Egy év kihagyás után úgy tűnik, az Apple idén újra tavaszi termékbemutatót tart, amelynek középpontjában elsősorban új iPadek és Macek állhatnak, a szokásokhoz híven azonban egy új iPhone 15 és iPhone 15 Pro színvariáns is bemutatkozhat. Mutatjuk, mire lehet számítani a márciusi eseményen.

Az elmúlt években egy jól megfigyelhető minta alakult ki az Apple tavaszi eseményeivel kapcsolatban, ennek köszönhetően könnyen kikövetkeztethető lett, mikor iktat be egyet a vállalat. 2018-ban például az oktatásé és az olcsóbb iPadeké, míg 2019-ben a szolgáltatásoké volt a főszerep, az akkori eseményen mutatta be a vállalat az Apple TV+ nevezetű streamingszolgáltatását, és itt debütált az Apple Card és az Apple Arcade is. Kimaradt az esemény 2020-ban, egy évvel később azonban visszatért a tavaszi Apple Event, méghozzá nem is akármivel.

Három évvel ezelőtt mutatta be a vállalat az újratervezett 24 hüvelykes iMacet, illetve az M1-es chippel szerelt iPad Prókat és az AirTaget is. 2022-ben ugyancsak nagyot villantott az Apple – a március 8-ra időzített eseményen leplezték le a 3. generációs iPhone SE-t, a Mac Studiót és a Studio Display-t is – ez volt azonban az utolsó tavaszi rendezvénye a vállalatnak. Mivel 2023-ban csak egy frissített iPhone 14 színvariánst kaptunk az ominózus időszakban, a sorminta szerint idén ismét egy nagyobb bejelentésre számíthatunk, a szivárogtatások szerint pedig bőven van meglepetés az Apple tarsolyában.

Végre tényleg megújul az iPad Pro

Az idei tavaszi esemény – aminek pontos időpontját egyelőre nem tudni, csak azt, hogy vélhetően márciusban lesz – legnagyobb sztárja egyértelműen az új iPad Pro lesz. A vállalat még hat évvel ezelőtt, 2018-ban tervezte újra igazán a készülékcsaládot, azóta pedig a hátlapi kamerasziget kibővítésén kívül tulajdonképpen semmit nem változtattak a táblagépek megjelenésén. Idén ez a jelek szerint megváltozhat, a szivárogtatások szerint az Apple a következő változtatásokat fogja eszközölni:

nagyobb, LCD és mini LED helyett már OLED-technológiát használó kijelzők;

vékonyabb kijelző körüli keret;

vékonyabb készülékház;

gyorsabb, M3-as chip;

fektetett használathoz optimalizált előlapi kamera;

harmadik generációs Apple Pencil;

sokkal magasabb bevezető ár, a 11 hüvelykes változat esetében akár 90 százalékos áremelés.

Mindez annak köszönhető, hogy az Apple szeretné átpozicionálni az iPad Prókat, hogy azok még inkább a prémiumkategóriát képviseljék, ezzel az átlagfelhasználókat az iPad Airek felé terelve, ami idén ugyancsak meg fog újulni – legalábbis a pletykák szerint. Az elérhető információk alapján az Apple idén először – az iPad Prókhoz hasonlóan – két kijelzőméretű iPad Airt fog bemutatni, egy 10,9 hüvelykes és egy 12,9 hüvelykes modellt. Ezek pontosan ugyanazon specifikációkkal fognak rendelkezni, kivéve természetesen a kijelző méretét és az akkumulátor kapacitását. A hatodik generációs iPad Air a következőkkel újíthat:

10,9 és 12,9 hüvelykes LCD-kijelzők;

gyorsabb, M2-es chip;

nagyobb, 128 gigabyte-os alaptárhely;

fektetett használathoz optimalizált előlapi kamera.

Jól látható tehát, hogy a kategórián belül a hangsúly inkább a Pro modelleken lesz, míg az Airek csak egy kisebb ráncfelvarrást kapnak, várhatóan változatlan ár mellett.

A Macek sem maradnak ki a buliból

Amennyiben hihetünk az értesüléseknek, az M3-as chippel szerelt MacBook Airek is idén tavasszal debütálhatnak, ezúttal már egyszerre a 13 és 15 hüvelykes méret esetében is. A dizájn marad változatlan, ahogy a készülékek bevezető ára is, az egyetlen újítás vélhetően az M3-as chip, és az annak köszönhető sebességnövekedés és funkcióbővülés lesz. Ezzel egy időben debütálhat az M3 és M3 Pro chipekkel szerelt Mac mini, illetve az M3 Ultra lapkával szerelt Mac Studio és Mac Pro, ezek érkezését azonban már kevésbé tartják valószínűnek a bennfentesek – inkább a júniusi WWDC-n lehet rájuk számítani.

Ami biztos, hogy új iPhone 15 színvariáns is lesz, ezt ugyanis soha nem hagyta ki a vállalat ebben az időszakban. 2021-ben a lila iPhone 12, 2022-ben az alpesi zöld iPhone 13 és iPhone 13 Pro, míg 2023-ban a sárga iPhone 14 jelent meg ilyenkor, így minden bizonnyal ezúttal is számíthatunk egy új variánsra. A találgatások szerint a (RED) modell bemutatása lenne a leglogikusabb, hosszú évek után ugyanis az tavaly először kimaradt a portfólióból, de olvasni lehet még egy halványlila variáns érkezéséről is. Egy biztos: heteken belül minden kiderül.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images)