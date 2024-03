Ismét megváltoztatja az Európai Unión belül az App Store működési rendjét az Apple, a fejlesztők ugyanis nem voltak elégedettek. A vállalat még idén tavasszal elérhetővé teszi új, „Web Distribution” elnevezésű szolgáltatását, amelynek köszönhetően teljesen megkerülhetővé válik az App Store, az alkalmazások ugyanis egyenesen a webről is letölthetővé válnak – pont úgy, mint egy androidos telefon esetében.

Alig két hete, hogy az Apple hivatalosan is bemutatta az iOS 17.4-et, amiben számos változást eszközöltek az EU-n belül élő felhasználók számára, hogy megfeleljenek a DMA-nak, most mégis újra változtatni készülnek. Kiderült ugyanis, hogy a felhasználók – és még inkább a fejlesztők – nem teljesen elégedettek azzal, ahogyan az Apple megoldotta, hogy az iOS megfeleljen a digitális piacokról szóló új törvénynek.

Ahogy arról az Index is beszámolt, az Európai Unión belül március 6-án lépett érvénybe a Digital Markets Act, amelynek következtében az iOS 17.4-ben elérhetővé váltak az alternatív alkalmazásboltok, de megváltoztak az alkalmazáson belüli vásárlási feltételek, illetve lehetőséget kaptak a felhasználók arra is, hogy rendszerszinten megváltoztassák az alapértelmezett böngészőprogramukat, sok egyéb módosítás mellett. Az Apple viszont most ismét újítani készül, a fejlesztőktől kapott visszajelzésekkel ugyanis nem elégedettek.

Androidosodik az iOS

A készülő változtatások közül a legfontosabb, hogy az Apple még idén tavasszal elindít egy új webes terjesztési funkciót, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy közvetlenül a weboldalukról kínálják fel alkalmazásaikat letöltésre – ami alapjáraton teljesen szembemegy az Apple korábbi nézeteivel. Mindezek mellett az alkalmazás-piacterek ezentúl kizárólag csak az adott piactér fejlesztőjétől származó alkalmazások katalógusát kínálhatják, ami ugyancsak szöges ellentéte annak, mint ami az iOS 17.4-es frissítéssel debütált. Mint ismeretes, korábban az Apple szerint az alkalmazás-piacterek üzemeltetőinek engedélyezniük kellett más fejlesztők beadványait is, mostantól ezt azonban kifejezetten tiltani fogja a vállalat.

Hogy egy példát mutassunk: a Meta mostantól üzemeltethetne olyan alkalmazás-piacteret iOS-en az Európai Unión belül, ami kizárólag a saját alkalmazásait (Facebook, Instagram, Messenger stb.) kínálja letöltésre,

az eredeti irányelvek alapján ezt azonban csak akkor tehették volna meg, ha külső fejlesztők alkalmazásait is jóváhagyják; így a korábban felsorolt appok mellett fellelhető lett volna a feltételes Meta App Store-ban például a Snapchat vagy az X is.

Ahogy említettük, az Apple arra is lehetőség fog adni, hogy az iOS-es fejlesztők teljesen megkerüljék az App Store-t. Még idén tavasszal debütálni fog egy új, „Web Distribution” nevezetű szolgáltatás, ami lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy iOS-alkalmazásaikat közvetlenül a weboldalukról terjesszék. Ez azt jelenti, hogy az iPhone-felhasználók az App Store vagy bármilyen alternatív alkalmazás-piactér használata nélkül is felkereshetik a fejlesztő weboldalát, és letölthetnek onnan egy alkalmazást – akárcsak Androidon. Ennek feltétele, hogy a fejlesztő beleegyezzen az App Store új üzleti feltételeibe, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 12 hónapban minden egyes, egymillió feletti első éves telepítés után 0,50 eurós alaptechnológiai díjat kell fizetniük.

Mi lesz így a biztonsággal?

Felmerül persze a kérdés, hogy az Apple hogyan fogja felügyelni azokat az alkalmazásokat, amelyek közvetlenül a fejlesztők weboldalairól lesznek letölthetők – a vállalatnak azonban erre is van megoldása. Ahogy az az Apple által kiadott közleményből kiderült, minden interneten keresztül terjesztett alkalmazásnak továbbra is meg kell majd felelnie az Apple közjegyzői irányelveinek. Ráadásul az alkalmazásokat csak olyan weboldali domainről lehet majd telepíteni, amelyet a fejlesztő regisztrált az App Store Connectben – így tudja az Apple garantálni, hogy a webről letöltött appok sem lesznek például vírussal fertőzöttek.

Az Apple a fejlesztők számára csak azután fogja engedélyezni a webes terjesztést, hogy megfelelnek bizonyos kritériumoknak, és kötelezettséget vállalnak a felhasználók védelmét szolgáló folyamatos követelmények betartására. A felhatalmazott fejlesztők hozzáférést kapnak olyan API-khoz, amelyek megkönnyítik a fejlesztői alkalmazások webes terjesztését, a rendszerfunkciókkal való integrációt, a felhasználók alkalmazásainak biztonsági mentését és visszaállítását, és még sok minden mást

– fogalmaz a vállalat, hozzátéve, hogy a webes terjesztésen keresztül kínált alkalmazásoknak – az összes iOS-alkalmazáshoz hasonlóan – mindenképp meg kell felelniük a platform integritásának védelmét szolgáló közjegyzői követelményeknek. Ahogy persze az várható volt, követelmények tekintetében egyáltalán nem fogta magát vissza az Apple, végtelenül hosszú listának kell majd eleget tenniük a fejlesztőknek, ha élni szeretnének a webes terjesztéssel. Azt, hogy a szolgáltatás pontosan mikortól lesz elérhető, egyelőre még nem tisztázta a vállalat – mindösszesen annyit tudni, hogy még idén tavasszal aktiválják azt.