A biztonság egy soha véget nem érő küldetés az Apple számára, szerdán pedig egy teljesen új szintre is emelték azt – legalábbis az iMessage esetében.

Az iOS 17.4 bétaverzióójában már élesben is elérhető az innovatív PQ3 nevű protokoll, ami elméletben – és az Apple szerint gyakorlatban is – védelmet nyújt még a kvantumszámítógépekkel szemben is, így a platform minden korábbinál védettebb lett a rosszindulatú behatolókkal szemben.

A vállalat az iMessage történetének legjelentősebb biztonsági frissítéseként hivatkozik a PQ3-ra.

„Bemutatjuk az iMessage történetének legjelentősebb kriptográfiai biztonsági frissítését a PQ3-at, egy úttörő posztkvantumos kriptográfiai protokollt, amitovábbfejleszti a végponttól végpontig terjedő üzenetküldés biztonságát. A PQ3 az első olyan üzenetküldő protokoll, amely eléri az általunk 3. szintűnek nevezett biztonsági szintet, ezzel olyan protokollvédelmet biztosítva, ami felülmúlja az összes többi, széles körben alkalmazott üzenetküldő alkalmazásban alkalmazott védelmet” –fogalmazott a vállalat, hozzátéve, hogy tudomásuk szerint a PQ3 rendelkezik a legerősebb biztonsági tulajdonságokkal a világ bármelyik másik méretarányos üzenetküldő protokollja közül.

Ahogy említettük, az új protokoll az iOS 17.4-gyel egyszerre jelenik meg, ami jelenleg még csak a bétatesztelők számára hozzáférhető.

A publikus verzió – minek újdonságairól mi is több ízben beszámoltunk már – várhatóan március első felében jelenik meg. A PQ3 jelenlétét semmilyen formában nem fogja érezni, az ugyanis a háttérben teszi majd a dolgát, az iPhone-ok mellett pedig a teljesen ökosztisztémára kiterjed majd, így az iPadOS-en, macOS-en és watchOS-en elérhető iMessage app is frissülni fog az új protokollra.