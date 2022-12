Egyre nagyobb a botrány az Apple nyomkövetője körül

Jövő tavasszal lesz két éve, hogy az Apple piacra dobta saját gyártású nyomkövető eszközét, melyet a kaliforniai cég eredetileg kulcscsomók, táskák vagy akár háziállatok követésére tervezett – nem meglepő módon azonban többen is visszaéltek a kütyüvel, melyet bizonyos esetekben emberek nyomkövetésére is használtak.

Az AirTag egy kifejezetten praktikus eszköz lett. Kicsi, hónapokon keresztül bírja az akkumulátora, és az Apple úgynevezett Lokátor-hálózatán keresztül szinte mindig frissíteni tudja a helyzetét, így könnyen és egyszerűen nyomon követhető marad. De hogyan működik? Az AirTag az Apple vezeték nélküli kapcsolódásra tervezett U1-es chipjét, valamint Bluetooth-t használ annak érdekében, hogy frissíteni tudja helyzetét az iCloudon és a Lokátor-hálózaton keresztül – a részletekbe menve azonban a helyzet ennél kicsit bonyolultabb.

A Lokátor-hálózat egy meglehetősen komplex tervezés, az ugyanis magába foglalja az összes AirTaget, valamint iPhone-t, melyek az U1-es chipet használják – ezek egyébként a 11-es, illetve újabb modellek, beleértve a 2. és 3. generációs iPhone SE-t is. Mivel az AirTag önmagában nem képes az internethez kapcsolódni, ezért először szüksége van egy wifin vagy mobilinterneten keresztül az internethez kapcsolódott iPhone-ra, melyen keresztül frissítheti helyzetét.

Nem fekete mágia

Az AirTag azonban nemcsak a mi tulajdonunkban lévő, hanem konkrétan bármely más iPhone-nal is képes kommunikálni a háttérben úgy, hogy abból senki semmit sem vesz észre. Tegyük fel, hogy Ildi elveszti a táskáját, amelynek a zsebébe egy AirTaget rejtett. Sajnos már olyan messze került tőle, hogy azt a saját telefonjának U1-es chipjével sem tudja bemérni, a Lokátor appban azonban mégis látja táskája pontos, élő helyzetét.

Mindez nem valamilyen fekete mágiának, hanem annak köszönhető, hogy a táska közvetlen környezetében valószínűleg több iPhone-felhasználó is tartózkodik, akik a Lokátor-hálózaton keresztül a tudtukon kívül is frissítve tartják az AirTag helyzetét. Az illetők erről persze mit sem tudnak, hiszen ezek a folyamatok titkosítva, a háttérben zajlanak, az Apple ráadásul úgy tervezte a rendszert, hogy az a lehető legkevesebb adatforgalmat használja – így amiatt sem kell aggódnunk, hogy előfizetésünk adatforgalma egy ismeretlen AirTag helyzetének frissen tartása miatt fog elfogyni.

Az almás cég persze a nem kívánt követésre is gondolt. Ha például valaki más AirTagje a saját dolgaink közé kerül, iPhone-unk felismeri, hogy velünk együtt mozog, és értesít minket erről. Egy idő után – ha még mindig nem találjuk – az AirTag hangjelzéssel figyelmeztet rá, hogy az nálunk van, ezzel is elkerülvén a nem kívánt követést. Az Apple azt is figyelembe vette, hogy mi van akkor, ha épp egy barátunkkal együtt töltjük az időt, akinek szintén van AirTagje, vagy a vonaton/metrón/buszon ülünk, ahol egy csomó AirTag lehet körülöttünk. Ilyen helyzetekben a jelzések csak akkor aktiválódnak, ha egy AirTag eltávolodik az eredeti tulajdonosától.

Ez azonban nem elég

Mint arról korábban már az Index is többször beszámolt, az Apple kütyüjét rendkívül kreatív módon tudják használni a rosszakarók, az ugyanis meglehetősen egyszerűen elrejthető, akár egy kabát vagy egy táska zsebéről, vagy egy autóról beszélünk éppen. Az AirTaggel történő visszaélés miatt Amerikában már több embert is őrizetbe vettek, legutóbb például a 63 éves Carl Steven Shawvert, akit titkos követéssel és GPS jogosulatlan használatával vádolnak. Az Apple Insider beszámolója szerint december 5-én az áldozatot a telefonja arról figyelmeztette, hogy mozgását megfigyelik – így a jelek szerint az Apple védelmi mechanizmusa működött, azonban nem elég gyorsan.

Mint kiderült, az AirTag az áldozat autójának pótkerekéhez volt rögzítve, melyet azonnal be is vitt a rendőrségre. Mivel Shawver úgy látta, a követett személy a rendőrségben van, ezért elment érte, ahol azt állította, a feleségét keresi – hamar kiderült azonban, hogy a két személynek soha nem volt egymáshoz köze, ahogy az is, hogy Shawver lehetett az, aki megfigyelte az áldozatot. A történet itt azonban még nem ért véget, az első AirTag leadása után ugyanis ismét jelzett a telefon, melynek precíziós keresésével sikerült további két, szintén az autóba rejtett nyomkövetőt beazonosítani. Az egyik az autó alvázához volt rögzítve, míg a másik egy műanyag zacskóba csomagolt pénztárcában volt.

A férfit 3000 dolláros óvadék ellenében a Polk megyei börtönbe szállították, az előzetes meghallgatást december 19-re tűzték ki.

Ezt tegye a megelőzés érdekében

Mivel maga az AirTag (normál felhasználás mellett) egy meglehetősen sikeres és hasznos termék lett, annak visszahívása nem valószínű, főleg azok után, hogy az lassan már két éve a piacon van. Mint írtuk, az Apple jelenleg is azon dolgozik, hogy biztonságosabbá tegye a Lokátor-hálózatot, a gonosz azonban mindig mögöttünk fog sántikálni. A legegyszerűbb, amit tehetünk, az az, ha forgalmas helyeken soha nem hagyjuk figyelmen kívül értékeinket, ha pedig telefonunk egy nem hozzánk tartozó AirTagről jelez, azt mindenképp keressük meg, és adjuk át a rendőrségnek.

(Borítókép: Melina Mara / The Washington / Getty Images)