepően sok részletet foglalnak magukba, főleg, ha 50 megapixelen fotózunk, alapjáraton ugyanis ez nincs bekapcsolva. Éjszaka már nem ennyire fényes a helyzet, a képeken látszik, hogy a Galaxy S23 és a Galaxy S23+ nagyon szép és világos képeket szeretne készíteni, a képfeldolgozó egység azonban túltolja a zajszűrést,

ennek következtében eltűnnek a részletek, és bizonyos helyeken homályos lehet a kép.

Videózás tekintetében adott a 4K@60fps, de akár 8K@30fps-re is rákényszeríthetjük a mobilokat – igaz, ennek értelmét nagyon nem látjuk. A stabilizálás mindenesetre rendben van, a videók pedig 4K@60fps-ben is kiválóan néznek ki.

Van bennük szufla

Mint az mostanra kiderülhetett, a készülékek között szinte semmi különbség nincs, a kijelző és az akkumulátor méretét leszámítva. Az S22-es széria tagjaihoz képest a Samsungnak sikerült elérnie, hogy növeljék a kapacitást, így a Galaxy S23 egy 3900 milliamperórás, míg a Galaxy S23+ egy 4700 milliamperórás akkumulátorral büszkélkedhet.

Ezzel egy napot probléma nélkül kihúzhatunk, a tesztidőszak alatt estére szinte mindig megmaradt 30-40 százalék akkukapicitásom, a régóta ámított kétnapos üzemidőt azonban csak nagyon limitált használattal tudjuk kifacsarni a készülékekből. A rendszer egyébként olyannyira jól optimalizált, hogy passzív működés mellett szinte nem is merül a mobil, egy nyolcórás alvás során például mindösszesen 1-2 százalékot veszítenek a telefonok a töltöttségükből.

Hátrány, hogy a legkisebb modellt csak 25 wattal tudjuk tölteni, ez bőven elmarad a konkurencia akár két-háromszor nagyobb töltési teljesítményétől, a Galaxy S23+ és a Galaxy S23 Ultra mobilok azonban már támogatják a 45 wattos gyorstöltést is. Emellett természetesen támogatott a vezeték nélküli töltés is 15 wattig, illetve a fordított töltés is, 4,5 wattig.

Összegezve

A Samsung új készülékei egyértelműen az iPhone 14 és az iPhone 14 Plus kihívói lettek, árban, méretben és teljesítményben is, a helyzet pedig az, hogy a Galaxy S23 és Galaxy S23+ szinte minden területen jobban teljesít az almás telefonoknál – némileg olcsóbban. A Galaxy S23 modellek 128 gigabyte és 256 gigabyte verziója 409 990 és 439 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik, míg az iPhone 14 ugyanezen tárhelyekkel szerelt változataiért 429 990 és 489 990 forintot kell fizetniük.

A Galaxy S23+ 256 gigabyte, illetve 512 gigabyte-os változata 524 990 és 574 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el, ami ugyan több, mint az iPhone 14 Plus 479 990 forintos indulóára, de az Apple-nél ezért cserébe csak 126 gigabyte tárhelyet kapunk.

A készülékek fantomfekete, krém, zöld és levendula színekben érhetők el, nálunk egy krém Galaxy S23 és egy zöld Galaxy S23+ telefon járt.