Lassan három éve, hogy a Xiaomi hivatalosan is elismerte, hogy autógyártásba kezdett, tavaly decemberben pedig már be is mutatták első modelljüket, amit Xiaomi SU7-re kereszteltek. A jármű egy igazi szörnyeteg – azt azonban még mindig alig lehet elhinni, hogy a kínai vállalatnak ilyen rövid időn belül sikerült előállni egy kész termékkel. Mindenesetre az SU7 valós, erről a barcelonai MWC-n mi magunk is meggyőződhettünk, a vállalat elmondása szerint pedig a jármű hamarosan a kínai utakra is felkerül; egyelőre persze csak tesztjelleggel.