Ha valaki okosóra vásárlására adja a fejét, elsőként talán az Apple, a Samsung és a Huawei készülékei jöhetnek számításba, a helyzet azonban az, hogy a triumvirátuson felül más gyártók is jobbnál jobb modellekkel büszkélkedhetnek. Ilyen például a Garmin is, amely ugyan elsősorban aktivitásmérői és sportolásra fókuszáló készülékei miatt vált népszerűvé, nemrégiben elkezdett az okosvonalon is tevékenykedni, hogy alternatívát kínáljon az előbb felsorolt gyártók által forgalmazott készülékekkel szemben.

A vállalatnál a sportórákat az Instinct, a Forerunner, az Epix és Fenix vonalak képviselik, míg a divatosabb készülékeket Vivomove és a Lily elnevezéssel kell keresni. De hova sorolható a Venu széria? – merülhet fel a kérdés. A Garmin ezt a családot helyezte a legközelebb a konvencionális okosórákhoz, így a Venu készülékeiben egyaránt megtalálhatóak olyan funkciók, mint például a telefonra beérkező értesítések megjelenítése vagy a hívásfogadás, emellett azonban a Garmintól megszokott sportfunkciók is jelen vannak.

A készülék egy hagyományos szürke dobozban érkezik, maga a Venu 3 mellett pedig csak egy néhány oldalas használati útmutatót, illetve egy USB-C-s töltőkábelt találunk – hálózati adaptert már nekünk kell szereznünk. Bekapcsolás után egyből kezdetét is veszi a párosítási folyamat, ami meglehetősen gördülékeny, az óra mindenen végigvezet minket. A folyamat elindításához a Garmin Connect appot kell letöltenünk, ami androidos készülékekre és iPhone-okra egyaránt elérhető – indítás után pedig az alkalmazás már jelezni is fogja, hogy párosításra váró készülék van a közelben. Ezek után a Connecten belül fogjuk tudni kezelni az óra beállításainak java részét, ami azonban még ennél is fontosabb, az az,

hogy az óra mellett itt is figyelemmel kísérhetjük, hogy hány lépést tettünk meg egy nap, hogyan áll „testünk akkumulátora”, mekkora a stressz-szintünk, milyen a pulzusunk, vagy éppen azt, hogy milyen volt az alvásunk minősége.

A metrikák böngészésével egyébként rendkívül hosszú időt el lehet tölteni – nem azért, mert nehezen érthetőek lennének, hanem azért, mert rendkívül érdekesek. Legfőképp a body battery elnevezésű funkciót tudnánk kiemelni, ami az alapján számolja ki, hány százalékon is áll testünk akkumulátora, hogy hogyan és mennyit aludtunk/pihentünk és hogy mennyit voltunk aktívak, mindemellett azonban még stressz-szintünket is figyelembe veszi.

A Venu 3 egy 45 milliméteres, rozsdamentes acélból készült tokozást kapott 1,4 hüvelykes és 454 képpont átmérőjű OLED-panellel, súlya pedig 47 gramm, ami könnyűnek semmiképp sem mondható, a piacon azonban bőven található ennél vaskosabb okosóra is. Gombokból az elődökhöz képest ezúttal már csak hármat találunk, ezek egymás alatt helyezkednek el, külsőre pedig semmi sem különbözteti meg őket. A kijelzőt Gorilla Glass 3 üveg védi, ami nem a legújabb technológia, cserébe azonban kárpótol minket az 5 ATM védelem, minek köszönhetően az óra akár 50 méteres mélységig is vízálló maradni. Tárhelyből nyolc gigabyte-ot kapunk, ami elsőre kevésnek tűnhet, a helyzet pedig az, hogy másodjára is az, a konkurens gyártók java része már rég a 64 gigabyte-os szegmensekben mozog.

