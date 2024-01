A lista élén nem más áll, mint a Nokia 1100, amelyből hat év alatt több mint 250 millió darabot értékesítettek, mielőtt 2009-ben leállították a gyártását. Az 1100-as elsöprő sikerének hátterében többek között az áll, hogy kedvező árának és kompakt méretének köszönhetően hosszú ideig a fejlődő országok első számú kedvence volt.

A második helyen ugyanennek a termékcsaládnak egy másik tagja, a Nokia 1110 áll, amiből kétmillióval kevesebbet, összesen 248 millió darabot adtak el.

A harmadik helyen az iPhone 6 és 6 plus áll 222 millió darabos összeladással. A 4,7 és 5,5 hüvelykes képernyőjű telefonok voltak a nagy képernyős okostelefonok azóta is tartó trendjének első csillagai, és a mai napig is ezek azok a készülékek, melyekből a legtöbbet adták el az összes okostelefon közül.

A legtöbbet eladott telefonok top 15-ös listájának további pozícióit szintén a Nokia és az Apple termékei foglalják el – írja a Zero Hedge a Visual Capitalist által összesített adatok alapján.

Mi lett a Nokiával?

Az okostelefonok korszaka gyökeres változásokat hozott a mobiltelefonok piacán. A Nokia, mely sokáig a mobilkészülékek királyának számított, képtelen volt tartani a lépést a konkurenciával. A Microsoft végül 2014-ben megvásárolta a Nokia mobiltelefonos üzletágát, hogy megpróbálja megmenteni a Windows Phone pályafutását, ám amikor ez nem sikerült, a Nokia ismét eladásra került, ezúttal a HMD Globalnak. Ez az a cég, mely a mai napig gyártja a Nokia telefonokat – köztük a korábbi modellek felújított változatait.

Az okostelefon-piacot napjainkban egyértelműen az Apple és a Samsung uralja, melyek évről évre próbálnak egymásra licitálni az újabb és újabb készülékekkel. Amíg az amerikai piacot jelenleg az Apple uralja 52 százalékos piaci részesedéssel, addig globális szinten a Samsung 3 százalékkal megelőzi az iPhone-okat a maga 22 százalékos részesedésével.