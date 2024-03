Több mint tíz éve már, hogy az okosórák népszerűsége robbanásszerűen növekedni kezdett, tulajdonképpen az összes mobilgyártó előrukkolt már legalább egy modellel. Természetesen idetartozik a Samsung is, akik jelenleg két termékcsaládot tartanak fenn: az egyikbe tartoznak a Galaxy Watchok, amelyek a vállalat felső kategóriás, minden extra funkcióval ellátott órái, míg a második csapatban a Galaxy Fiteket találhatjuk. Utóbbiak – ahogy azt nevük is előre jelzi – elsősorban azért készültek, hogy a felhasználó egészségére figyeljenek, úgy, hogy közben áruk is a lehető legmegfizethetőbb legyen.

A Galaxy Fitek emellett nem képesek az internethez csatlakozni, a kapcsolatot a telefonnal bluetoothon keresztül tartja fenn – éppen ezért nem is hívjuk őket igazi okosórának, csupán aktivitásmérőnek. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Galaxy Fit3 ne lenne teljes értékű eszköz, sőt. Az elmúlt napokban csak örömünket leltük a használatában; mutatjuk a tapasztalatainkat.

Nagyobb, mégis kompakt

A Galaxy Fit3 egy rendkívül kicsi dobozban érkezik, amiben az aktivitásmérőn felül csak egy kötelező használati útmutatót és egy USB-C végű töltőkábelt találunk – hálózati adaptert már nem. A készülékhez a töltő mágnesesen, illetve két pinnel csatlakozik, a folyamatot azonban csak nagyon ritkán kell majd ismételgetni, a készülék ugyanis remek üzemidővel rendelkezik, a tesztidőszak alatt elég volt csak egyszer feltöltenünk; a Samsung egyébként 13 napos üzemidőt ígér. Az egyik legnagyobb újdonság, hogy az elődhöz képest rengeteget – egészen pontosan 45 százalékkal – nőtt a kijelzőméret, a Fit3 azonban ennek ellenére is kompakt maradt.

Az 1,6 hüvelykes, 256 × 402 képpontos AMOLED-panel jól olvasható, erősebb napsütésben azonban már előfordulhat, hogy a szemünkhöz közelebb kell emelni az órát, hogy a kisebb adatokat is leolvashassuk. Pluszpont azonban, hogy a 42,9 × 28,8 × 9,9 milliméteres és mindösszesen 18,5 grammos súlyának köszönhetően alig érezhető, hogy viseljük a készüléket, az alumíniumház pedig ezúttal már nincs egybeolvadva magával a pánttal, így az könnyedén, egy mozdulattal cserélhető, ha új színre váltanánk, vagy az eredeti szíj megsérülne.

A bőrünkkel érintkező felület műanyagból készült, itt csak egy pulzoximétert találunk, a készülék belsejében azonban van még gyorsulásmérő, giroszkópos érzékelő, barométer és fényérzékelő is – GPS-re azonban sajnos nem számíthatunk. Gombok tekintetében egyet kapunk, ez a készülék jobb oldalán helyezkedik el – hosszú nyomásra be-, illetve kikapcsolhatjuk vele a Fit3-at, dupla nyomásra pedig az edzéseket hívhatjuk elő. A kialakítás egyébként megtévesztésig hasonlít a Huawei-féle Fit2-re, egymás mellé helyezve őket azonban jól látható, hogy az utóbbi nagyobb.

Végül, de nem utolsósorban adott még az 5ATM és az IP68-as védelem is, így egy kis eső semmiképp sem tesz kárt a készülékben – sőt, azt akár úszóedzésekhez is viselheti.

Amilyen kicsi, olyan eszes

Most, hogy letudtuk a külső jellemzőket, nézzük, milyen magát a Fit 3-at használni! Az aktivitásmérőn egy RTOS-alapú rendszer fut, amit rendkívül egyszerű kezelni. Balra lapozva az értesítéseket, míg jobbra a különböző aktivitáskártyákat találjuk. Fentről lefelé simítással hívhatjuk elő az irányítóközpontot, míg lentről felfelé suhintással az alkalmazásokat. A lista egyébként fix, a Galaxy Fit3-ra nincs lehetőség harmadik féltől származó alkalmazásokat telepíteni, ahogy zenét sem másolhatunk a készülékre. Ahogy azt korábban említettük, az óra bluetoothszal csatlakozik a telefonhoz, ahhoz pedig, hogy létrejöjjön a kapcsolat, a Galaxy Wearables nevű appot kell letöltenie a Google Playből.

Az alkalmazás Android 10.0 vagy újabb verziót futtató telefonokra érhető el, iOS-es készülékekhez egyelőre nem lehet csatlakoztatni a Galaxy Fit 3-at.

A párosítási folyamat egyébként gyors és egyszerű, az alkalmazás azonnal észleli az órát, a kijelzőn megjelenő számsor egyeztetése után pedig már létre is jön a kapcsolat.

A Fit3 a mindennapok során folyamatosan számolja, hogy hányat léptünk, emellett pedig képes pulzust és véroxigénszintet is mérni. Előbbivel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az nem folyamatos, az óra egy körülbelül tíz másodperces mérés átlagértékét közli a felhasználóval, az értéket pedig csak akkor frissíti, ha ismét elvégzi a mérést; ugyanez igaz a véroxigénszintre is, annyi változtatással, hogy ez esetben egy mérés pár másodperccel több időt vesz igénybe. Adott még a cikluskövetés és az alváselemzés is – utóbbi esetében az óra még tippeket is ad ébredés után, hogy hogyan javíthatná a következő alvását. Az óra mindezek mellett képes megjeleníteni a telefonra beérkező értesítéseket és hívásokat is, erre válaszolni hangszóró hiányában azonban csak a telefonon tudunk már. Személyre szabási lehetőségből is temérdekkel találkozhatunk, több mint 100 számlap áll a felhasználók rendelkezésére a hagyományostól kezdve a modernen át egészen egy ön által választott képig.

Az edzések során is társ

Végül, de nem utolsósorban aktivitásmérő lévén a Galaxy Fit3 természetesen képes a legkülönfélébb edzések mérésére is. Az órán alapértelmezetten ezekkel az opciókkal találkozhat: gyaloglás, futás, kerékpározás, futóedző (az óra diktálja a tempót), pályán futás, túrázás, úszás medencében, nyílt vízi úszás, futópad, szobakerékpár, ellipszisgép, köredzés és súlyzógépezés – ezek mellett azonban több mint százféle más edzéstípust is hozzáadhat. Csak hogy párat említsünk: aerobik, balett, evezőgépezés, hátnyújtás, húzódzkodás, krikettezés, pilates, síelés és ökölvívás.

Az edzések közben a Fit3 méri az eltelt időt, amennyiben releváns, a megtett távot és tempót, az elégetett kalóriát, és ez esetben folyamatosan jelzi az aktuális pulzust is.

Úgy gondoljuk, azok számára, akik el tudnak tekinteni az olyan extráktól, mint például az e-mailek olvasása, egy hangasszisztens jelenléte, a hívások natív fogadása vagy a harmadik féltől származó alkalmazások letöltése, azoknak kiváló választás lehet, a sportfunkciók ugyanis ígéretesek, a felhasználói élmény pedig remek. A Galaxy Fit3 három – szürke, ezüst és rózsaarany – színárnyalatban érhető el 24 990 forintos ajánlott fogyasztói áron, február 23-a óta a legtöbb üzlet polcain már megtalálhatja.

(Borítókép: Samsung Galaxy Fit3. Fotó: Tövissi Bence / Index)