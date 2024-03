Tovább eszkalálódik a botrány az AirTagek körül, amelynek köszönhetően hamarosan a bíróság előtt kell felelnie Tim Cooknak, az Apple vezérigazgatójának; de hogyan jutottunk ide? Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az AirTagek már a 2021-es megjelenéskor rendkívül népszerű termékek lettek, köszönhetően annak, hogy kicsik, hónapokon keresztül bírja az akkumulátoruk, és az Apple Lokátor-hálózatán keresztül szinte mindig frissíteni tudják az aktuális helyzetüket, így könnyen nyomon követhetők maradhatnak. Az AirTageket eredetileg arra tervezték, hogy a felhasználók azokat a kulcscsomóikra, táskáikba, bőröndjeikbe helyezzék, egyesek azonban visszaéltek a parányi készülékkel.

Nem egy olyan esetről lehetett olvasni az elmúlt hónapok során, amikor egy zaklató egy AirTaget rejtett el egy áldozat autójában, táskájában, hogy megtudja például, hogy hol lakik, vagy hogy figyelemmel tartsa, hogy merre jár. Ezzel persze az Apple is tisztában volt, így már az AirTag bevezetésekor is biztonsági funkciókat alkalmaztak, amiket aztán később tovább bővítettek, a jelek szerint ezekkel azonban még mindig nem elégedettek a felhasználók – és még inkább az áldozatok. Jelenleg a következőképp viselkedik az iPhone–AirTag-páros, amennyiben egy olyan nyomkövetőt érzékelnek a közelben, ami nem a felhasználóhoz tartozik:

Pluszpont, hogy a telefon csak azok után küld értesítést, hogy az AirTag eltávolodott eredeti tulajdonosától, ezzel elkerülve, hogy a buszon, metrón, vonaton, autópályán is vészjelzéseket kapjunk – ezeken a területeken ugyanis könnyen előfordulhat, hogy több AirTag-tulajdonos is található, akik ugyanazt az útvonalat teszik meg. Mindez azonban úgy néz ki, hogy nem elegendő megelőzés a vállalat részéről, hiába ugyanis például a vészjelzés vagy a deaktiválás, ha azt túl későn vesszük észre.

Ahogy arról a Bloomberg is beszámolt, az AirTagekkel kapcsolatban még évekkel ezelőtt, 2022-ben indult csoportos eljárás az Apple-lel szemben. A vállalat arra kérte a kaliforniai hatóságokat, hogy utasítsák el a keresetet, március közepén azonban Vince Chhabria amerikai kerületi bíró úgy döntött, hogy a vádak miatt igenis bíróság előtt kell felelnie az Apple-nek. A kereset szerint az AirTag mindösszesen 29 dolláros árának köszönhetően a zaklatók és bántalmazók kedvenc fegyverévé vált, a készülék piacra dobását ugyanis annyira siettették, hogy nem maradt idő megfelelő biztonsági funkciók kidolgozására, amik megtiltják az AirTagek zaklatási célú felhasználását.

Az Apple AirTag tervezése hibás volt, mivel a termék nem teljesített – és nem is teljesít – olyan biztonsági alapelvárásokat, amik a felhasználók szempontjából elengedhetetlennek számítanak

– fogalmaz az a közel negyven nő és férfi, akik elindították a csoportos eljárást.

A vállalat még 2023 októberében nyújtotta be a kereset elutasítására vonatkozó kérelmét, amiben úgy fogalmaztak, hogy a felperesek keresete egy helytelen kísérlet arra, hogy az Apple-t jogilag felelőssé tegyék azért, amiért harmadik felek szándékosan visszaélnek a készülékeikkel. Állításuk szerint az Apple a lehető leghatározottabban elítéli a termékeivel való bármilyen visszaélést, emellett pedig készséggel segíti a bűnüldöző hatóságokat is a nem kívánt nyomkövetéssel kapcsolatos panaszok kivizsgálásában. Később hozzátették, hogy

az Apple volt az első olyan bluetoothos nyomkövetőgyártó, amely proaktív módon olyan funkciókat épített be a termékébe, amelyek célja a nem kívánt nyomkövetés mérséklése. E biztonsági funkciók újításával az Apple arra számított, hogy az iparág többi szereplőjét is hasonló biztonsági intézkedések bevezetésére ösztönzi, és aktívan ösztönözte az Apple Lokátor-hálózatát használó más gyártókat is az ilyen intézkedések bevezetésére.