Némileg segít a helyzeten, hogy az órára elérhető alkalmazások minimális tárhelyet foglalnak, így javarészt a készülékre helyezett zenék fogják a tárhelyet megtölteni – ezeket egy számítógép segítségével tudjuk az órára varázsolni, utána pedig akár a beépített hangszórón keresztül is hallgathatjuk őket, bár javallott egy bluetooth-os fülhallgató csatlakoztatása.

Remek edzőtárs

A tárhellyel szemben szenzorokból szerencsére nincs hiány, bár a Garmin magasabb árkategóriájú sportóráiban megszokott szettet a Venu 3-ban nem fogjuk megtalálni. Rendelkezésünkre áll egy alti-barometer, iránytű, giroszkóp és gyorsulásmérő, akárcsak a GPS, GLONASS és Galileo műholdak támogatása – a vevő viszont nem multi-band (többsávos), így a piacvezető pontosság elmarad. Ugyancsak találunk még az órában egy ötödik generációs Elevate optikai pulzoximétert, ami szinte hibátlanul teszi a dolgát, és ugyan külső források szerint az óra képes lenne EKG készítésére is – a hardver és a szükséges elektródák mind megtalálhatók a készülékben – erre engedélyt még mindig nem kapott a Garmin, így míg ezt nem szerzik be, addig nem is beszélhetnek az óra ezen tulajdonságáról.

Összességében azonban továbbra is egy Garmin óráról beszélünk, így ha a hagyományos okosfunkciókban még vannak is elmaradások, aktivitásmérőként nézve remekel a Venu 3. Az óra számos sportot képes követni, ezek közül a legfontosabbak a következők: bel- és kültéri futás, futópados futás, bel- és kültéri séta, túrázás, kerékpározás, e-bike-ozás, szobakerékpározás, súlyzós edzés, elliptikus trénerezés, kül- és beltéri falmászás, evezés, evezőpadozás.

Ezek mellett adott még a medencés és nyílt vízben való úszás, a golfozás, a HIIT-edzés, a hójárás, a sífutás, a snowboardozás, a tenisz, a padeltenisz, a jóga a meditáció, és valamilyen okból kifolyólag a videójátékozás aktivitásmérése is. A Garmin a készülék esetében akár kéthetes használatot ígér egyetlen töltéssel, és ötnaposat, ha használjuk a mindig aktív kijelzőt. Tapasztalataink szerint ezek a számok nem teljesen így alakulnak, ettől függetlenül azonban egyáltalán nincs mire panaszkodni, egész napos használat mellett is elég körülbelül négynaponta tölteni a készüléket.

Összegezve

Mindent figyelembe véve tehát a Garmin újfent remek órát készített. Az OLED-panel kellően nagy és fényes, a sportfunciók remekek, a pulzusmérés parádés, adott a vízállóság, és az olyan extrák is, mint például a Garmin Pay. Nem maradt le a hangszóró és a mikrofon sem, és természetesen a wifi- és Bluetooth-kapcsolat is adott. A rozsdamentes acélból készült váznak köszönhetően az óra strapabíró, felépítése minőségi, és ugyan dizájn szempontjából a Venu 3 egyáltalán nem számít nagy dobásnak, ettől mindenképp el lehet tekinteni. Az órának egy nagyobb negatívuma van, mégpedig az, hogy az árazáskor sajnos vastagon fogott a Garmin ceruzája.

A Venu 3-ért weboldalukon még ma is 200 ezer jó magyar forintot kér el a vállalat, ami olyan óraákkal helyezi egy kategóriába a készüléket, mint például az Apple Watch Series 9, vagy a Huawei Watch GT 4 Pro Classic – így ha még nem tudja pontosan, melyik márka mellett szeretné letenni a voksát, ezen modellek között is érdemes lehet szétnézni. Egy biztos: ha kedveli a Garmint, csalódni semmiképp sem fog a Venu 3-ban, ha pedig még sikerül egy kedvezményt is elcsípnie, többszörösen is jól jár.

