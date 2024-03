Az 1960-as években számos ufóészlelés történt. Akkoriban az Egyesült Államok titokban több kémrepülőt is tesztelt, amelyet a lakosság egy része földön kívüli aktivitásként értelmezett. Az elmúlt években szintén megszaporodtak az ufómegfigyelések, aminek a dróntechnológia fejlődése remek táptalajt biztosít.

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma – reagálva az egyre inkább elszaporodó találgatásokra, számonkérésekre és szélsőséges ufóhívőkre – most egy 63 oldalas dokumentumban fejtette ki, hogy sosem kerültek kapcsolatba földönkívüliekkel, nem rejtegetnek idegen életformákat, és nincs a birtokukban csillagközi technológia, amelyet eltitkolnak a lakosság elől.

A The New York Times cikke szerint Patrick Ryder, a védelmi minisztérium szóvivője arról beszélt, hogy a Pentagon mindenféle előítélet nélkül vizsgálta fölül az elmúlt években begyűjtött információkat, ellenőrizte a kormányszerveket.

Ezek alapján a minisztérium nem talált titkos programokra utaló bizonyítékokat vagy bármit, ami alá tudná támasztani, hogy az Egyesült Államok bármilyen idegen technológiával vagy földön kívüli aktivitással találkozott volna.

Valamennyi vizsgálati eredmény alapján, minden osztályozási szinten azt a következtetést vontuk le, hogy a legtöbb észlelés közönséges tárgyak és jelenségek téves azonosításának eredménye

– fogalmazott Ryder.

Csöndben maradtak, rosszul tették

Azoknál az eseteknél, ahol nem áll rendelkezésre elegendő információ egyes objektumok biztos beazonosításához, a minisztérium szerint nagy valószínűséggel ugyanúgy hétköznapi tárgyak és ismert jelenségek állnak a dolgok hátterében. A Pentagon épp a hiányzó adatok miatt döntött úgy sokszor az évek során, hogy inkább nem nyilatkozik, ahelyett hogy téves konklúziókat vonna le.

Azonban most úgy döntött a minisztérium, hogy megtöri a csendet, mivel az elmúlt években újra nagy számban kezdtek elszaporodni az összeesküvés-elméletek.

Még akkor sem tudtak gátat szabni a furcsa teóriáknak, amikor tudósok és független elemzők állították, hogy valóban nem földön kívüli aktivitás áll a háttérben. A helyzeten az sem segített, hogy akadt rá példa, amikor kormányzati dolgozók kezdték azzal vádolni a kormányt, hogy elhallgatják az igazságot a nyilvánosság elől.

A most kiadott dokumentum azonban nem az utolsó lépés a bizonyítási folyamatban. A kongresszus döntése alapján a Pentagon további vizsgálatokat fog folytatni azoknak az észleléseknek az esetében, amelyek továbbra is azonosítatlanok, valamint a Nemzeti Levéltárat is arra utasította, hogy szüntessék meg ezeknek a felvételeknek a titkosítását, hogy ezáltal transzparens képet adjanak a nyilvánosságnak.

Az álhíreken és hamisításokon túl a félretájékoztatás és a rosszultájékozottság sokkal gyakoribb, és könnyebben terjed, mint valaha, különösen a mai fejlett fotó-, videó- és számítógépes képalkotási eszközökkel. Az internetes keresési és tartalomajánló algoritmusok éppúgy erősítik az egyének prekoncepcióit, és torzítják a valóságot

– idéz a The New York Times egy korábbi Pentagon-jelentést a 2020 utáni információs állapotokról.

A mostani vizsgálatban a védelmi minisztérium kihallgatott számos olyan, jelenleg vagy korábban a kormányzatban dolgozó személyt, aki azt állította, közvetlen információkkal rendelkezik a kormány által eltitkolt, földön kívüli életről. A vizsgálat során kiderült, hogy a közvetlen információk zöme valójában közvetett,

sokszor pedig nincs is összecsengés a különböző emberek vélt tudása között.

Emellett a Pentagon átvizsgálta azokat a kormányszerveket, amelyeket a közvélemény gyakran összemos a földönkívüliek rejtegetésével. Elmondásuk alapján, noha nem fedhetik fel egyes szervek pontos működését, mivel szenzitív információkról van szó, arról biztosítják a közvéleményt, hogy semmilyen földön kívüli aktivitásról szóló információt sem titkolnak az emberek elől.