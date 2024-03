Elérkezett a nap, megjelent az iOS 17 negyedik főverziója, amely az Európai Unió szabályozásainak eleget téve számos korlátozást felold az EU-n belül élő iPhone-felhasználók számára. Elérhetővé váltak például a harmadik feles alkalmazásboltok, de most először rendszerszinten is megváltoztathatja az alapértelmezett böngészőt – ezzel örökre száműzve a Safarit. A frissítés egyértelműen új korszakot nyit a korábban teljesen zárt Apple-ökoszisztémában, azt azonban, hogy ennek milyen hatása lesz a jövőben, egyelőre lehetetlen megjósolni.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az EU még 2022-ben szavazta meg a DMA-t, azaz a digitális piacokról szóló jogszabályt, ami szerint egyes nagy online tartalomközvetítő platformok „kapuőr” szerepet töltenek be a kiberszférában, aminek következtében ellehetetlenítik a kisebb vállalkozásokat és tartalomgyártókat. Az Európai Bizottság számos vállalatot megbírságolt és változtatásra kényszerített emiatt – idetartozik az Apple is. A napokban például brutális mennyiségű, 712 milliárd forintos bírsággal illették őket – erről ide kattintva olvashat részletesebben –, annak érdekében pedig, hogy az iPhone-ok továbbra is az EU-n belüli boltok polcain maradjanak, az App Store-t is át kellett szabniuk.

A DMA 2024 márciusában lép életbe, ennek megfelelően pedig az Apple is átszabta az iOS számos elemét, hogy megfeleljenek az unió új szabályozásainak. Az iOS 17.4-re való frissítést követően például már az App Store első megnyitásánál felhívja az iPhone a felhasználó figyelmét, hogy mostantól már nemcsak innen tölthet le alkalmazásokat, hanem külsős, harmadik feles alkalmazásboltokból is. Ugyancsak egy új kezdőképernyő fogadja a felhasználót a korábbi alapértelmezett böngésző, a Safari megnyitásakor. Itt lehetősége lesz arra, hogy egyszer s mindenkorra beállítson egy új alapértelmezett böngészőt, így a közösségi oldalakon, üzenetekben megnyitott linkek már ebben fognak megnyílni.

Az alternatív böngészőmotorok támogatása azonban egy hátránnyal is jár – az Apple ugyanis az új szoftververzióval megszüntette a kezdőképernyőre kihelyezhető webes alkalmazások támogatását. A vállalat a döntést azzal indokolta, hogy egy „teljesen új, az iOS-ben jelenleg nem létező integrációs architektúrát” kellene létrehozniuk, hogy az iOS kezelni tudja az „alternatív böngészőmotorokat használó webes alkalmazásokkal kapcsolatos összetett biztonsági és adatvédelmi aggályokat”. Ezt a munkát azonban szerintük egyszerűen nem célszerű elvégezni, tekintettel a DMA egyéb követelményeire és arra, hogy a kezdőképernyőre kihelyezhető webes alkalmazásokat viszonylag kevés felhasználó használja aktívan.

Mindezek ellenére azonban továbbra is megvan a lehetősége, hogy a megszokottaknak megfelelően használja iPhone-ját – amennyiben nem érdeklik a DMA általi változtatások, tulajdonképpen semmit sem fog érezni az átállásból.

Más újdonságok is érkeztek

A DMA-t érintő változtatások mellett természetesen új funkciók is érkeztek az iPhone-okra. Az emojitárba bekerült például 118 új emotikon – ezek közül azonban csak hat teljesen új, a többi egy már meglévő emoji alternatív változata. Frissült az Apple Music is: bekerült egy új, naponta frissülő, személyre szabott lejátszási lista, amely az elmúlt 24 órában a 25 általunk leghallgatottabb zenét gyűjti össze. A Most játszott fül pedig mostantól már Otthon néven lesz megtalálható – micsoda innováció!

Az iPhone 15-, iPhone 15 Plus-, iPhone 15 Pro- és iPhone 15 Pro Max-tulajok ezúttal már megnézhetik, hogy készülékük akkumulátora hány ciklusnál – azaz teljes feltöltésnél, majd lemerítésnél – jár, ezzel jobb átláthatóságot biztosítva a felhasználóknak készülékükkel kapcsolatban. Az Apple továbbá kicsit eldugta az akkumulátor eredeti kapacitáshoz mért százalékos állapotát, amiatt ugyanis szerintük túl sokat aggódtak a felhasználók. Ezentúl ha az Akkumulátor menüpontba lép, csak azt fogja látni, hogy „normál” vagy „szerviz” az akkumulátor állapota – ha a pontos százalékos adatokra kíváncsi, akkor egy másik menüpontba is be kell lépnie. Mindezek mellett még a következő jelentősebb változásokkal találkozhat:

új órawidget;

A Podcast app az Apple Musichoz hasonlóan feliratozza a beszédet;

új, enyhén módosított animációk a zárképernyőn;

javított zenefelismerés;

támogatás a videójáték-streamelő alkalmazásokhoz (pl. Xbox Game Pass);

enyhén újratervezett Apple TV app.

A változtatások teljes listáját az Apple weboldalán éri el.

Így tud frissíteni

Az új főverzióra való átállás egyszerűbb, mint gondolná. Nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 17.4-nek. A frissítés mérete készülékektől függően 2-3 gigabyte között alakul, így a tárhely szűkében lévő felhasználóknak érdemes némi helyet felszabadítaniuk a készülékeiken a zavartalan átállás érdekében. Szintén nem árt, ha a frissítés előtt készít egy biztonsági mentést az esetleges adatvesztések elkerülése érdekében. Erre ugyan rendkívül csekély az esély, mégis jobb félni, mint megijedni. A letöltés után következik a telepítés, amely az eddigi tapasztalatok alapján körülbelül 15-20 percet vesz igénybe.

Az iOS 17.4-et a következő készülékekre tudja letölteni: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció). A 2017-ben bemutatott iPhone 8, iPhone 8 Plus és iPhone X tehát már nem támogatja az iOS 17-et. Az új iOS mellé befutott még az iPadOS 17.4, a watchOS 10.4, a macOS Sonoma 14.4, illetve a tvOS 17.4 is – ezek mellett pedig megkapta első frissített főverzióját az Apple Vision Pro is a visionOS 1.1 személyében.

Az Apple vélhetően a következő hónapokban már nem fog kiadni több verziót az iOS 17-hez, az iOS 17.5-tel belátásunk szerint a nyár elején találkozhatunk leghamarabb. Innentől kezdve tehát már az iOS 18-at érdemes várni – arról, hogy az a frissítés milyen újdonságokat hozhat az iPhone-okra, ebben a cikkünkben értekeztünk.