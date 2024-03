Hosszú évek óta létezik már az Asus Zephyrus elnevezésű laptopcsaládja, amit azért hozott létre a vállalat, hogy megmutassák: nem csak olyan laptopok lehetnek képesek a legmagasabb beállítások mellett is futtatni a legújabb videójátékokat, amelyek brutális súllyal, hatalmas méretekkel és erőszakos, LED-ekkel telepakolt dizájnnal rendelkeznek. Az első modellek még nem igazán találták el ezt az egyensúlyt, 2021 környékén azonban rálelt a megfelelő receptre az Asus, amit mostanra közel tökéletesre fényeztek. A Zephyrus G16-ban minden megvan, amire egy gamer vágyhat, kezdve a csúcskategóriás hardvertől a könnyű és vékony dizájnig.

Pofátlanul vékony

Amikor azt mondjuk, hogy a Zephyrus G16 rendkívül vékony, akkor egyáltalán nem hazudunk. A 35,4×24,6×1,49~1,74 centiméteres dimenziókkal rendelkező készülékháznak és az éppen két kiló alatt tartott – egészen pontosan 1,95 kilogrammos – súlynak köszönhetően egy rendkívül könnyen hordozható laptopról beszélünk. Összehasonlításképp: egy 16 hüvelykes MacBook Pro 2,2 kilogrammot nyom. Az összeszerelési minőség elsőosztályú, úgy, ahogy az anyaghasználat is: az egy tömbből mart CNC alumíniumház tapintása kellemes, nem utolsósorban pedig ennek köszönhető az is, hogy a súly viszonylag alacsony maradt.

Ahogy említettük, a dizájn rendkívül letisztult, a kijelző sötétszürke borítását egyedül egy átlós LED-sor (vagy Slash világítás) töri meg. Ez leginkább csak egy dizájnelem, szerintünk viszont arra is tökéletes, hogy emlékeztesse a felhasználót,

a kezesbárány külső ellenére egy igazi vadorzóval van dolga.

A készülék bal oldalán találjuk a töltőcsatlakozót, a HDMI 2.1 portot, a Type C USB 4 csatlakozót, ami támogatja a DisplayPortot, a Power Deliveryt és a Thunderbolt 4-et, az egyik USB 3.2 Gen 2 Type-A csatlakozót, valamint a 3,5 mm-es kombinált audio jack portot. A jobb oldal ennél már kicsit szerényebb, itt csak egy második generációs USB 3.2 Type C portot találunk DisplayPort- és Power Delivery-támogatással, egy USB 3.2 Gen 2 Type A csatlakozót és egy egy SD-kártyaolvasót (UHS-II, 312 MB/s). Felnyitva a kijelzőt egyből elénk tárul az RGB-háttérvilágítással rendelkező billentyűzet, amiről a numerikus rész lemaradt, cserébe azonban négy bitang jól szóló hangszórót kapunk. Windowsos laptopokhoz mérten ráadásul a touchpad is hatalmas, annak működése azonban még mindig nem ér fel egy MacBookéhoz.

És ha már a kijelzőnél tartunk – arra tényleg nem sok panasz lehet, maximum az, hogy a panel fényes, ami gaming laptopoknál nem éppen a legmegszokottabb, de bőven vannak tulajdonságok, amelyek kárpótolnak ezért. A Zephyrus G16 – ahogy azt neve is sejteti – egy 16 hüvelykes, 2560×1600 képpontos, 16:10 képarányú, 240 hertzes, 0,2 milliszekundum válaszidejű, G-Sync- és Dolby Vision HDR-támogatott ROG Nebula OLED-panelt kapott, ami nem mellesleg lefedi a DCI-P3-as színskála 100 százalékát. Nos, ha a specifikációk alapján azt gondolja valaki, hogy ez az egyik legszebb kijelző, ami valaha laptoba került, akkor nem téved: a Zephyrus G16-ba kerülő panel csodálatos. A színek pontosak, a betekintési szögek hibátlanok, a fényerő pedig ugyancsak rendben van – egyszerűen öröm a játék a gépen.

A kijelzőt körülölelő keret ráadásul ugyancsak meglepően vékony, annak ellenére is, hogy a felső sávba még egy FullHD-felbontású IR-kamera is került, ami támogatja a Windows Hellót. Az üzemidőért – ami nem éppen a készülék erőssége – egy 80 wattórás, négy cellás Li-Ion telep felel – ezzel felhasználási módtól függően 2-6 órás üzemidőt húzhatunk ki a készülékből.

Szemtelenül erős

A lényeg azonban az, hogy mit találunk a Zephyrus G16 belsejében. Az Asus, ahogy az lenni szokott, ezúttal is több specifikációval kínálja a készüléket, nálunk azonban a (majdnem) csúcsmodell járt. Ebben a laptopban egy Intel Core Ultra 7 155H processzor kapott helyet, a hazai forgalmazásba kerülő modellek közül azonban mindegyik az erősebb, Intel Core Ultra 9-cel érkezik majd. A grafikus feladatokért egy 16 gigabyte-nyi DDR6 memóriával ellátott Nvidia GeForce RTX 4090-es laptop GPU felel, míg RAM-ból kétszer 16, azaz 32 gigabyte-ot (LPDDR5X, 7467 MHz) kapunk. Tárhely tekintetében ez esetben 1 terabyte SSD állt a rendelkezésünkre – a nyers adatok helyett azonban beszéljenek a számok, alább az látható, hogyan muzsikált a laptop játék közben (minden esetben 1440p-s felbontást és az elérhető legmagasabb grafikai beállításokat választottuk):

GTA V – átlagosan 75 fps

Ghostwire: Tokyo – átlagosan 77 fps

Fortnite – átlagosan 180 fps

Avatar: Frontiers of Pandora – átlagosan 55 fps

Starfield – átlagosan 62 fps

A grafikai beállítások vagy a felbontás csökkentésével azonban drasztikusan jobb eredmények is elérhetők – már amennyiben a másodpercenkénti képkockaszám az ön számára a mérvadó. A csúcshardvernek és a rendkívül vékony készülékháznak azonban megvan a negatív oldala is: a Zephyrus G16 bizony csúnyán melegszik, a ventilátorok hangja pedig akár a 48 decibelt is elérheti, ami hangos. Különösebb teljesítmény-visszafokozással egyébként nem találkoztunk, a G16 azonban csúnyán felmelegedik, a CPU és a GPU hőmérséklete is volt, hogy meghaladta a 90 fokot fél órányi játszás után.

Mindent összevetve azonban egy kiválóan összerakott gépről beszélünk, a tesztidőszak alatt végig olyan érzésünk volt, mintha az Apple nem létező gaming MacBookját használnánk – a lehető legjobb értelemben. Hátrány, hogy az Apple-ös életérzés az árazásban is megmutatkozik: az Asus Zephyrus G16 indulóára 886 ezer forint, amiért cserébe egy Core Ultra 9-et, valamint egy GeForce RTX 4050-et kap, a csúcsmodellért azonban több, mint ennek a dupláját kell kipengetnie, azért 1 millió 729 ezret kér el az Asus. A G16 márcois 11-től két színben, szürkében és fehérben érhető el, nálunk ez előbbi modell járt.

