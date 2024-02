A régi kovász szárnyalása azért meglepő, mert a TikTok felhasználók 60 százaléka Z generációs, vagyis 15–29 éves, és hát nem éppen őket képzelnénk el a legszenvedélyesebb kovászvadászként.

A kovász megosztása az Egyesült Államok nyugati részének gyarmatosításáig nyúlik vissza, amikor bevett gyakorlat volt a nagyvonalú kenyérsütés – olvashatjuk a TheGuardianben. Nagyvonalú, hiszen a készülő kenyér kovászának elajándékozása természetes dolognak számított. Mary Buckingham, aki mára nyugdíjas meteorológus, egy kis közösséggel vitte tovább a hagyományt: aki feladott nekik egy felbélyegzett és felcímzett borítékot, az kapott egy kis kovászmintát. Ráadásul nem akármilyen kovászt, Buckingham szerint baktériumkultúrája, összetétele megegyezik azzal az 1847-essel, amit egy Missouriból származó család vitt Oregonba.

Az időutazó kovász

Arra a kérdésre, hogy a TikTokon arató sztárkovász kit nevezne meg atyjának, a válasz valószínűleg az 1919-es születésű Carl Griffith, egy oregoni ügyvéd, aki a második világháborúban a légierőnél szolgált. Az ő dédapja volt Dr. John Savage, aki családjával 1847–ben érkezett Oregonba. Griffith szívesen megosztotta a szárított családi tésztamintát bárkivel, aki kérte, és mivel szerencsére hosszú életű volt, még az internetből is tudott profitálni: csatlakozott más kovászos pékek kis közösségéhez. 2000-ben bekövetkezett halála után özvegye is áldását adta arra, hogy a kovász–osztó hagyomány fennmaradjon. Bár a legtöbben soha nem találkoztak Griffith–szel, a kovász köré csoportosuló kis közösség „Carl barátainak” nevezte el magát, és azon ügyködtek, hogy ne haljon ki a névadó bőkezű ötlete.

Évtizedeken keresztül csak egy kis csoport tudott erről a kovászról, de a TikTok most alaposan felbolygatta a rendszert. Buckingham asszony a videó előtt csupán heti 30–60 mintát küldött az érdeklődőknek, de azt mondja, idén már most 7000–nél tartanak. Eddig ketten dolgoztak a könnyű munkán, Marynek csak heti két-három órát vett el az idejéből a kovász-postázás, egy másik közösségi tag pedig Washingtonban keltette a tésztát, de az igények hirtelen megugrásával Marynek is be kellett szállnia az alkotásba. Sőt, szólt a testvérének, mert minden szorgos kéz elkél mióta ugyanis elkezdődött a TikTok őrület. Az idős asszonynak azóta nem volt egy szabad perce sem, minden nap dolgoznia kell, még hétvégén is 8-10 órát.

A készülő kovász ragacsos és nyúlós, meleg szobában kell szárítani, majd 2–4 nap elteltével összeturmixolják, kis zacskókba teszik és borítékokba töltik. Amikből egyre többet és többet küldenek ki.

Buckinghamet az anyja tanította a Griffith–féle kovász készítésre, és a hatvanas évek óta süti a kenyeret ezzel a módszerrel. Mint mondja, a Griffith–kovász erős, stabil, jó íze van és szépen megnöveszti a kenyeret minden rásegítés nélkül. De vajon tényleg 177 éves? Ezt nehéz eldönteni, de Buckingham azt mondja, akik anno jó kovászt tudtak készíteni, azok megőrizték a receptet és továbbadták leszármazottaiknak, hiszen így készültek a kenyerek a régmúltban.

Végtelen történet

A kovász a lisztből és vízből álló, természetes erjesztésű élő mikro–ökoszisztéma, amiben élesztőgombák és tejsavbaktériumok vannak. A baktériumok egyrészt a gabona héjáról származnak, de az élesztőgombákkal együtt a levegőből és a vízből is. A tejsavbaktériumok természetes savakat (tejsavat és ecetsavat) termelnek, ezek megváltoztatják a tészta ízét, tápértékét, és egészségesebbé teszik a kovászos kenyeret. A kovász vadélesztője szén-dioxidot termel, ezért lesz a jó kenyér buborékos és magas. A kovász–szakértők szerint nincs két egyforma kovász, hiszen jellege függ a levegőtől, a víztől, a liszttől. A kereskedelmi és mesterséges élesztők megjelenése előtt ez a természetes kovász nagy segítségére volt a pékeknek és a háziasszonyoknak a kelesztésben, de táplálása és fenntartása gondos törődést igényel, különben meghal. Viszont elvileg végtelen élete lehet.

Sokan belefognak a kovász készítésbe, de aztán feladják, mert túl sok a gond vele és könnyebb megvenni a kenyeret a boltban. És hogy Buckingham asszony miért tart ki mellette még ma is, mikor alig van ideje? Szerinte ez egy szenvedély és jó, hogy a mai fiatalok is rátaláltak, reméli, hogy kitartóak lesznek.