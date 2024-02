Bár még rendkívül távolinak tűnhet, tulajdonképpen már csak négy hónapnyira vagyunk a következő Worldwide Developer Conference-től, azaz WWDC-től, ahol az Apple hivatalosan is leleplezi majd főbb operációs rendszereinek következő verzióját. Az elmúlt években itt debütált az iOS, az iPadOS, a macOS, a watchOS, és a tvOS legfrissebb kiadása is – így szinte biztosra vehetjük, hogy ez idén is hasonlóképp fog történni – a kérdés már csak az, hogy mire lesz érdemes ezúttal számítani.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, 2023-ban a szivárogtatók csúnyán átverték az Apple-rajongókat, azt ígérték ugyanis bennfentes információkra hivatkozva, hogy az iOS 17 minden idők legszignifikánsabb iOS-frissítése lesz, amiről – a megjelenés után most már több mint fél évvel – kiderült, hogy ez egyáltalán nem így lett. Félreértés persze ne essék, az iOS 17 bőven hozott újításokat az iPhone-okra és iPadekre, az évek óta várt dizájnfrissítés és agyeldobós újítások azonban elmaradtak.

Ami azonban késik, nem múlik – legalábbis a szivárogtatók szerint, információik alapján ugyanis idén már tényleg egy minden korábbinál nagyobb iOS-frissítés vár ránk az iOS 18 személyében. A bennfentesek szerint az Apple is beleveti magát a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések terjesztésébe, amivel az iOS több szegmensét is átszabják – de ne szaladjunk ennyire előre. Összegyűjtöttük, eddig mit lehet tudni az iPhone-okra idén érkező új főverzióról.

Ahogy azt korábban is említettük, az új iOS-t minden bizonnyal a 2024-es WWDC-n leplezi majd le az Apple, amit az előző évek adatai alapján valamikor június első két hetében fognak megtartani. Ezt követi majd egy többhetes béta-időszak, míg olyan fényesre nem polírozzák a szoftvert, hogy az az átlagfelhasználók számára is kiküldhető legyen – erre előreláthatólag szeptember közepén fog sor kerülni.

Ezúttal tényleg nagy dobás lehet

Az egyik legmegbízhatóbb Apple-szakértő, Mark Gurman már tavaly novemberben arról értekezett, hogy az iOS 18 egy rendkívül nagy frissítésnek ígérkezik, amit mostani, frissebb jelentésében is megerősített, úgy fogalmazva, hogy az új iOS-t az Apple a történetének egyik – ha nem a legnagyobb – szoftverfrissítésének tekinti. Gurman szerint az új funkciók jelentős részét mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések adják majd, emellett azonban sok minden más újdonsággal is készül az Apple. Úgy hírlik például, hogy Craig Federighi, az Apple szoftverfejlesztésért felelős vezetője tavaly azt mondta az alkalmazottjainak, hogy a Crystal kódnéven ismert szoftver szinte minden területen ambiciózus változásokat fog tartalmazni. Az MI-t például ezeken a területeken használná ki az Apple:

Új generációs Siri : az Apple asszisztense az új iOS-szel talán már megugorná egy szobanövény intelligenciaszintjét. Gurman szerint a nyár folyamán Siri teljesen átalakulhat, aminek alapja az lenne, hogy az Apple átültetné azt egy MI-rendszerre, ami a nagy nyelvi modellekhez hasonlóan tudna üzemelni.

: az Apple asszisztense az új iOS-szel talán már megugorná egy szobanövény intelligenciaszintjét. Gurman szerint a nyár folyamán Siri teljesen átalakulhat, aminek alapja az lenne, hogy az Apple átültetné azt egy MI-rendszerre, ami a nagy nyelvi modellekhez hasonlóan tudna üzemelni. MI-integráció az Üzenetekben : a vállalat a készüléken lévő MI-t az Üzenetek appba is beépítené, hogy az automatikus válaszokat hozhasson létre, akár kontextus alapján.

: a vállalat a készüléken lévő MI-t az Üzenetek appba is beépítené, hogy az automatikus válaszokat hozhasson létre, akár kontextus alapján. MI-integráció az Apple Musicban : az Apple zeneszolgáltatás is ráncfelvarrást kaphat, az MI itt automatikusan generált lejátszási listákat készíthetne a napszaktól vagy a felhasználó hangulatától függően.

: az Apple zeneszolgáltatás is ráncfelvarrást kaphat, az MI itt automatikusan generált lejátszási listákat készíthetne a napszaktól vagy a felhasználó hangulatától függően. MI-integráció az iWork appokban : Gurman szerint a Pages, a Numbers és a Keynote appokban is nagy szerepet fog kapni a mesterséges intelligencia: az MI képes lehet átszerkeszteni a dokumentumokat, szinonimákat ajánlani, vagy a Numbersben megadott adatok alapján automatikusan táblázatokat generálni.

: Gurman szerint a Pages, a Numbers és a Keynote appokban is nagy szerepet fog kapni a mesterséges intelligencia: az MI képes lehet átszerkeszteni a dokumentumokat, szinonimákat ajánlani, vagy a Numbersben megadott adatok alapján automatikusan táblázatokat generálni. Mi-integráció az Xcode-ban: végül, de nem utolsósorban az Apple fejlesztői alkalmazása, a kódsorok írására használatos Xcode is frissítést kaphat, amelynek köszönhetően az MI megkönnyítheti a fejlesztők munkáját automatikusan generált kódsorok létrehozásával.

Ezeken felül idén végre befuthatnak azok a fejlesztések is, amelyekre tavaly végül a visionOS befejezése miatt nem maradt ideje az Apple-nek. Idetartozik például egy új, modulárisan alakítható vezérlőközpont bevezetése, illetve az alkalmazásikonok frissítése, például azok interaktívvá tételével. Mindemellett néhányan arról beszélnek, hogy az iOS 18 egy teljesen új, visionOS-hez hasonló kinézetet is magával hoz majd, így akár az évek óta rebesgetett teljes dizájnváltás is bekövetkezhet idén nyáron.

Az új emojik már tavasz előtt befutnak

Bár nem eget rengető újdonság, de a mai napig lázban tartják a világot az új emojik, amelyekből természetesen idén sem lesz hiány. Az új szett hat teljesen új emotikont tartalmaz: egy bólogató és egy jobbra-balra fejét rázó emojit, egy lime-ot, egy főnixet, egy gombát és egy éppen eltörő láncot – emellett azonban a már meglévő emotikonok is kaptak új variációkat. Például az irányspecifikus emojik ezentúl már megváltoztathatók – a balról jobbra sétáló emberke megfordítható lesz, így jobbról balra fog sétálni, vagy éppen kerekesszékkel gurulni. Az új emojik az iOS 17.4-ben debütálnak, ami emellett egy sokkal fontosabb újítást is tartalmaz majd az Európai Unión belül élők számára – erről ide kattintva olvashat részletesebben.